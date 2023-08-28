«Открытие»: Новые китайские меры по стимулированию могут улучшить настроение инвесторов

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Новые китайские меры по стимулированию могут улучшить настроение инвесторов

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Нефть торгуется стабильно, но главное состоит в том, что рынки перестали бояться действий ФРС и переключились на китайские истории. В КНР власти снижают пошлину на операции с ценными бумагами, а также смягчают правила выдачи ипотеки и принимают другие меры для повышения доступности жилья. Как минимум, это уже вполне конкретные шаги по улучшению ситуации. Кроме того, допускаем дальнейшее снижение ставок Народным Банком Китая. Российский рынок будет реагировать положительно на данные действия, так как любые позитивные улучшения в китайской экономики непосредственно касаются российского экспорта. Плюс росту рынка акций способствует динамика рубля.

Итоги предыдущей недели

На прошедшей неделе Индекс МосБиржи поднялся с 3111,22 п. до 3157,33 п., а Индекс РТС снизился с 1047,03 п. до 1043,84 п. Пара EUR/USD снизилась с $1,0873 до $1,0795. USD/RUB поднялась с 93,75 до 95,42, а EUR/RUB с 101,91 до 103,02. Нефть Brent подешевела с $84.80 до $84,48 за баррель. Золото на Comex подорожало с $1916,5 до $1939,90 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 890,10 до 884,04 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 4369,71 п. до 4405,71 п.

Власти Китая предприняли ряд шагов по возвращению доверия к финансовому рынку

Новую неделю азиатские рынки начинают ростом. В минувшую пятницу основное внимание было сфокусировано на выступлении председателя ФРС Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоул. В целом, он продолжил говорить о необходимости задавить слишком высокую инфляцию. При этом конкретных указаний на следующее действие регулятора он не предоставил. По словам Пауэлла, экономика демонстрирует высокую устойчивость, потребители не снижают активность и даже рынок недвижимости демонстрирует признаки восстановления. То есть текущая политика ФРС пока не привела к какой-либо рецессии. Первоначально рынки отреагировали негативно на заявления Пауэлла, но уже к закрытию торгов в пятницу жёсткие заявления были почти забыты.

Китайские индексы повышались в понедельник. В минувшие выходные были объявлены очередные меры по поддержке финансового рынка. Минфин КНР объявил о снижении налога на транзакции. Регулятор фондового рынка сообщил о мерах по сокращению первичных размещений, а также против размытия ценности бумаг для акционеров. Наиболее сильной реакция была в акциях брокерских компаний, которые напрямую выигрывают от сокращения государственной пошлины на торговые операции с ценными бумагами. Также дорожали акции сектора недвижимости на фоне снижения требований по ипотеке и мер по повышению доступности жилья. Однако, если локальные инвесторы предпочитали покупать акции, то нерезиденты продолжили выводить свой капитал. Прибыль промышленных предприятий Китая показала снижение в июле на 6,7%. За семь месяцев года падение прибыли составляет 15,5%. В июне показатели составляли 8,3% и 16,8% падения относительно прошлого года. То есть наблюдается некоторое улучшение, но речи о росте прибыли пока нет.

Японский рынок получил стимул роста не только от динамики американских индексов, но и от ослабления иены до 146,4 за доллар. Соответственно, дорожали акции экспортёров: акции производителя тестового оборудования для полупроводников Advantest Corp. Повышались на 1,5%, Tokyo Electron на 2,2%, Toyota Motor на 1,6%, а Honda Motor почти на 2,6%. Однако есть и негатив в виде реакции китайского общества и властей на то, что Токио разрешил слить отработанную воду с атомной электростанции Фукушимы в океан. В туристической отрасли Японии опасаются снижения потока китайских туристов и негласного игнорирования японских товаров. К примеру, бумаги производителя косметики Shiseido теряли около 2,4%. КНР также запретила поставки продовольствия морского происхождения из Японии. В минусе торговались секторы авиатранспорта, розничной торговли и железнодорожных компаний.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 - 32136,27 п. (+1,62%),

Hang Seng - 18155,57 п. (+1,11%),

Shanghai Composite - 3104,08 п. (+1,31%).

Позитив на китайском рынке акций стабилизировал нефтяные котировки

Нефть торговалась с лёгкой волатильностью. Действия властей КНР по возвращению доверия к финансовому рынку пока не касаются нефтяных котировок. Однако меры по оживлению рынка недвижимости в Китае уже имеют непосредственное отношение к потреблению нефтепродуктов в КНР. Улучшение ситуации с прибылью китайских предприятий также обнадеживает, что в обозримом будущем этот показатель перейдёт к росту.

По состоянию на 8:40 мск: