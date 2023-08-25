ПСБ: Индекс МосБиржи будет торговаться вблизи отметки 3150 пунктов

Индекс МосБиржи будет торговаться вблизи отметки 3150 пунктов



Облигации Сегодня ожидаем восстановления котировок коротких ОФЗ при снижении доходности на 5-7 б.п.



В фокусе

Доллар США дорожает, цена на золото снижается. Почему?



Последние полтора месяца мировые цены на золото были под давлением на фоне дорожающего доллара США. С тех пор котировки драгоценного металла упали ниже 1900 долл. за тройскую унцию. Что влияет на рынок золота?

В центре внимания – ситуация в мировой экономике, причем основное влияние исходит от США – страны с крупнейшей экономикой. Сейчас ФРС США, вероятно, будет сохранять жесткую ДКП в течение продолжительного времени, чтобы вернуть инфляцию к необходимому уровню. Высокая ключевая ставка напрямую влияет на защитные активы, особенно в те моменты, когда экономическая ситуация находится под контролем. На этом фоне котировки золота несколько раз поднимались выше 2000 долл./тр.унц., но в целом уже больше года находятся в диапазоне 1900–2000 долл./тр.унц.

Цены на золото продолжат двигаться в озвученном боковике при отсутствии неожиданного роста инфляции в США. Ближе к 2024 г., как только появятся намеки на то, что ФРС готова перейти к снижению ставки, цены на золото поднимутся выше 2000 долл./тр.унц. В целом данный сценарий может реализоваться быстрее, если экономика США всё же погрузится в рецессию.

Интересно, что в 2023 г. зафиксирован рекордный спрос на физическое золото. При этом физический спрос мало влияет на стоимость драгметалла. Скорее наоборот: котировки золота влияют на то, как много его покупают в реальности. Ведь чем дешевле оно стоит, тем больше на него спрос, прежде всего в виде украшений, монет и слитков.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи в четверг, вопреки нашим ожиданиям, частично восстановил потери предыдущего дня, завершив торги на отметке 3150 пунктов. Объёмы торгов оказались на минимальной отметке с 14 июля, составив по итогам дня всего 50 млрд руб. Беря это во внимание, вчерашний рост рынка выглядит неустойчивым. Вполне вероятны попытки индекса подняться ещё выше, но в целом, мы продолжаем консервативно смотреть на рынок. Большинство бумаг вчера отстали от рынка, наибольший вклад в рост индекса внесли акции ЛУКОЙЛа, прибавив за день более 2%. Заметно подорожали также бумаги НОВАТЭКа в преддверии заседания СД, по итогам которого будет дана рекомендация по дивидендам. Полностью восстановили все потери предыдущего дня акции Транснефти, здесь поддерживающим фактором выступают ожидания публикации отчётности за I полугодие. В секторе горной добычи и металлургии отметим акции сталелитейных компаний. Инвесторы также ожидают, что в ближайшее время компании могут опубликовать долгожданные финансовые результаты. Среди бумаг финансового сектора выделим акции ВТБ и МосБиржи, которые хоть и выросли сильнее индекса, но всё же не смогли полностью восстановиться после просадки предыдущего дня. Расписки Fix Price вчера подорожали на 5,5%, сумев завершить день на годовых пиках без значимых корпоративных новостей. Порадовали инвесторов и акции Магнита. Заметно прибавили вчера также акции ИТ-компаний и ряд бумаг транспортного сектора: акции Совкомфлота, Globaltrans и ДВМП. Из аутсайдеров отметим бумаги Распадской, Селигдара, Нижнекамскнефтехима и Эталона.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет торговаться вблизи отметки 3150 пунктов. Как мы отмечали, не исключено, что будут попытки продолжения роста, однако вряд ли стоит ожидать сильного движения в последний торговый день недели. Лучше рынка могут быть фундаментально сильные бумаги экспортёров, например, ЛУКОЙЛа, а также акции внутренних секторов: Магнит, Самолёт, МосБиржа.

Россиискии рынок облигации

В четверг доходность коротких и среднесрочных ОФЗ подросла на 10-12 б.п.; длинных госбумаг – на 1 б.п.

Инвесторы не были впечатлены результатами аукционов Минфина, где Минфин смог привлечь всего 37 млрд руб. (в основном за счет ОФЗ-ИН). Кроме того, сказалась повышенная волатильность рынков накануне. В целом, инвесторы сохраняют осторожность в ожидании сигналов от регулятора и формирования на валютном рынке тренда на усиление позиций рубля.

Ожидаем сегодня восстановления котировок преимущественно в коротких ОФЗ при снижении доходности на 5-7 б.п.



Корпоративные и экономические события

Газпром нефть отчиталась за 1П 2023 по МСФО



Ключевые показатели:



Выручка - 1,552 трлн руб., -14,6% г/г

EBITDA - 545,8 млрд руб., -23,9% г/г

Рентабельность по EBITDA - 35,2%, -4,3 п.п.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам: 304,4 млрд руб., -40% г/г



Наше мнение: результаты компании превзошли консенсус Интерфакса по прибыли, что является позитивным моментом, равно как и возврат к раскрытию информации. Газпром нефть не публиковала никаких данных в 2022 г., поэтому оценка деятельности была затруднена. Очевидно, что в 2022 г. компания хорошо заработала, поэтому на фоне высокой базы результаты этого полугодия и 2 кв. вышли слабее. Также отметим, что год назад и переработка нефти была гораздо более рентабельной в силу больших компенсаций по демпферу, слабого рубля и высоких цен на нефть. Из позитивных моментов текущего отчета еще отметим, что компания отлично поработала над операционными расходами, их удалось сократить по сравнению с 1П2022 почти на 6%, до 1,16 трлн руб. Газпром нефть платит дивиденды

исходя из скорректированной на неденежные факторы прибыли, и мы полагаем, что за полугодие они могут составить 36,8 руб./акцию, доходность - 5,6%. Что касается перспектив 2П 2023 г., то компания вероятно сможет показать неплохие результаты за счет высоких внутренних цен на нефтепродукты, слабого курса рубля и достаточно высоких цен на нефть, несмотря на снижение демпферных выплат. Наш целевой ориентир по бумагам Газпром нефти - 685 руб./акцию.



Соллерс хочет продать 10 тыс. LCV в 2023 г., переходит к CKD-сборке моделей Atlant и Argo



Группа "Соллерс" в текущем году хочет реализовать не менее 10 тысяч легких коммерческих грузовиков (LCV) Atlant и Argo, переходит от отверточной сборки к производству обеих моделей по полному циклу, сообщил журналистам директор по продажам и маркетингу завода по выпуску LCV "Соллерс Алабуга" Марат Шарипов. Грузовики выпускаются на предприятии в ОЭЗ "Алабуга" с ноября прошлого года на основе технологий китайского концерна JAC. В Елабуге налажен выпуск шасси, цельнометаллического фургона и автобуса Sollers Atlant по технологии полного цикла (Complete knocked down, CKD) со сваркой и окраской кузова.



Наше мнение: Соллерс преуспевает в локализации, поэтому мы полагаем, что озвученные в конце прошлого года планы по продаже этих двух моделей (в течение 2-3 лет 30 тыс. авто, на горизонте 2028 г. - до 50 тыс.) будут реализованы, вероятно, даже с опережением. В целом, считаем компанию интересной историей на российском фондовом рынке и бенефециаром ухода западных автопроизводителей.