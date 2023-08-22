ПСБ: Индекс МосБиржи в понедельник продолжил восстанавливаться после падения неделей ранее

Объёмы торгов составили по итогам вчерашних торгов 75 млрд руб. Все сегменты завершили день в плюсе, лидером стал транспортный сектор. Как мы и предполагали, именной данный сегмент восстанавливается быстрее остальных. Бумаги НМТП прибавили более 9%, а акции Совкомфлота подорожали на 7,2%, сумев вновь обновить исторические пики. Что касается Совкомфлота, вероятно, основной причиной стали ожидания публикация финансовой отчётности за первое полугодие. В прошлом году компания представила её 26 августа. Инвесторы ожидают, что результаты окажутся сильными, а это позволит Совкомфлоту выплатить щедрые дивиденды. Вновь неплохо себя показал потребсектор.
Лидерами стали акции Соллерс, которые завершили торги на максимумах с сентября 2008 года, на отметке 945 руб. А вот ключевые сегменты российского рынка были явными аутсайдерами. В нефтегазовом секторе в минусе завершили торги акции Сургутнефтегаза, ЛУКОЙЛа и Роснефти. Порадовали инвесторов переписавшие годовые максимумы бумаги Газпром нефти. В финансовом секторе наблюдалась разнонаправленная динамика. Отметить можно лишь акции Ренессанс Страхования, подскочившие за вчерашний день почти на 13%. Немного лучше дела обстояли в сегменте горной добычи и металлургии. Заметно прибавили бумаги Распадской, РУСАЛа и НЛМК. Аутсайдером стали акции АЛРОСА, даже несмотря на то, что в скором времени ожидается объявления рекомендации СД по дивидендам.
Считаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3100-3150 пунктов. Ожидаем сохранения интереса инвесторов на бумаги внутренних секторов, а также точечного спроса на акции экспортёров. На фоне стабилизации ситуации на валютном рынке, пара доллар-рубль двигается вблизи отметки 94 руб., и небольшого снижения нефтяных котировок сегодня утром, индексу МосБиржи будет сложно продолжить восходящую динамику без акций ЛУКОЙЛа. Кроме этого, пока не наблюдается признаков оживления спроса на бумаги Сбербанка. Из значимых корпоративных событий отметим сегодняшнюю публикацию финансовых результатов МТС. В данном случае мы не ждём каких-либо сюрпризов.