ПСБ: Индекс МосБиржи в понедельник продолжил восстанавливаться после падения неделей ранее

Объёмы торгов составили по итогам вчерашних торгов 75 млрд руб. Все сегменты завершили день в плюсе, лидером стал транспортный сектор. Как мы и предполагали, именной данный сегмент восстанавливается быстрее остальных. Бумаги НМТП прибавили более 9%, а акции Совкомфлота подорожали на 7,2%, сумев вновь обновить исторические пики. Что касается Совкомфлота, вероятно, основной причиной стали ожидания публикация финансовой отчётности за первое полугодие. В прошлом году компания представила её 26 августа. Инвесторы ожидают, что результаты окажутся сильными, а это позволит Совкомфлоту выплатить щедрые дивиденды. Вновь неплохо себя показал потребсектор.

Лидерами стали акции Соллерс, которые завершили торги на максимумах с сентября 2008 года, на отметке 945 руб. А вот ключевые сегменты российского рынка были явными аутсайдерами. В нефтегазовом секторе в минусе завершили торги акции Сургутнефтегаза, ЛУКОЙЛа и Роснефти. Порадовали инвесторов переписавшие годовые максимумы бумаги Газпром нефти. В финансовом секторе наблюдалась разнонаправленная динамика. Отметить можно лишь акции Ренессанс Страхования, подскочившие за вчерашний день почти на 13%. Немного лучше дела обстояли в сегменте горной добычи и металлургии. Заметно прибавили бумаги Распадской, РУСАЛа и НЛМК. Аутсайдером стали акции АЛРОСА, даже несмотря на то, что в скором времени ожидается объявления рекомендации СД по дивидендам.