Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 августа: 5 747,1099 руб/1 г золота и 71,0200/1 г серебра ЦБ РФ с 24 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 747,1099 руб.

1 грамм серебра - 71,0200 руб.

1 грамм платины - 2 817,7600 руб.

1 грамм палладия - 3 913,8999 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 28,4699 р. (0,50%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7900 р. (2,59%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 61,0901 р. (2,22%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 161,6900 р. (4,31%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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