«Открытие»: Стабилизация китайского рынка может спровоцировать отскок широкого круга активов

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Стабилизация китайского рынка может спровоцировать отскок широкого круга активов

Внешний фон перед началом торгов в России слабо позитивный. Нефть торгуется в небольшом минусе, но заметно дорожают промышленные металлы. В Азии динамика постепенно улучшается и даже в Гонконге рынок начинает попытки роста на фоне сильной перепроданности. Действия Народного Банка КНР в понедельник все называют нерешительными, но одновременно есть понимание того, что это далеко не последний шаг по улучшению экономических условий в Китае. Соответственно, также и в нефти может наступить очередной разворот в пользу роста при новых стимулах. Российский рынок может начать день ростом на улучшении ситуации в Азии, а также дорожающих промышленных металлах. Рубль пока не возвращается к устойчивому укреплению, но должны активизироваться экспортёры.

Российский рынок смог закрыть день в плюсе, но далеко не на максимумах дня. В течение торговой сессии оптимизм поддерживался динамикой рубля и нефтью. Однако к вечеру рубль смог отыграть потери, а вот нефть ушла в минус. Сектор нефти и газа существенно сократил свои достижения. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 67,735 млрд руб.

По итогам торгов 21 августа индекс МосБиржи - 3139,93 п. (+0,92%), а индекс РТС - 1057,02 п. (+0,95%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

Магнит ао 5 925 4,57% VK-гдр 753,4 4% ПИК ао 848,2 3,35% ЭН+ГРУП ао 538 3,3% FIXP-гдр 428,8 2,66%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

АЛРОСА ао 86,03 -2,27% МКБ ао 6,97 -0,78% МосБиржа 152,7 -0,72% Полюс 11 509 -0,68% Сургнфгз-п 49,4 -0,43%

Все 10 отраслевых индекса российского рынка завершили день в плюсе. Наиболее сильный рост был в транспортном индексе (+3,89%), а также рост на 2,07% показал сектор потребления.

Акции газовых компаний, включая «Газпром» (GAZP), завершили торги в плюсе. Этому способствует рост цены газа в Европе на опасениях забастовки на СПГ предприятиях Woodside в Австралии. Кроме того, «НОВАТЭК» (NVTK) 25 августа проведёт заседание совета директоров, в рамках которого будут предложены рекомендации по дивидендам. По предварительным расчётам, они могут составить 25+ руб.

Во вторник 22 августа МТС (MTSS) отчитается за II квартал, что будет важной вехой для оценки дивидендного потенциала. Пройдет совет директоров «Московской Биржи» (MOEX). Однако оба эти события пока не вызвали оптимизма участников торгов.

Транспортный индекс стал лидером дня за счёт бумаг НМТП (NMTP) и «Совкомфлот» (FLOT). Идеи в секторе остаются достаточно прозрачными. В стране происходит перестройка логистических маршрутов, что повышает интерес к бумагам морских портов и судоходной «Совкомфлот».

Рубль провёл достаточно волатильные торги. Его корреляция с нефтью остаётся весьма слабой. В дневные часы россиянин был под давлением, хотя нефть дорожала. Вечером, ситуация оказалась обратной. Однако на текущей неделе вероятность возобновления укрепления повышается благодаря подготовки экспортёров к налоговым платежам. Поэтому курс доллара вполне может сдвинуться в диапазон 90,0-92,0.

По итогам торгов:

USD/RUB – 93,655 (-0,11%),

EUR/RUB – 101,90 (+0,0%),

CNY/RUB – 12,799 (-0,22%).

Бумаги Nvidia разогрели NASDAQ

Американские индексы показали разнонаправленную динамику. При этом доходности по казначейским обязательствам продолжили расти. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подскочила более чем на 8 Б.П. до 4,336%. Однако очередная волна ажиотажного спроса в акциях Nvidia (NVDA) позволила не обращать внимание на динамику облигаций. Бумаги производителя графических чипов поднялись более чем на 8% на фоне очередных повышений рекомендаций со стороны инвестиционных банков. Кроме того, Nvidia опубликует свой квартальный отчёт в среду 23 августа.

