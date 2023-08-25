«Открытие»: Рынки будут ждать выступление председателя ФРС в Джексон-Хоул

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Рынки будут ждать выступление председателя ФРС в Джексон-Хоул

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. С одной стороны, азиатские рынки существенно снизились на фоне фиксации прибыли в акциях Nvidia после блестящей отчётности. С другой стороны, для российского рынка более важным является отскок в котировках нефти. Поэтому негативное влияние динамики азиатских площадок будет ограниченным. Впрочем, индекс МосБиржи может испытать давление со стороны рубля, который на утренних торгах демонстрирует укрепление. В остальном, ждём негативной динамики в Европе и повышенной волатильности на торгах в США по факту выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в рамках симпозиума центральных банков в Джексон-Хоул. Также на пятницу запланировано выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард.

Российский рынок провел торги четверга в минусе. Однако к закрытию смог отыграть основные потери, чему способствовала динамика рубля. Нефть растеряла дневной оптимизм и вновь ушла в минус ближе к $83 за баррель Brent. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 40,282 млрд руб.

По итогам торгов 24 августа индекс МосБиржи - 3137,37 п. (-0,28%), а индекс РТС - 1043,51 п. (-0,73%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

FIXP-гдр 434,2 5,13% ПИК ао 839,2 4,21% GLTR-гдр 702,05 3,25% СевСт-ао 1 342,2 3,04% Магнит ао 5 863 2,39%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

TCS-гдр 3 530 -0,79%

8 отраслевых индекса российского рынка завершили день в минусе. Сектор финансов закрыл день нейтрально, а сектор строительных компаний смог подняться на 0,05%). Наибольшие потери были в Химии и нефтехимии. На вечерней сессии Индекс МосБиржи продолжил сокращать свои потери.

Наиболее весомые потери в секторе химии и нефтехимии были в бумагах НКНХ (NKNH). Чистая прибыль ("Нижнекамскнефтехима") упала в I полугодии в 17,6 раза до 2,7 млрд руб. Выручка снизилась до 100,8 млрд руб по сравнению с 152,09 млрд руб годом ранее.

«Газпром Нефть» (SIBN) отчиталась о сокращении прибыли по МСФО в I полугодии до 304,4 млрд руб по сравнению с 508,3 млрд руб годом ранее. Выручка упала до 1,5 трлн руб по сравнению с 1,8 трлн руб годом ранее. В II квартале сокращение выручки было незначительным до 821,6 млрд руб. Чистая прибыль оказалась на уровне 140 млрд руб.

Финансовый сектор смог закрыть день нейтрально. Главной растущей бумагой в отраслевом индексе были акции Банка «Санкт-Петербург» (BSPB). Недавняя отчётность показала дальнейший рост прибыли и весьма высокую маржинальную эффективность капитала. Соответственно, бумага воспринимается в качестве одной из ключевых дивидендных идей на рынке. Акции «Московской Биржи» (MOEX) показали рост более 2%. Накануне торговая площадка опубликовала весьма сильный отчёт, но первоначально реакция рынка была направлена на фиксацию прибыли. Тем не менее, доходы «Московской Биржи» в III квартале могут оказаться выше, чем в II квартале, так как объёмы торгов были высокими, а 13-14 августа даже были зафиксированы исторические рекорды по объёмам.

Стоит отметить, что при общей некоторой слабости рынка большинство ликвидных бумаг, включая «Газпром» (GAZP), Сбербанк (SBER), «Роснефть» (ROSN), «ЛУКОЙЛ» (LKOH), завершили сессию в плюсе. То есть слабость рынка в большей степени определялась вторым эшелоном. Также объёмы торгов были непривычно низкими. Техническая картина в индексе говорит о снятии перекупленности. То есть Индекс МосБиржи находится в фазе консолидации.

США в очередной раз удивили санкциями. На сей раз в списки попал международный детский центр «Артек». Также санкции введены против Общественного фонда имени Ахмата Кадырова. Вряд ли подобные действия со стороны США каким-либо образом коснуться фондового рынка.

Рубль пока не может вырваться из краткосрочного диапазона 94,0-95,0 за доллар. На текущей неделе экспортёры продают валюту для исполнения своих налоговых обязательств, но этого пока мало для продолжения волны укрепления. При этом дополнительные объёмы в рамках договорённостей правительства и тех самых экспортёров пока на рынке незаметны. Объём сделок с долларом США составил 86,808 млрд руб, в сделках с юанем 127,326 млрд руб. Если дополнительные продажи присутствуют, то лишь в паре с китайской валютой, но назвать их значимыми пока не поворачиваются пальцы на клавиатуре. Вероятно, что в рамках налогового периода экспортёры считают необязательным выполнять взятые на себя обязательства.

По итогам торгов:

USD/RUB – 94,865 (+0,64%),

EUR/RUB – 102,65 (+0,13%),

CNY/RUB – 12,972 (+0,57%).

