Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 августа: 5 718,6401 руб/1 г золота и 69,2300/1 г серебра ЦБ РФ с 23 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 718,6401 руб.

1 грамм серебра - 69,2300 руб.

1 грамм платины - 2 756,6699 руб.

1 грамм палладия - 3 752,2100 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 13,1100 р. (0,23%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2500 р. (0,36%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 20,4901 р. (0,75%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 32,3399 р. (0,87%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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