Palo Alto Networks (PANW) отчиталась лучше ожиданий и повысила свой прогноз. Компания сообщила о росте платежей за подписку на услуги интернет безопасности выше прежних планов. Permian Resources (PR) купит Earthstone Energy (ESTE) за $4,5 млрд наличности. Британские власти разрешили сделку Broadcom (AVGO) по покупке VMWare (VMW) за $69 млрд. Goldman Sachs (GS), по данным финансовых СМИ, планирует продать одно из подразделений по финансовому консультированию, которое было куплено несколько лет назад.

Динамика по секторам: Technology +2,26%, Consumer Discretionary +1,15%, Communication Services +0,8%, Health +0,09%, Materials +0,02%, Financials -0,09%, Industrials -0,14%, Utilities -0,6%, Energy -0,62%, Consumer Staples -0,64%, Real Estate -0,88%.

По итогам торгов:

DJIA - 34463,69 п. (-0,11%),

S&P 500 - 4399,77 п. (+0,69%),

NASDAQ Composite - 13497,59 п. (+1,56%).

Рост доходностей в США и слабая иена вернули оптимизм на японский рынок

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Китайский рынок преимущественно торговался в минусе. Впрочем, в Гонконге едва наметился небольшой отскок. Если же говорить об акциях в Шанхае, то нерезиденты продают их уже 12-ую сессию подряд. Секторы, связанные с туризмом и солнечной энергетикой, теряли около 2%. В телекоммуникациях, напротив, рост более 2%. В Гонконге рост около 0,5% показывал технологичный сектор, а вот в недвижимости потери составляли около 0,8%. Накануне Народный Банк Китая удивил чрезмерно скромным шагом по стимулированию, снизив лишь годовую ставку для премиальных заёмщиков на 10 Б.П., хотя рынок ожидал снижение на 15 Б.П., как годовой, так и пятилетней ставки.

Ослабление иены до 146 за доллар поддержало рост японского рынка. Лидером дня был банковский сектор, который получает дополнительные возможности заработать на фоне расширения разрыва в доходностях японских и американских облигаций. Бумаги Mitsubishi UFJ Financial повышались на 2,8%, Sumitomo Mitsui Financial на 2,7%, а Mizuho Financial на 2,1%. Повышались акции автомобилестроителей, которые выигрывают от слабой иены. Бумаги Honda Motor прибавляли 1,2%, а Toyota Motor 2,1%. Лидером по объёму торгов были акции производителя тестового оборудования Advantest Corp., которые дорожали на 4,3%. Компания является поставщиком Nvidia, бумаги которой поднялись на 8,5% на торгах в понедельник. Акции инвестора в технологичные проекты SoftBank Group поднимались на 2,6% на фоне информации о подготовке первичного размещения акций разработчика микрочипов Arm Holdings.

По состоянию на 8:15 мск:

NIKKEI 225 - 31828,37 п. (+0,83%),

Hang Seng - 17645,17 п. (+0,12%),

Shanghai Composite - 3080,65 п. (-0,40%).

Нефть под давлением новостей об очередных переговорах по возобновлению работы нефтепровода Киркук-Джейхан

Нефть оставалась под давлением. Накануне вечером стало известно об очередном раунде переговоров Ирака и Турции о возобновлении поставок по нефтепроводу Киркук-Джейхан. Прокачка нефти по данной системе была приостановлена 25 марта, когда по иску Ирака было принято решение арбитражного суда. Некоторую поддержку котировкам обеспечивают ожидания по запасам в США. Предварительные результаты опроса Reuters показывают, что на рынке предполагают снижение запасов нефти и бензина.

По состоянию на 8:35 мск: