«Открытие»: Рубль пока не может вернуться к устойчивому укреплению

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок консолидировался в первой половине вторника. Внешний и внутренний фон не предоставили каких-либо идей для сильных движений. Рубль также не оказывал влияние на динамику акций, так как в последнее время смог стабилизироваться и начал торговаться в относительно узком диапазоне. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 28,6 млрд руб.

По состоянию на 15:40 мск индекс МосБиржи - 3141,08 п. (+0,04%), а индекс РТС - 1051,04 п. (-0,57%).

Лидерами среди индексных бумаг были OZON Holdings, «Яндекс», ММК, АФК «Система», «Магнит». Самыми слабыми были VK, GlobalTrans, «Алроса», Fix Price и «Ростелеком».

Бумаги OZON Holdings (OZON) весьма спокойно отреагировали на новости о том, что NASDAQ оставила в силе решение о делистинге ADS OZON. В самой компании также спокойно отметили новостной факт, заявив о том, что он не влияет каким-либо образом на деятельность.

Softline (SFTL) добилась чистой прибыли в I полугодии в размере 9,5 млрд руб по сравнению с убытком 138 млн руб годом ранее. Оборот снизился на 1,4% до 30,5 млрд руб. Наиболее примечательно то, что скорректированный чистый долг снизился до 2,583 млрд руб по сравнению с 5,665 млрд руб годом ранее.

«Группа Ренессанс Страхование» (RENI) зафиксировала рекордную прибыль в размере 7 млрд руб в I полугодии. На промежуточные дивиденды компания намерена направить 4,3 млрд руб, или 63% от чистой прибыли. Дивиденды на одну акцию составят 7,7 руб на акцию.

Акции «Яндекс» (YNDX) дорожают на 1,4%. Компания начала продажу мебели на yandex.market под собственным брендом. Предполагается, что целевой аудиторией данного проекта будет ниша, которую ранее занимала Ikea. Собственно говоря, также появилась информация, что в офис по продаже мебели перешли бывшие сотрудники шведской компании.

Рубль пока не может вернуться к устойчивому укреплению. Однако текущую ситуацию уже можно назвать стабилизацией. Предполагаем, что в течение недели усилятся продажи валюты экспортёрами в рамках подготовки к налоговым платежам.

По состоянию на 15:40 мск:

USD/RUB – 94,145 (+0,52%),

EUR/RUB – 102,49 (+0,57%),

CNY/RUB – 12,876 (+0,60%).

Акции европейских производителей чипов обеспечивают региональные индексы ростом

Европейские индексы преимущественно повышались. Оптимизм присутствовал в акциях производителей и разработчиков микрочипов. Покупки акций осуществлялись в надежде на сильный отчёт и прогноз Nvidia, который ожидается в среду. Бумаги медицинской Novo Nordisk продолжили отыгрывать повышение рекомендаций, дорожая на 1,6%. Сектор базовых материалов повышался на 1,2%, реагируя на позитивную динамику котировок промышленных металлов.

По состоянию на 15:40 мск:

FTSE 100 - 7308,96 п. (+0,70%),

DAX - 15785,96 п. (+1,17%),

CAC 40 - 7288,19 п. (+1,25%).

Ожидания возобновления работы нефтепровода Киркук-Джейхан продолжает давить на нефть

Нефть усилила снижение по сравнению с утренними часами. На рынке ждут новостей о возможном возобновлении прокачки нефти по трубопроводу Киркук-Джейхан. Минэнерго Ирака выпустило пресс-релиз о том, что переговоры на эту тему прошли, но пока никакой конкретной информации о возобновлении работы нет. Параллельно поступили новости о том, что Shell расследует возможную утечку нефти на трубопроводе Trans Niger мощностью около 180 тыс. баррелей в сутки. Впрочем, объём этот вряд ли можно назвать критичным. Многое определиться на выходе статистики по запасам в США. API опубликует свой отчёт в 23:30 мск.

По состоянию на 15:40 мск:

Brent - $84,25 (-0,25%),

WTI - $80,52 (-0,25%),

Алюминий - $2175 (+1,37%),

Золото - $1928,6 (+0,20%),

Никель - $20495 (+1,76%).

Американский рынок ждёт отчётности Nvidia

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,4% в Dow Jones до 0,9% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам снизилась до 4,2%. Позже выйдет статистика продаж на вторичном рынке жилья. Также сегодня выступают несколько представителей ФРС.

Вновь дорожают акции Nvidia, но пока скромно, на 1,8%. Бумаги Activision Blizzard выросли на 1% после подачи измененной заявки Microsoft в Великобритании для одобрения сделки по поглощению за $69 млрд. Бумаги китайской Baidu поднимались более чем на 4% на фоне ускорения роста выручки.