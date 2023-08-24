Комментарии

ПСБ: Российский рынок акций снижается вслед за котировками нефти

Владимир Лящук, главный аналитик ПСБ

Сегодня индекс МосБиржи снижался на 0,7% на фоне коррекции цен на нефть.

Котировки Brent теряли 0,5% и находились ниже отметки 83,5 долл./барр. Пара доллар-рубль снижалась на 0,1%, что уменьшило интерес к экспортным секторам.

В нефтегазовом секторе слабее рынка выглядели акции ЛУКОЙЛа, которые корректировались после сильного подъема в предыдущий день на новостях о планах компании выкупить у нерезидентов до 25% акций с дисконтом к рыночной цене не менее 50%.

В финансовом секторе отметим МосБиржу, которая сообщила о росте чистой прибыли на 46%, до 12,1 млрд руб. Показатель оказался выше консенсус-прогноза (11,1 млрд руб.), однако акции отреагировали снижением.

В ИТ секторе Ozon нарастил GMV во 2 квартале в 2,2 раза - до 372,6 млрд руб., что оказалась выше консенсус-прогноза (ожидался рост на 80,8% - до 308,6 млрд рублей). Расписки отреагировали снижением, что может быть связано с увеличением чистого убытка до 13,1 млрд руб. против 7,2 млрд руб. убытка годом ранее.

Во второй половине недели индекс МосБиржи может приблизиться к нижней границе диапазона 3060 – 3180 пунктов в случае продолжения коррекции цен на нефть.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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