ПСБ: Целевой ориентир по доллару на сегодня сохраняем на уровне 93-96 руб.

Евгений Локтюхов, ПСБ

В пятницу рубль продолжил плавно слабеть: курс доллара завершил неделю у отметки 95.4 руб., юань – у 13,05 руб. Повышательному движению ключевых валют в последний день недели способствовало оживление во второй половине дня спекулятивного спроса на валютном и срочном рынках, вызванное укреплением доллара на мировых рынках на фоне заявлений главы ФРС Дж. Пауэлла, допустившего еще одно повышение ставки ввиду неуверенности, что текущие уровни являются достаточными для дальнейшего торможения инфляции. За прошлую неделю американская и китайская валюты валюта отыграли у рубля лишь 1,7% или примерно 25%-30% просадки предпредыдущей недели.

Сегодня утром курс доллар вновь инерционно тяготеет к сдержанному росту. Однако технически потенциал повышения выглядит все же ограниченным

Полагаю, что выплата налогов и улучшение внешнего фона (сегодня индекс DXY чуть откатывается, после взлета к майским пикам, на фондовых рынках преобладает оптимизм) сдержат спекулятивную активность. В отсутствие новых вводных курс американской валюты, по моему мнению, может остаться в диапазоне 93-96 руб., но попытается отступить, хотя бы локально, к его нижней границе.