Акции Nvidia подверглись жёсткой фиксации прибыли

Торги в США завершились снижением индексов. При этом акции Nvidia (NVDA), которые претендовали на очередной день бурного роста, с трудом завершили торги в зелёной зоне. В среду производитель графических чипов показал блестящую отчётность и сильный прогноз, но ещё до отчётности акции сильно выросли, а по факту отчётности случилась жёсткая фиксация прибыли. Более того, технологичные компании были среди главных аутсайдеров дня.

Рынку даже не помогли заявления представителей ФРС. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер полагает, что ФРС завершила цикл ужесточения. Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз была чуть осторожней, заявив о том, что ФРС на пике, или около пика ставки. В остальном, они оба считают необходимым сохранять текущую денежную политику продолжительное время. Харкер рассчитывает на смягчение рынка труда, особенно в сфере услуг. Относительно влияния Китая у него пока нет четкой позиции. Коллинз считает, что пока ещё рано говорить о периоде, когда ФРС начнёт снижать ставки. Она также рассчитывает на снижение инфляции в сфере услуг и на рынке недвижимости.

Объём заказов на товары длительного пользования в США сократился за июль на 5,2% после роста на 4,6% за июнь. Однако без учёта транспорта число новых заказов выросло на 0,5%. Основной вклад в негативную динамику внесли заказы на авиатехнику. В секторе гражданской авиации и комплектующих объём заказов обвалился на 43,6% после роста на 71,1% за июнь. Число первичных обращений за пособием по безработице составило 230 тыс. на прошлой неделе по сравнению с 240 тыс. неделей ранее. На фоне статистики доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла на 3,1 Б.П. до 4,229%.

Boeing (BA) обнаружил очередные проблемы с производством B737 Max. Проблемы эти касаются комплектующих, поставляемых AeroSystem (SPR). T-Mobile (TMUS) планирует сократить до 7% своих сотрудников. United Airlines (UAL) ожидает рекордное число пассажиров около 2,8 млн в рамках длинных выходных на День Труда. Число бронирований на международные рейсы выросло на 34% относительно 2019 года и на 29% относительно 2022 года.

Динамика по секторам: Technology -2,15%, Communication Services -2,04%, Consumer Discretionary -2,01%, Industrials -1,22%, Health -0,78%, Consumer Staples -0,77%, Energy -0,73%, Utilities -0,63%, Materials -0,43%, Real Estate -0,42%, Financials -0,25%.

По итогам торгов:

DJIA - 34099,42 п. (-1,08%),

S&P 500 - 4376,31 п. (-1,35%),

NASDAQ Composite - 13463,97 п. (-1,87%).

Слабость американского рынка негативно отразилась на азиатских акциях

Азиатские рынки торговались в минусе. Региональные инвесторы не нашли поводов для роста после негативного закрытия торгов в США. Кроме того, на рынках повышенная тревожность в связи с предстоящим выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла в рамках симпозиума центральных банков в Джексон-Хоул.

Китайский рыночный регулятор провел совещание с фондом социального обеспечения, крупнейшими банками и страховыми компаниями по вопросу стимулирования долгосрочных вложений в инструменты фондового рынка. Одновременно происходит рост числа китайских компаний объявляющих о программах обратного выкупа. Брокерские фирмы снижают комиссии за торговые операции. Однако эти меры пока не могут компенсировать общий пессимизм относительно охлаждения экономики КНР. В Morgan Stanley полагают, что будет расти число результатов компаний хуже прогнозов аналитиков на фоне дефляционных тенденций.

Японский рынок часто следует за динамикой Wall Street. Явный провал технологичного сектора в США повлёк за собой аналогичные движения японских акций. Бумаги производителя тестового оборудования для выпуска полупроводников Advantest Corp. Провалились на 9,9%, а производителя литографического оборудования Tokyo Electron на 5,8%. Падение на 3,8% показали бумаги инвестора в технологичные компании SoftBank Group.

По состоянию на 8:15 мск:

NIKKEI 225 - 31641,27 п. (-2,00%),

Hang Seng - 18014,63 п. (-1,08%),

Shanghai Composite - 3070,58 п. (-0,38%).

Нефть рискует закрыть снижением вторую неделю подряд

Нефть может завершить с потерями вторую неделю подряд. Главными негативными факторами остаётся слабость экономики Китая и ухудшение деловой активности в еврозоне. Кроме того, на текущей неделе появилась информация о подготовке в США предложений по смягчению санкций против Венесуэлы. В Иране намерены увеличить производство нефти до 3,4 млн баррелей в сутки к концу сентября. Меж тем на торгах в пятницу котировки пытаются расти. Поводом для отскока служит информация о том, что Саудовская Аравия может продлить период добровольного сокращения добычи на 1 млн баррелей в сутки до конца октября.

По состоянию на 8:35 мск: