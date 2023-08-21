Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 21 августа: 93,4047 руб/доллар США и 101,4802 руб/евро

ЦБ РФ с 19 августа установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 93,4047 руб.
  • 1 евро - 101,4802 руб.
  • 10 китайских юаней - 127,5450 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3413 р. (0,36%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,7008 р. (0,69%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3300 р. (0,26%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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