ПСБ: Индекс МосБиржи может сегодня достичь отметки 3200 пунктов

Облигации

На сегодняшних аукционах основной спрос ожидаем увидеть в ОФЗ-ИН.



В фокусе

ЛУКОЙЛ планирует выкуп акций у нерезидентов - мощный драйвер



Более 5% (выше 6550 руб., 1,5 летний максимум) прибавляли вчера акции ЛУКОЙЛа на новостях о планах выкупить у нерезидентов до 25% акций с дисконтом к рыночной цене не менее 50%. В случае реализации этих планов бумаги ЛУКОЙЛа могут подняться к 7475 руб. После кейса Магнита вполне было ожидаемо, что ЛУКОЙЛ будет ближайшим кандидатом на выкуп, компания исторически была одной из любимых бумаг у иностранных фондов. Рыночная цена выкупа составит около 1,1 трлн руб. Выкуп у нерезидентов с дисконтом - мощный позитивный драйвер для бумаг. ЛУКОЙЛ в будущем сможет часть вернуть в рынок или использовать для мотивации персонала.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи завершил торги во вторник на максимальных значениях с 11 августа. Большую часть торговой сессии индекс консолидировался вблизи отметки 3140 пунктов, однако после появления новостей о желании ЛУКОЙЛа выкупить свои бумаги у нерезидентов, индекс МосБиржи устремился вверх. Объём торгов составил 94,6 млрд руб., на акции ЛУКОЙЛа пришлось 37% - 34,8 млрд руб. Что касается обратного выкупа ЛУКОЙЛом, то новость кончено же позитивна для российских акционеров. Если говорить в целом про рынок, то динамика была преимущественно разнонаправленной. Выделим акции Транcнефти, которые, вероятно, нащупали локальный минимум и уже третью сессию подряд растут. Поддерживающим фактором выступают ожидания публикации отчётности. В финансовом секторе снова отметим дорожающие бумаги МосБиржи, на данный момент они преодолели отметку 156 руб. Продолжают восстанавливаться также акции АФК Система. Среди бумаг сегмента горной добычи и металлургии выделялись акции сталелитейщиков, которые оказались лучше рынка на фоне новостей о высоком спросе на сталь на внутреннем рынке. Довольно сильно прибавили бумаги Самолёта, переписав вчера годовые максимумы без каких-либо значимых новостей.

Индекс МосБиржи может сегодня достичь отметки 3200 пунктов. Локомотивом роста вновь должны выступить акции ЛУКОЙЛа, кроме этого на текущий момент рубль теряет позиции, что может поддержать бумаги экспортёров. Сегодня отдаём предпочтение акциям нефтегазовых компаний.

Россиискии рынок облигации

Во вторник доходности коротких ОФЗ следовали за динамикой национальной валюты, поднявшись на 3-7 б.п. (10,27%-10,37% годовых по 1-2 летним бумагам). Среднесрочные 5-летние ОФЗ остались без изменения (10,97% годовых), в то время как доходности 10-леток выросли на 4 б.п. (11,32%) в преддверии сегодняшних размещений Минфина.

После паузы на прошлой неделе сегодня министерство возобновит аукционы, предложив 3 выпуска: 10- и 18-летние классические ОФЗ и 10-летние ОФЗ-ИН. Ожидаем, что после паузы в размещениях спрос сегодня будет несколько выше средних значений за последние месяцы (~22 млрд руб. за аукцион по классическим ОФЗ), а основной спрос, вероятно, будет направлен в ОФЗ-ИН. Напомним, 16 августа было погашено 2 выпуска госбумаг – классический на 250 млрд руб. и ОФЗ-ИН на 150 млрд руб.

Сегодня ожидаем продолжения консолидации котировок – кривая ОФЗ продолжит нащупывать новые равновесные уровни после повышения ключевой ставки.



Корпоративные и экономические события

Компания МТС представила результаты деятельности за 2 кв.



Выручка составила 146,7 млрд рублей, что на 14,8% выше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщила компания. OIBDA МТС в отчетном периоде увеличилась на 22,9% в годовом выражении - до 63,7 млрд рублей. Чистая прибыль группы МТС по итогам квартала увеличилась на 53,5% и составила 16,8 млрд рублей.



Наше мнение: результаты МТС по выручке и OIBDA оказались лучше консенсуса Интерфакса. Компания в целом показала отличную динамику как г/г, так и кв/кв. Все сегменты бизнеса нарастили выручку во 2 кв. (здесь и далее сравнение г/г): основной вклад обеспечили телекомы и финтех. Рост потребления финансовых услуг и нормализация ситуации с банковскими резервами (против шоков прошлого года) обусловили рост OIBDA, ключевые драйверы - телекомы, финтех и медиа. Рентабельность OIBDA подскочила до 43,4% против 40,6% год назад. Чистая прибыль выросла вслед за OIBDA, а также за счет сокращения финансовых расходов. Долговая нагрузка осталась небольшой - 1,8х чистый долг/OIBDA LTM. Мы высоко оцениваем представленные результаты МТС, отмечая впечатляющий рост экосистемы как в сегменте B2C, так и B2B. Полагаем, что 3 кв. будет для компании неплохим ввиду восстановления спроса потребителей на бюджетные гаджеты, а также сохранения устойчивого роста в сегментах финтеха и телекомов.

В то же время чистая прибыль может оказаться под давлением из-за недавнего повышения ключевой ставки, что снижает вероятность возврата компании к выплате промежуточных дивидендов, хотя в целом база сформирована неплохая. Обновленную дивполитику МТС пока не представила, поэтому мы ориентируемся только на годовую выплату (36-38 руб./акцию, доходность 12-13%). Но в текущей ситуации считаем МТС хорошей историей внутреннего рынка и рассчитываем на восстановление котировок после длительной постдивидендной консолидации. Мы повышаем целевой ориентир по бумагам МТС на горизонте 12 месяцев до 349 руб., потенциал роста 19%.



ММК ожидает рекордную отгрузку в 2023 г., выпустит около 12 млн т стали



Магнитогорский металлургический комбинат рассчитывает завершить 2023 год с рекордной отгрузкой на рынок РФ и стран СНГ, производство по итогам года может составить около 12 млн тонн стали. Во втором квартале группа продавала около 1 млн тонн в месяц, в третьем квартале планирует сохранить такие же объемы, сообщила компания, по данным Интерфакса.



Наше мнение: планы ММК оцениваем положительно, компания выигрывает за счет сильного внутреннего спроса, и мы надеемся на скорый возврат к раскрытию финансовой информации. В то же время пока ММК не готов обсуждать (минимум до декабря) выплату дивидендов, что несколько сдерживает интерес инвесторов к его бумагам.



КАМАЗ планирует удвоить выручку



Акции автопроизводителя были во вторник в лидерах роста на МосБирже на фоне планов по удвоению выручки в традиционных сегментах (тяжелые грузовики 14–40 т) к 2030 г. по самому консервативному сценарию. Такой прогноз озвучила компания на пленарной сессии Московского международного форума автомобилестроения IMAF-2023.



Наше мнение: КАМАЗ пока не публикует отчетность, но ожидается, что все ключевые показатели будут рекордными в этом году. Компания – бенефециар ухода зарубежных производителей с российского рынка. Считаем акции КАМАЗа интересными для вложений на долгосрок: компания решила проблемы с комплектующими и локализацией производства, кроме того, она ориентирована на внутренний рынок и платит дивиденды.