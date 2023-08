«Открытие»: Рынки могут впасть в консолидацию перед симпозиумом в Джексон-Хоул

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Рынки могут впасть в консолидацию перед симпозиумом в Джексон-Хоул

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, нефть стабилизировалась. Инвесторы явно не торопятся с активными действиями, ожидая важные заявления в рамках симпозиума центральных банков в Джексон-Хоул. Российский рынок может оказаться в консолидации, или показать небольшой рост, чему способствует динамика курса рубля.

Российский рынок смог закрыть торги вторника в плюсе. Этому способствовали, как динамика рубля, так и корпоративные новости. «ЛУКОЙЛ» решил последовать примеру «Магнита» и выкупить до 25% акций у нерезидентов с дисконтом. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 83,064 млрд руб.

По итогам торгов 22 августа индекс МосБиржи - 3164,25 п. (+0,77%), а индекс РТС - 1057,56 п. (+0,05%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

ЛУКОЙЛ 6 600 5,34% OZON-адр 2 938 3,45% СевСт-ао 1 329,8 2,31% ММК 53,31 2,22% Система ао 18,16 1,85%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

VK-гдр 743,6 -1,46% Россети 0,13 -1,21% АЛРОСА ао 85,1 -1,14% МКБ ао 6,9 -0,96% FIXP-гдр 425 -0,96%

3 отраслевых индекса российского рынка завершили день в минусе, а 7 показали прирост. Самым слабым оказался сектор транспорта (-0,77%) на фоне коррекции акций морских портов и «Совкомфлот» (FLOT). Самый сильный рост состоялся в секторе информационных технологий (+2,13%).

Сектор информационных технологий стал лидером дня. Бумаги OZON Holdings (OZON) проигнорировали новости о том, что NASDAQ сохранил решение об исключении бумаг компании с американской биржи. Компания в среду опубликует финансовую отчётность за II квартал. «Яндекс» (YNDX) объявил о запуске продаж мебели под своим брендом на yandex.market. При этом в команду нового проекта вошли сотрудники Ikea. Соответственно, предполагается, что главной аудиторией продаж станут те потребители, которые ранее проявляли интерес к мебели шведской компании.

Акции «ЛУКОЙЛ» (LKOH) прибавили более 5%. Компания намерена выкупить до 25% своих акций у нерезидентов с дисконтом 50%. В какой-то мере это позитивно скажется на будущих дивидендных перспективах. Ранее по такой схеме выкупал свои бумаги у нерезидентов «Магнит» (MGNT).

Бумаги МТС (MTSS) нейтрально отреагировали на отчётность оператора связи. Меж тем компания сообщила о том, что выручка в II квартале увеличилась на 14,8% до 146,7 млрд руб. Показатель OIBDA увеличился на 22,9% до 63,7 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 53,5% до 16,8 млрд руб. Однако частично за рост прибыли отвечает переоценка ценных бумаг. Сдерживающим фактором выступило ослабление рубля по сравнению со значениями в II квартале год назад. Капитальные затраты снизились на 9,4% до 20 млрд руб. Чистый долг компании оказался на уровне 416 млрд руб, а средневзвешенная ставка по нему была на уровне 7,6%.

Президент РФ Владимир Путин заявил в рамках заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, что правительству и ЦБ РФ стоит активней инструменты для снижения волатильности на финансовом рынке. Он также отметил, что следует использовать контроль над оттоком капитала. Как минимум, это сигнал ответственным структурам о необходимости дополнительных мер по стабилизации рубля.

По итогам торгов:

94,30 (+0,69%),

EUR/RUB – 102,36 (+0,45%),

CNY/RUB – 12,885 (+0,67%).

Американский рынок проявляет нервозность в ожидании симпозиума центральных банков

Торги в США завершились снижением индексов. Инвесторы проявляют нерешительность перед заявлениями, которые могут прозвучать в рамках симпозиума центральных банков в Джексон-Хоул. Большой статистики не было, но всё же продажи домов на вторичном рынке снизились на 2,2% за июль. Цены продаж домов выросли за год на 1,9%. Индекс производственной активности ФРБ Ричмонда поднялся в августе до -7,0 п. с -9,0 п. в июле.

