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ПСБ: Сегодня ждем консолидацию на рынке ОФЗ на фоне объявления аукционов Минфина и ожидания инвесторами сигналов по формированию тренда на валютном рынке

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

В понедельник рубль продолжил торговаться в узком диапазоне, приостановив укрепление, в результате чего котировки среднесрочных и длинных ОФЗ также перешли к консолидации. Так, доходность 5-летних госбумаг составила 10,97% (+1 б.п.), 10-летних – 11,27% (+4 б.п.). Доходности коротких 1-2-летних бумаг, напротив, снизились на 7-16 б.п.

Коррекция в длинных ОФЗ также, вероятно, связана с ожиданиями возобновления аукционов Минфина, которые он отменил на прошлой неделе. Вместе с тем, 16 августа было погашено 2 выпуска госбумаг – классический на 250 млрд руб. и ОФЗ-ИН на 150 млрд руб.: высвободившаяся ликвидность вполне может оживить активность инвесторов на аукционах в эту среду.

Сегодня ждем консолидацию на рынке ОФЗ на фоне объявления аукционов Минфина и ожидания инвесторами сигналов по формированию тренда на валютном рынке.

В корпоративном сегменте переоценка облигаций под новые уровни ставки идет с задержкой, что дает инвесторам возможность на небольших объемах переложиться в уже переоцененные бумаги.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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