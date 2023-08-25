ПСБ: По-прежнему ждем активизации экспортеров, в ее отсутствие волатильность на валютном рынке может остаться невысокой; целевой ориентир по доллару на сегодня прежний – 93-96 руб.

Евгений Локтюхов, ПСБ

Вчера на валютном рынке вновь не было сильных движений в ключевых валютных парах, инерционно подраставших к рублю на фоне невысокой торговой активности, отражающей ограниченность предложения валюты со стороны крупных игроков при неготовности спекулятивных участников активно играть на повышение перед налоговыми выплатами, а также ввиду отсутствия значимых новостных триггеров и технической картины, указывающей на вероятное возобновление укрепление рубля. Тем не менее, курсы доллара и юаня по итогам дня прибавили около 0,6% и приблизились к 95 руб. и 13 руб. соответственно.

Сегодня утром доллар несет символические потери, оставаясь под отметкой 95 руб. Предпочитаем сохранить и на сегодня целевой ориентир колебаний американской валюты на уровне 93-96 руб. По-прежнему склонны ждать активизации предложения со стороны экспортеров, способной позволить доллару развить снижение в направлении диапазона 90-93 руб., выглядящего, с нашей точки зрения, более оправданным с конъюнктурной точки зрения.