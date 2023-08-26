Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 августа: 5 837,5098 руб/1 г золота и 73,6400/1 г серебра ЦБ РФ с 26 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 837,5098 руб.

1 грамм серебра - 73,6400 руб.

1 грамм платины - 2 841,0300 руб.

1 грамм палладия - 3 788,0400 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 20,3801 р. (0,35%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5600 р. (2,16%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 21,4699 р. (0,76%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 102,8999 р. (2,64%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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