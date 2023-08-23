Комментарии

ПСБ: Развитие событий на валютном рынке зависит от активизации экспортеров, в ее отсутствие курс доллара сегодня может остаться в зоне 93-95 руб.

Евгений Локтюхов, ПСБ

Вчера волатильность на валютном рынке, как и в понедельник, оставалась невысокой, а рубль сдержанно ослабел к ключевым валютам: курсы доллара и евро продолжили отступать от минимумов прошлой недели и вернулись выше 94 руб. и 102 руб. соответственно. Способствовали возвратному движению невнятный внешний фоне (цены на нефть оставались под давлением, доллар пытался окрепнуть к мировым валютам), а также снижение торговой активности, указывающей на сокращение предложения валюты со стороны экспортеров на Московской Бирже.

Торговая активность в паре юань-рубль снизилась в меньшей степени, причем объемы торгов китайской валютой на Московской бирже вновь, четвертый раз с начала месяца, превысили совокупный объем торгов парами доллар-рубль и евро-рубль, отражая естественную тенденцию ослабления интереса как участников внешнеторговой деятельности, так и спекулятивного капитала к западным валютам. 

Сегодня утром рубль вновь находится под небольшим давлением. В отсутствие активизации экспортеров волатильность на валютном рынке может остаться невысокой, а курс доллар - попытается инерционно тяготеть к плавному росту. в рамках диапазона 93-95 руб.

Ввиду приближения дня налоговых выплат (28 августа) по-прежнему рассчитываем на увеличение предложения валют со стороны крупных игроков и уход доллара в ближайшие дни ниже, в диапазон 90-93 руб., выглядящий целевым в рамках текущего движения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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