Microsoft (MSFT) подала новую заявку британскому регулятору, дабы расчистить путь к поглощению Activision (ATVI). В частности, Microsoft откажется от облачного стриммингового бизнеса игровой компании. Medtronic (MDT) отчиталась лучше ожиданий по выручке и прибыли, а также повысила прогноз по финансовым показателям. Zoom Video Communications (ZM) также отчиталась лучше ожиданий и повысила прогнозы, хотя некоторое время назад компания предупреждала об ухудшении условий для своего бизнеса онлайн конференций. Baidu (BIDU) отчиталась лучше ожиданий, а также предполагает дальнейшее ускорение роста выручки за счёт использования технологий искусственного интеллекта. Бумаги брокерской Charles Schwab (SCHW) упали на 5%. Компания планирует сократить персонал для снижения издержек на $500 млн, а также обратиться на рынок заимствований для повышения ликвидности.

Динамика по секторам: Financials -0,88%, Energy -0,78%, Consumer Staples -0,52%, Health -0,37%, Technology -0,25%, Industrials -0,2%, Materials -0,09%, Consumer Discretionary +0,1%, Communication Services +0,18%, Utilities +0,28%, Real Estate +0,29%.

По итогам торгов:

DJIA - 34288,83 п. (-0,51%),

S&P 500 - 4387,55 п. (-0,28%),

NASDAQ Composite - 13505,87 п. (+0,06%).

Серия объявлений об обратном выкупе пока слабо помогает китайскому рынку

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Китайские акции преимущественно снижались в Шанхае, но в Гонконге индекс торговался в плюсе. Ряд компаний и управляющих структур объявил о программах обратного выкупа акций вслед за информацией о настойчивых просьбах властей оживить финансовый рынок. В частности, такие действия объявили Shanghai United Imaging Healthcare Co. И Xinjiang Daqo New Energy Co. Китайские СМИ пишут о том, что планы по обратному выкупу озвучили около 100 компаний. Акции Baidu прибавляли более 4% в Гонконге на фоне сильной отчётности и заявлений об усилении работы в сфере использования искусственного интеллекта.

Японские индексы пытались продолжить рост. Частично этому способствовала позитивная динамика американских фьючерсов. Акции оператора скоростных поездов Japan Railway дорожали на 2,5% после дробления бумаг. Меж тем в акциях полупроводниковой отрасли преобладали продажи. Бумаги Advantest Corp. Снижались на 0,8%, а Tokyo Electron на 0,7%. Вероятно, что инвесторы начинают фиксировать прибыль после роста в последние дни на ожиданиях отчётности Nvidia. Под давлением акции экспортёров на фоне небольшого укрепления иены. Бумаги Toyota Motor снижались на 0,6%, хотя капитализация Honda Motor повышалась на 1,3%. Банковский сектор терял около 0,3%. Накануне Агентство S&P снизило рейтинги ряда американских банков, но событие уже не воспринимается столь остро, так как ранее агентство Fitch уже предприняло аналогичное рейтинговое действие. Предварительный индекс деловой активности в производственной сфере Японии поднялся в августе до 49,7 п. с 49,6 п. в июле, а в сфере услуг показатель вырос до 54,3 п. с 53,8 п. в июле.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 - 31969,47 п. (+0,35%),

Hang Seng - 17889,77 п. (+0,56%),

Shanghai Composite - 3099,85 п. (-0,66%).

Сокращение запасов в США стабилизировало котировки нефти

Нефть торговалась в небольшом плюсе. Накануне Американский Институт Нефти (API), сообщил, что на неделе до 18 августа коммерческие запасы нефти в США -2,4 млн баррелей, бензина +1,9 млн баррелей, дистиллятов -150 тыс. баррелей. Ожидалось, что запасы нефти сократятся на 2,9 млн баррелей. Впрочем, это уже вторая подряд неделя, когда запасы сокращаются.

По состоянию на 8:40 мск: