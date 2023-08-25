Комментарии

ПСБ: По-прежнему ждем активизации экспортеров, в ее отсутствие волатильность на валютном рынке может остаться невысокой; целевой ориентир по доллару на сегодня прежний – 93-96 руб.

Евгений Локтюхов, ПСБ

Вчера на валютном рынке вновь не было сильных движений в ключевых валютных парах, инерционно подраставших к рублю на фоне невысокой торговой активности, отражающей ограниченность предложения валюты со стороны крупных игроков при неготовности спекулятивных участников активно играть на повышение перед налоговыми выплатами, а также ввиду отсутствия значимых новостных триггеров и технической картины, указывающей на вероятное возобновление укрепление рубля. Тем не менее, курсы доллара и юаня по итогам дня прибавили около 0,6% и приблизились к 95 руб. и 13 руб. соответственно.

Сегодня утром доллар несет символические потери, оставаясь под отметкой 95 руб. Предпочитаем сохранить и на сегодня целевой ориентир колебаний американской валюты на уровне 93-96 руб. По-прежнему склонны ждать активизации предложения со стороны экспортеров, способной позволить доллару развить снижение в направлении диапазона 90-93 руб., выглядящего, с нашей точки зрения, более оправданным с конъюнктурной точки зрения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Как стать любимой компанией? HR-день в Сбере
«НR сегодня – это полноценный бизнес-блок»
Говорить на одном языке. Как ИНК формирует единое понимание корпоративных практик
«Мы конкурируем уже не зарплатами». 5 способов привлечь и удержать сотрудников
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги