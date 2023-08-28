ПСБ: Сегодня ожидаем рост кривой ОФЗ 3-5 б.п.

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

По итогам прошедшей недели кривая ОФЗ выросла на 10-15 б.п. – рубль приостановил укрепление и котировки госбумаг продолжили нащупывать равновесные значения после резкого повышения ключевой ставки. Минфин возобновил размещение ОФЗ, однако смог привлечь весьма скромный объем средств (37 млрд руб. в основном за счет ОФЗ-ИН).

Котировки госбумаг продолжат следовать за динамикой национальной валюты. Сегодня с утра рубль продолжает плавно сдавать позиции, в результате чего кривая ОФЗ может подняться еще на 3-5 б.п. вверх. Вместе с тем, у ЦБ и Правительства остаются в запасе инструменты для стабилизации ситуации на валютном рынке, введение которых может в любой момент сломить текущий тренд на рынках.

Из размещений на первичном рынке отметим закрытие книги заявок на выпуск Новотранс (–/АА-) с купоном 12,25% (доходность – 12,82% годовых), что предполагает премию к кривой ОФЗ в размере 232 б.п. На рынке облигации компании торгуются с премией 150–160 б.п.: видим потенциал снижения доходности нового выпуска на вторичных торгах на ~50 б.п., до 12,3% годовых.