ПСБ: Индекс МосБиржи завершил торги во вторник на максимальных значениях с 11 августа

Большую часть торговой сессии индекс консолидировался вблизи отметки 3140 пунктов, однако после появления новостей о желании ЛУКОЙЛа выкупить свои бумаги у нерезидентов, индекс МосБиржи устремился вверх. Объём торгов составил 94,6 млрд руб., на акции ЛУКОЙЛа пришлось 37%, - 34,8 млрд руб. Что касается обратного выкупа ЛУКОЙЛом, то новость кончено же позитивна для российских акционеров. Помимо того, что компания планирует приобрести собственные бумаги с большой скидкой, часть из них может быть погашена, что увеличит дивидендную доходность.

Бумаги компании вчера прибавили почти 5,5%, что довольно много для тяжеловесных акций ЛУКОЙЛа. Если говорить в целом про рынок, то динамика была преимущественно разнонаправленной. Выделим акции Траснефти, которые, вероятно, нащупали локальный минимум и уже третью сессию подряд растут. Поддерживающим фактором выступают ожидания публикации отчётности. В финансовом секторе снова отметим дорожающие бумаги МосБиржи, на данный момент они преодолели отметку 156 руб. Продолжают восстанавливаться также акции АФК Система. Среди бумаг сегмента горной добычи и металлургии выделялись акции сталелитейщиков, которые оказались лучше рынка на фоне новостей о высоком спросе на сталь на внутреннем рынке. Довольно сильно прибавили бумаги Самолёта, переписав вчера годовые максимумы без каких-либо значимых новостей.

Индекс МосБиржи может сегодня достичь отметки 3200 пунктов. Локомотивом роста вновь должны выступить акции ЛУКОЙЛа, кроме этого на текущий момент рубль теряет позиции, что может поддержать бумаги экспортёров. Сегодня отдаём предпочтение акциям нефтегазовых компаний.