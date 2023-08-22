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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 августа: 5 731,7500 руб/1 г золота и 68,9800/1 г серебра

ЦБ РФ с 22 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 731,7500 руб.
  • 1 грамм серебра - 68,9800 руб.
  • 1 грамм платины - 2 736,1799 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 719,8701 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 36,9600 р. (0,65%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8000 р. (1,17%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,4200 р. (0,13%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,1400 р. (0,46%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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