«Открытие»: Российский рынок торговался в небольшом плюсе

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок торговался в небольшом плюсе в первой половине пятницы. Рубль немного укреплялся, оказывая давление на рублёвый индекс. Корпоративных новостей минимум. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил всего 19,4 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:40 мск Индекс МосБиржи - 3151,61 п. (+0,45%), а Индекс РТС - 1047,96 п. (+0,43%).

Лидерами среди индексных бумаг были N+ Group, «Россети», МКБ, «Магнит» и «Русгидро». Самыми слабыми оказались Fix Price, «Аэрофлот», «Алроса», НЛМК и OZON Holdings. Во втором эшелоне рост более 4% демонстрировали бумаги HeadHunter, а аутсайдером рынка были бумаги «М.Видео» после отчётности.

При этом «М.Видео – Эльдорадо» (MVID) предоставила вполне сильный отчёт. Показатель GMV вырос в II квартале на 26,4%. За I полугодие GMV увеличились до 219,0 млрд руб, что на 16,5% ниже значения год назад. То есть рост в II квартале связан с низкой базой прошлого года. Однако полугодовые цифры стоит рассматривать через призму крайне высоких продаж в феврале-марте 2022 года, когда потребители нервно реагировали на ослабление рубля. Общие онлайн-продажи в I полугодии увеличились на 3,7% до 155,4 млрд руб. Отметим рост валовой маржи на 1,3 процентного пункта до 21,8%. Чистый долг увеличился к 30 июня до 83,4 млрд рублей в следствии увеличения импорта на фоне роста продаж.

Акции «НОВАТЭК» (NVTK торговались в лёгком плюсе в ожидании рекомендаций совета директоров по дивидендам. После выхода новостей о дивидендах в размере 34,5 руб на акцию за I полугодие бумаги пошли вниз. Бумаги Сбербанк (SBER) также немного повышались, так как менеджмент заявил о том, что налог на сверх доходы составит лишь 3 млрд руб вместо 10 млрд руб оценки в апреле. НКХП (NKHP) отчитался о росте прибыли в I полугодии в 5 раз до 2,45 млрд руб.

Рубль незначительно укреплялся. Объёмы торгов долларом и юанем немного выше, чем накануне, но расхождения незначительные. Соответственно, нет уверенности в том, что экспортёры заметно увеличили продажи своей выручки. Тем не менее, до 28 августа поддержку рублю оказывает подготовка к выплатам в бюджет. Возможно, что после налогового периода активность экспортёров будет выше обычного.

По состоянию на 15:40 мск:

USD/RUB – 94,74 (-0,13%),

EUR/RUB – 102,56 (-0,09%),

CNY/RUB – 12,990 (+0,14%).

Мораль германского бизнеса снижается четвертый месяц подряд

Европейские индексы пытались расти. Stoxx 600 может прервать полосу снижения в течение трёх недель. Секторы энергетики и базовых материалов прибавляли почти по 1%. Некоторый оптимизм торгам предают слухи из ЕЦБ. По данным источников Reuters, управляющие европейского регулятора обеспокоены резким ухудшением экономической статистики, хотя вопрос повышения ставки остаётся открытым. Тем не менее, источники отмечают усиление условий для паузы в цикле ужесточения. ВВП Германии показал нулевое изменение в II квартале. В годовом выражении спад составил 0,2%. Индекс деловых ожиданий ФРГ упал до 82,6 п. в августе по сравнению с 83,6 п. в июле. Показатель демонстрирует негативную динамику четвёртый месяц подряд. Оценка текущей ситуации упала до 89,0 п. с 91,4 п. В обоих случаях статистика оказалась хуже прогнозов. Индекс делового климата упал до 85,7 п. с 87,4 п.

По состоянию на 15:40 мск:

FTSE 100 - 7384,30 п. (+0,69%),

DAX - 15724,88 п. (+0,66%),

CAC 40 - 7282,03 п. (+0,94%).

Решимость Саудовской Аравии обеспечивает нефть ростом в конце недели

Нефть дорожала. Сложно говорить о том, что позитивная динамика котировок связана с предстоящим выступлением председателя ФРС. В основном, поддержку нефти на текущей недели оказывает информация из Саудовской Аравии, что добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки может быть продлено до конца октября. Структура бэквордации в нефтяных фьючерсах стала чуть более выраженной, чем неделю назад. В прошлую пятницу разница между октябрьским и ноябрьским контрактом составляла $0,43, а на текущий момент она расширилась до $0,50. Разрыв между октябрьским и январским контрактами составляет $1,30 что заметно больше, чем менее $1,20 неделю назад.

По состоянию на 15:40 мск:

Brent - $84,42 (+1,27%),

WTI - $80,08 (+1,30%),

Алюминий - $2165,5 (+0,51%),

Золото - $1945,9 (+0,25%),

Никель - $21020 (+1,01%).

Американский рынок исполнен надежд на смягчение риторики председателя ФРС

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,4% в Dow Jones до 0,5% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США составляла около 4,23%.

Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла начнётся в 17:05 мск. Соответственно, ждём роста волатильности рынка в зависимости от содержания речи председателя в рамках симпозиума в Джексон-Хоул. Многие рассчитывают всё же на смягчение риторики и намёки на паузу, или остановку цикла ужесточения в свете ухудшения статистики по деловой активности.