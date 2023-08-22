ПСБ: Нефть Brent пока без явных триггеров для роста

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent держатся чуть выше 84 долл./барр., продолжая "охлаждение" прошлой недели после продолжительного роста с конца июня. Рынок летом рос на фоне дефицита предложения (благодаря Саудовской Аравии и России), а также благодаря высокому спросу на сырье, в основном сезонному – в США, который как раз заканчивается 1 сентября, и Латинской Америке.

При этом Китай не оправдывает надежд на постпандемийное восстановление экономики и рост спроса на нефть.

Стимулирующие меры, которые было придали импульса, также пока не выглядят достаточными: ключевая ставка понижена не так сильно, как ожидалось. Китай пользуется избыточными запасами нефти, накопленными в 1П и по более приятным ценам, чем в настоящее время. Таким образом, рывок к 88-90 долл./барр. пока, видимо, откладывается, ввиду исчерпания явных поддерживающих факторов. На этой неделе в фокусе ежегодное выступление главы ФРС в Джексон Хоуле, что важно с точки зрения дальнейших действий Федрезерва. По нефти Brent актуальным диапазоном на эту неделю видим 82-84 долл./барр.