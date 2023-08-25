«Открытие»: Влияние рубля на динамику акций минимальное

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок торговался в минусе в первой половине четверга. Почти все секторы торгуются в минусе, хотя основные голубые фишки демонстрируют положительную динамику. Влияние рубля на динамику акций минимальное. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составило 25,8 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:45 мск индекс МосБиржи - 3125,25 п. (-0,67%), а индекс РТС - 1042,29 п. (-0,84%).

Лидерами среди индексных бумаг были Fix Price, ГК «ПИК», «Московская Биржа», VK и GlobalTrans. Самыми слабыми оказались «Аэрофлот», МКБ, АФК «Система», TCS Group и «ФосАгро».

«Газпром Нефть» (SIBN) отчиталась о сокращении прибыли по МСФО в I полугодии до 304,4 млрд руб по сравнению с 508,3 млрд руб годом ранее. Выручка упала до 1,5 трлн руб по сравнению с 1,8 трлн руб годом ранее. В II квартале сокращение выручки было незначительным до 821,6 млрд руб. Чистая прибыль оказалась на уровне 140 млрд руб.

Акционеры «Белуга Групп» (BELU) приняли решение о переименовании компании на «НоваБев Групп». предпосылками к такому шагу послужили уникальная инновационная вертикально-интегрированная бизнес-модель, объединяющая в одной компании производство, дистрибуцию и ретейл, которые в связке создают синергетический эффект. Впрочем, бренд «Белуга Групп» уже стал хорошо узнаваемым на рынке и смена названия явно не будет бесплатной. Соответственно, на процедуры и на новое продвижение потребуются достаточно значимые средства, которые негативно скажутся на прибыли и дивидендной базе.

«Северсталь» (CHMF) сообщает об увеличении поставок новых видов продукции в I полугодии. Компания сообщает об увеличении поставок такой продукции на 30% за I полугодие на внутреннем рынке. Доля НВП в общем производстве компании составляет около 10% на текущий момент.

Рубль торговался относительно стабильно. После утренней просадки россиянин даже смог укрепиться против евро. Подготовка экспортёров к налоговым платежам обеспечивает российскую валюту поддержкой. Плюс нефть возобновила скромный рост, что также оказывает положительное влияние.

По состоянию на 15:45 мск:

USD/RUB – 94,46 (+0,21%),

EUR/RUB – 102,31 (-0,2%),

CNY/RUB – 12,942 (+0,33%).

Акции производителей чипов обеспечивают европейские рынки поддержкой

Европейские индексы повышались на фоне покупок акций производителей и разработчиков чипов. Отчётность Nvidia показала, что полупроводниковая отрасль начинает выбираться из ямы продаж в зимний период. Бумаги ASM International, BE Semiconductor, ASML Holding и Aixtron повышались от 1,5% до 2,5%. Накануне вышли весьма слабые предварительные индексы деловой активности в еврозоне, что привело к снижению доходностей госбондов. На этом фоне начали дорожать акции сектора недвижимости, который поднимался на 1,5%.

По состоянию на 15:45 мск:

FTSE 100 - 7331,80 п. (+0,15%),

DAX - 15722,63 п. (-0,04%),

CAC 40 - 7248,06 п. (+0,02%).

Нефть демонстрирует отскок на фоне технической перепроданности

Оптимизм на финансовых рынках, снижение доходностей государственных облигаций и небольшая перепроданность нефти способствовали отскоку котировок. Многие на рынке полагают, что представители ФРС и ЕЦБ в рамках симпозиума в Джексон-Хоул могут намекнуть на прекращение цикла ужесточения и на условия, когда денежная политика развернётся в другом направлении.

На стороне пессимистов нефти перспективы наращивания добычи. Министр энергетики Ирана заявил о том, что добыча в стране достигнет 3,4 млн баррелей в сутки к концу сентября. Власти США также готовят предложения о смягчении санкций против нефтяной индустрии Венесуэлы, что позволит большему числу компаний и стран закупать сырьё из латиноамериканской страны. В обмен на это Каракас должен обеспечить более свободные и справедливые выборы в стране. Впрочем, как сообщают источники Reuters, как минимум, на краткосрочном отрезке Саудовская Аравия может продлить добровольное снижение добычи на 1 млн баррелей в сутки до конца октября.

По состоянию на 15:45 мск:

Brent - $83,29 (+0,10%),

WTI - $78,93 (+0,05%),

Алюминий - $2160 (-0,69%),

Золото - $1940,8 (-0,42%),

Никель - $20565 (-1,98%).

Boeing вновь сообщает о проблемах с B737 Max

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня от 0,15% в NASDAQ до 0,35% в Dow Jones. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США повысилась до 4,22%.

Индекс национальной активности ФРБ Чикаго поднялся в июле до 0,12 п. с -0,33 п. в июне. Число первичных обращений за пособием по безработице упало до 230 тыс. на прошлой неделе по сравнению с 240 тыс. неделей ранее. Объём заказов на товары длительного пользования сократился в июле на 5,2%. Без учёта оборонной промышленности снизился на 5,4%.

Чуть более устойчивое состояние индекса NASDAQ объясняется положительной динамикой акций Nvidia после сильной отчётности и улучшения прогнозов. Также в плюсе могут стартовать акции Tesla, Microsoft, Amazon. Бумаги Boeing снижались на новостях о нахождении очередных проблем с B737 Max. Производитель ПО Snowflake отчитался лучше прогнозов и заявил о том, что текущие ожидания финансовых показателей могут оказаться слишком консервативными. Бумаги US Steel теряли почти 3% после того, как Esmark заявила об отсутствии интереса к покупке производителя стали, поскольку профсоюзы компании предпочитают сделку с Cleveland-Cliffs Inc.