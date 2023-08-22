«Открытие»: Динамика рубля вновь способствует росту экспортных секторов

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок демонстрировал рост в первой половине понедельника. В качестве факторов поддержки выступают дорожающая нефть и динамика рубля. Растут экспортные секторы нефти и газа, металлов и добычи, а также химии и нефтехимии. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 40,1 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:50 мск индекс МосБиржи - 3148,79 п. (+1,2%), а индекс РТС - 1056,04 п. (+0,86%).

Лидерами среди индексных бумаг были N+ Group, VK, Fix Price, ГК «ПИК», «Магнит». Самыми слабыми оказались «Алроса», «Московская Биржа», «Полюс», АФК «Система», МКБ.

Динамика рубля вновь способствует росту экспортных секторов. Плюс к этому акциям нефтяников помогает дорожающая нефть. С учётом благоприятного курса и сокращения дисконтов на российскую нефть у отечественных компаний открываются перспективы для сильной отчётности в III квартале.

Акции «НОВАТЭК» (NVTK) растут на 1,5%. Кроме роста цен на СПГ в Европе из-за вероятности забастовки на мощностях австралийской Woodside, интерес к акциям поддерживает информация о собрании совета директоров. 25 августа будет рассматриваться вопрос дивидендов. Выплаты за I полугодие могут составить 25+ руб на бумагу.

Ситуация на валютном рынке, скорее всего, вновь перейдёт к укреплению рубля на фоне активизации экспортёров в рамках подготовки к налоговым платежам. Кроме того, позитивом является нефть, возобновившая рост. Котировки Brent торгуются выше $85 и могут подняться выше $86 на сохраняющемся дефиците предложения.

По состоянию на 15:50 мск:

USD/RUB – 93,94 (+0,2%),

EUR/RUB – 102,51 (+0,59%),

CNY/RUB – 12,871 (+0,34%).

Цены на недвижимость в Великобритании ускорили падение

После четырёх сессий снижения европейские индексы пытаются вернуться к росту. Этому явно способствуют акции сектора нефти и газа на фоне дорожающих, соответственно, нефти и газа. Сектор прибавлял более 1%. Сектор здравоохранения повышался на 1% на фоне дорожающих почти на 2% акций Novo Nordisk. Инвестиционный банк Morgan Stanley повысил рекомендованную цену по бумаге. Под давлением строительные компании в Великобритании. По данным Rightmove, темпы снижения цен на жилую недвижимость в Великобритании ускорились до 1,9% в августе. Впрочем, сектор строительства в Европе снижается уже семь сессий подряд. В Германии цены производителей упали за июль на 1,1%, а в годовом выражении на 6%.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7287,13 п. (+0,34%),

DAX - 15670,20 п. (+0,62%),

CAC 40 - 7235,29 п. (+0,99%).

Дефицит предложения продолжает толкать котировки нефти вверх

Нефть дорожала на фоне сохранения дефицита предложения. Саудовская Аравия сократила поставки в Китай на 31% в июле. Российский экспорт оставался относительно стабильным. На сохранение дефицита предложения продолжает указывать структура бэквордации в нефтяных фьючерсах. Однако разрыв остаётся почти без изменений. Октябрьский Brent на $0,42 дороже ноябрьского, как и на торгах в пятницу.

По состоянию на 15:50 мск:

Brent - $85,70 (+1,06%),

WTI - $82,36 (+1,37%),

Алюминий - $2126 (-0,58%),

Золото - $1925,9 (+0,29%),

Никель - $20290 (+0,79%).

Американский рынок пытается показать коррекцию вверх

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,3% в Dow Jones до 0,6% в NASDAQ. Меж тем доходность по 10-летним казначейским обязательствам США поднялась почти до 4,30%. Одним из ключевых событий недели будет симпозиум центральных банков в Джексон-Хоул, который состоится в конце недели. Предполагается, что председатель ФРС выдаст расширенный взгляд на ожидающуюся политику американского регулятора.

Дорожали акции Nvidia (NVDA) в ожидании отчётности, которая выйдет позже на неделе. В плюсе бумаги компании интернет безопасности Palo Alto Networks на фоне повышения прогноза платежей за услуги выше ожиданий Wall Street.