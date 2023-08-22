ПСБ: Акции Индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3100-3150 пунктов

Облигации

Сегодня ждем консолидацию на рынке ОФЗ на фоне объявления аукционов Минфина и ожидания инвесторами сигналов по формированию тренда на валютном рынке.



В фокусе

В модельном портфеле отдаём предпочтение внутренним секторам



В рамках нашего модельного портфеля мы увеличили долю компаний, ориентированных на внутренний рынок, сознательно избегая акций экспортёров. Основная причина в том, что мы ожидаем дальнейшего укрепления рубля в обозримом будущем, на этом фоне бумаги из сектора горной добычи и металлургии, а также акции нефтегазовых компаний должны быть хуже рынка. Локальные отскоки в бумагах экспортёров, на наш взгляд, стоит использовать для открытия коротких позиций, так как их восстановление выглядит на данный момент неуверенным. Однако заметим, что ожидать сильного снижения, например, акций Норникеля или РУСАЛа не стоит, так как они и так сильно отстают от рынка.

Среди бумаг, ориентированных на внутренний рынок, мы открыли позиции по акциям Группы Позитив, Соллерс, а также Магнит.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи в понедельник продолжил восстанавливаться после падения неделей ранее. Объёмы торгов составили по итогам вчерашних торгов 75 млрд руб. Все сегменты завершили день в плюсе, лидером стал транспортный сектор. Как мы и предполагали, именно данный сегмент восстанавливается быстрее остальных. Бумаги НМТП прибавили более 9%, а акции Совкомфлота подорожали на 7,2%, сумев вновь обновить исторические пики. Что касается Совкомфлота, вероятно, основной причиной стали ожидания публикации финансовой отчётности за первое полугодие. В прошлом году компания представила её 26 августа. Инвесторы ожидают, что результаты окажутся сильными, а это позволит Совкомфлоту выплатить щедрые дивиденды. Вновь неплохо себя показал потребсектор. Лидерами стали акции Соллерс, которые завершили торги на максимумах с сентября 2008 года, на отметке 945 руб. А вот ключевые сегменты российского рынка были явными аутсайдерами. В нефтегазовом секторе в минусе завершили торги акции Сургутнефтегаза, ЛУКОЙЛа и Роснефти. Порадовали инвесторов переписавшие годовые максимумы бумаги Газпром нефти. В финансовом секторе наблюдалась разнонаправленная динамика. Отметить можно лишь акции Ренессанс Страхования, подскочившие за вчерашний день почти на 13%. Немного лучше дела обстояли в сегменте горной добычи и металлургии. Заметно прибавили бумаги Распадской, РУСАЛа и НЛМК.

Аутсайдером стали акции АЛРОСА, даже несмотря на то, что в скором времени ожидается объявление рекомендации СД по дивидендам.

Считаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3100-3150 пунктов. Ожидаем сохранения интереса инвесторов к бумагам внутренних секторов, а также точечного спроса на акции экспортёров. На фоне стабилизации ситуации на валютном рынке, пара доллар-рубль двигается вблизи отметки 94 руб., и небольшого снижения нефтяных котировок сегодня утром, индексу МосБиржи будет сложно продолжить восходящую динамику без акций ЛУКОЙЛа. Кроме этого, пока не наблюдается признаков оживления спроса на бумаги Сбербанка. Из значимых корпоративных событий отметим сегодняшнюю публикацию финансовых результатов МТС. В данном случае мы не ждём каких-либо сюрпризов.

Россиискии рынок облигации

В понедельник рубль продолжил торговаться в узком диапазоне, приостановив укрепление, в результате чего котировки среднесрочных и длинных ОФЗ также перешли к консолидации. Так, доходность 5-летних госбумаг составила 10,97% (+1 б.п.), 10-летних – 11,27% (+4 б.п.). Доходности коротких 1-2-летних бумаг, напротив, снизились на 7-16 б.п.

Коррекция в длинных ОФЗ также, вероятно, связана с ожиданиями возобновления аукционов Минфина, которые он отменил на прошлой неделе. Вместе с тем, 16 августа было погашено 2 выпуска госбумаг – классический на 250 млрд руб. и ОФЗ-ИН на 150 млрд руб.: высвободившаяся ликвидность вполне может оживить активность инвесторов на аукционах в эту среду.

Сегодня ждем консолидацию на рынке ОФЗ на фоне объявления аукционов Минфина и ожидания инвесторами сигналов по формированию тренда на валютном рынке.

В корпоративном сегменте переоценка облигаций под новые уровни ставки идет с задержкой, что дает инвесторам возможность на небольших объемах переложиться в уже переоцененные бумаги.



Корпоративные и экономические события

СД НОВАТЭКа 25 августа рассмотрит рекомендацию по размеру дивиденда за I пол.



Совет директоров НОВАТЭКа 25 августа рассмотрит рекомендацию по размеру дивиденда по акциям за первое полугодие 2023 года, сообщила компания.



Наше мнение: исходя из отчета по МСФО за 1П и дивполитики компании платить не менее 50% от скорректированной чистой прибыли, дивиденд может составить 25,6 руб., доходность 1,5%. Однако отметим, что так как дивиденд платится от скорректированной чистой прибыли (на разовые факторы), то итоговая сумма может отличаться. Акции компании реагировали на новость ростом на 1,6%. Мы отметим, что НОВАТЭК это все еще компания роста. Ожидается, что уже в конце этого года или максимум в начале следующего будет запущена 1 линия Арктик СПГ-2, мощностью 6,6 млн т, что позволит НОВАТЭКу нарастить производство СПГ на СП на 40% г/г уже в 2024 г., до 14 млн т. А с учетом доли Shell в Сахалин-2, до 17,2 млн т (+72% г/г). Это повлияет и на увеличение финпоказателей компании в 2024 г., и на рост потенциальных дивидендов в сл.году.