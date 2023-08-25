ПСБ: Индекс МосБиржи в четверг, вопреки нашим ожиданиям, частично восстановил потери предыдущего дня, завершив торги на отметке 3150 пунктов

Объёмы торгов оказались на минимальной отметке с 14 июля, составив по итогам дня всего 50 млрд руб. Беря это во внимание, вчерашний рост рынка выглядит неустойчивым. Вполне вероятны попытки индекса подняться ещё выше, но в целом, мы продолжаем консервативно смотреть на рынок. Большинство бумаг вчера отстали от рынка, наибольший вклад в рост индекса внесли акции ЛУКОЙЛа, прибавив за день более 2%. Заметно подорожали также бумаги НОВАТЭКа в преддверии заседания СД, по итогам которого будет дана рекомендация по дивидендам.

Полностью восстановили все потери предыдущего дня акции Транснефти, здесь поддерживающим фактором выступают ожидания публикации отчётности за I полугодие. В секторе горной добычи и металлургии отметим акции сталелитейных компаний. Инвесторы также ожидают, что в ближайшее время компании могут опубликовать долгожданные финансовые результаты. Среди бумаг финансового сектора выделим акции ВТБ и МосБиржи, которые хоть и выросли сильнее индекса, но всё же не смогли полностью восстановиться после просадки предыдущего дня. Расписки Fix Price вчера подорожали на 5,5%, сумев завершить день на годовых пиках без значимых корпоративных новостей. Порадовали инвесторов и акции Магнита. Заметно прибавили вчера также акции ИТ-компаний и ряд бумаг транспортного сектора: акции Совкомфлота, Globaltrans и ДВМП. Из аутсайдеров отметим бумаги Распадской, Селигдара, Нижнекамскнефтехима и Эталона.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет торговаться вблизи отметки 3150 пунктов. Как мы отмечали, не исключено, что будут попытки продолжения роста, однако вряд ли стоит ожидать сильного движения в последний торговый день недели. Лучше рынка могут быть фундаментально сильные бумаги экспортёров, например, ЛУКОЙЛа, а также акции внутренних секторов: Магнит, Самолёт, МосБиржа.