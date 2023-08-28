ПСБ: Индекс МосБиржи провёл торги в пятницу вблизи отметки 3150 пунктов

Объёмы торгов продолжили снижаться, в итоге оказавшись на минимальной отметке с 7 июля, составив 46 млрд руб. В целом, на рынке не наблюдалось сильных движений, отличались от общей массы единичные бумаги. Из ключевых сегментов слабее остальных выглядел сектор горной добычи и металлургии. Лишь акции Северстали, ММК, Норникеля и «префы» Мечела смогли завершить торги в плюсе. Гораздо лучше дела обстояли в нефтегазовом секторе.

Здесь порадовали инвесторов бумаги Газпром нефти и Татнефти, которые были заметно лучше рынка. В пятницу СД НОВАТЭКа рекомендовал направить выплатить 34,5 руб./акцию в качестве дивидендов. Дивидендная доходность на момент закрытия торгов составила 2%. Из отдельных акций выделим сильный рост расписок HeadHunter. Акции компании дорожают уже девять дней подряд, прибавив за этот период 52,7%. Бумаги М.Видео оказались в аутсайдерах, потеряв более 4%. Столь сильное снижение было вызвано публикацией финансовой отчётности за I полугодие. Результаты оказались неплохими, однако ухудшило ситуацию то, что Группа продолжает генерировать убыток по чистой прибыли и наращивает долг.

Считаем, что индекс МосБиржи сегодня попытается остаться выше отметки 3150 пунктов. Внешний фон складывается позитивно, плюс рубль продолжает терять позиции, что должно так или иначе поддержать спрос на акции экспортёров.

Достаточно много компаний планируют на этой неделе опубликовать свои финансовые результаты. На наш взгляд, самым интересным будет отчёт Полюса, Сегежи и Самолёта. Из тех, по ком ещё официально не анонсированы конкретные даты, но они ранее предоставляли свои финансовые результаты в конце августа, это Совкомфлот, Транснефть и, возможно, сталелитейщики.