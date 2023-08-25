Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 августа: 5 817,1299 руб/1 г золота и 72,0800/1 г серебра ЦБ РФ с 25 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 817,1299 руб.

1 грамм серебра - 72,0800 руб.

1 грамм платины - 2 819,5601 руб.

1 грамм палладия - 3 890,9399 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 70,0201 р. (1,22%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0600 р. (1,49%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,8000 р. (0,06%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 22,9599 р. (0,59%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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