ПСБ: Российский рынок акций растет при поддержке стабильных цен на нефть

Владимир Лящук, главный аналитик ПСБ

Сегодня индекс МосБиржи продолжил рост третью сессию подряд и прибавлял 0,8%. Котировки нефти марки Brent находились на уровне цен закрытия предыдущей торговой сессии - 85 долл./барр. Пара доллар-рубль теряла 0,3% и торговалась около отметки 93,5 руб.

Стабильные цены на нефть и замедление темпов снижения пары доллар-рубль поддерживали нефтегазовый сектор. Заметно лучше рынка были акции НОВАТЭКа на новостях, что СД компании 25 августа рассмотрит вопрос о дивидендах за 1 полугодие. Хуже рынка выглядели привилегированные акции Сургутнефтегаза, ожидания по дивидендам которого ухудшаются на фоне укрепления рубля.

В секторе финансов на уровне предыдущего дня находились котировки акций Сбербанка, снижались акции ВТБ, МКБ. Слабая динамика связана с ожиданием отрицательного эффекта на финансовый результат от возможного повышения ключевой ставки.

В секторе металлургии отметим рост бумаг Норникеля и Русала вслед за положительной динамикой мировых цен на цветные металлы. Продолжение коррекции цен на золото способствовали снижению котировок Полюса. Акции сталелитейных компаний двигались разнонаправленно, лучше рынка были акции НЛМК, который не находится под внешними ограничениями, умеренно росли бумаги ММК, снижались котировки Северстали.

Транспортный сектор рос на фоне ожиданий повышения спроса на грузоперевозки. Лучше рынка были Совкомфлот и НМТП.

Завтра индекс МосБиржи может остаться в диапазоне 3100 – 3160 пунктов при поддержке цен на нефть, однако ожидаемое укрепление рубля будет сдерживать рост экспортеров.