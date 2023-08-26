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ПСБ: Индекс МосБиржи провёл день вблизи отметки 3150 пунктов

В целом, на рынке наблюдалась разнонаправленная динамика. Сильный рост показали лишь отдельные бумаги. Прежде всего вновь отметим акции Совкомфлота, которые обновили исторический максимум в преддверии публикации финансовой отчётности за I полугодие. Сильно просели бумаги М.Видео после того, как компания сообщила о своих финансовых результатах за первые 6 месяцев 2023 года. Результаты оказались неплохими, однако ухудшило ситуацию то, что Группа продолжает генерировать убыток по чистой прибыли и наращивает долг. На этом фоне считаем, что пока стоит воздержаться от покупок бумаг М.Видео. Лидерами стали расписки HeadHunter, которые прибавили за день более 5%, а рост за неделю превысил 30%. Это самый сильный рост с июля 2022 года. Акции компании продолжают отыгрывать сильный отчёт за I полугодие.

В случае, если индекс МосБиржи не сможет закрепиться выше отметки 3170 пунктов в первой половине следующей недели, вероятно, коррекция на рынке продолжится. В этом случае индекс рискует откатиться до ближайшего уровня поддержки 3050 пт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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