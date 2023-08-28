ПСБ: Индекс МосБиржи попытается остаться выше отметки 3150 пунктов

Облигации

Сегодня ожидаем рост кривой ОФЗ на 3-5 б.п.



В фокусе

Коррекция на фондовом рынке продолжается. Интересные акции третьего эшелона



На фоне ценовой коррекции в акциях первого и второго эшелонов инвесторы часто обращают внимание на малоликвидные бумаги. При этом, когда говорят об акциях третьего эшелона, может возникнуть мысль, что это бумаги малоизвестных компаний, о существовании которых инвесторы, возможно, не знают. Объёмы торгов такими акциями обычно крайне малы, однако цены на них могут вырасти на десятки процентов в один момент без веских причин. Вопреки этим стереотипам, на российском рынке есть бумаги, которым присвоен 3-й уровень листинга, но инвесторы хорошо с ними знакомы.



Газпром нефть



Капитализация компании составляет 3,1 трлн руб., что почти на треть больше, чем у Норникеля. Основная причина того, почему Газпром нефть находится в третьем эшелоне, скорее всего, это маленький free-float – всего 4,32%. Остальная доля принадлежит Газпрому. Сейчас бумаги компании торгуются вблизи исторических максимумов. Кроме того, в отличие от Газпрома, Газпром нефть стабильно платит дивиденды.



Магнит



Компанию добавили во внекотировальный список сравнительно недавно. МосБиржа сообщила, что это произошло «в связи с неустранением организацией допущенного нарушения по корпоративному управлению». Можно предположить, что причинами стали задержка выпуска финансовой отчётности и несостоявшееся собрание акционеров в 2022 г. После этого Магнит всё же опубликовал финансовые результаты, но уровень листинга пока остаётся прежним. После появления новостей об изменении уровня листинга бумаги компании откатились, но на текущий момент они на 28% дороже, чем стоили на момент публикации сообщения МосБиржи. Мы верим в рост бумаг Магнита и их держим в нашем модельном портфеле.



НМТП



Компания ещё в 2019 г. сообщила о переводе своих акций из первого котировального списка в третий. НМТП не дал пояснений, по каким причинам принял такое решение. С тех пор акции компании выросли более чем в 2 раза и сейчас находятся вблизи исторических максимумов. Как можно заметить, уровень листинга не всегда означает, что компания-эмитент маленькая и никому неизвестная. При этом рассмотренные эмитенты – это скорее исключение. Сейчас в третьем котировальном списке находится почти 150 компаний. Большинство из них особо не пользуются спросом у инвесторов.



Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи провёл торги в пятницу вблизи отметки 3150 пунктов. Объёмы торгов продолжили снижаться, в итоге оказавшись на минимальной отметке с 7 июля, составив 46 млрд руб. В целом, на рынке не наблюдалось сильных движений, отличались от общей массы единичные бумаги. Из ключевых сегментов слабее остальных выглядел сектор горной добычи и металлургии. Лишь акции Северстали, ММК, Норникеля и «префы» Мечела смогли завершить торги в плюсе. Гораздо лучше дела обстояли в нефтегазовом секторе. Здесь порадовали инвесторов бумаги Газпром нефти и Татнефти, которые были заметно лучше рынка. В пятницу СД НОВАТЭКа рекомендовал выплатить 34,5 руб./акцию в качестве дивидендов. Дивидендная доходность на момент закрытия торгов составила 2%. Из отдельных акций выделим сильный рост расписок HeadHunter. Акции компании дорожают уже девять дней подряд, прибавив за этот период 52,7%. Бумаги М.Видео оказались в аутсайдерах, потеряв более 4%. Столь сильное снижение было вызвано публикацией финансовой отчётности за I полугодие. Результаты оказались неплохими, однако ухудшило ситуацию то, что Группа продолжает генерировать убыток и наращивает долг.



Считаем, что индекс МосБиржи сегодня попытается остаться выше отметки 3150 пунктов. Внешний фон складывается позитивно, плюс рубль продолжает терять позиции, что должно так или иначе поддержать спрос на акции экспортёров. Вернуться в фазу устойчивого роста мешает отсутствие значимых драйверов.



Достаточно много компаний планируют на этой неделе опубликовать свои финансовые результаты. На наш взгляд, самым интересным будет отчёт Полюса, Сегежи и Самолёта. Из тех, по ком ещё официально не анонсированы конкретные даты, но они ранее предоставляли свои финансовые результаты в конце августа, это Совкомфлот, Транснефть и, возможно, сталелитейщики.

Россиискии рынок облигации

По итогам прошедшей недели кривая ОФЗ выросла на 10-15 б.п. – рубль приостановил укрепление и котировки госбумаг продолжили нащупывать равновесные значения после резкого повышения ключевой ставки. Минфин возобновил размещение ОФЗ, однако смог привлечь весьма скромный объем средств (37 млрд руб. в основном за счет ОФЗ-ИН).

Котировки госбумаг продолжат следовать за динамикой национальной валюты. Сегодня с утра рубль продолжает плавно сдавать позиции, в результате чего кривая ОФЗ может подняться еще на 3-5 б.п. вверх. Вместе с тем, у ЦБ и Правительства остаются в запасе инструменты для стабилизации ситуации на валютном рынке, введение которых может в любой момент сломить текущий тренд на рынках.

Из размещений на первичном рынке отметим закрытие книги заявок на выпуск Новотранс (–/АА-) с купоном 12,25% (доходность – 12,82% годовых), что предполагает премию к кривой ОФЗ в размере 232 б.п. На рынке облигации компании торгуются с премией 150–160 б.п.: видим потенциал снижения доходности нового выпуска на вторичных торгах на ~50 б.п., до 12,3% годовых.



Корпоративные и экономические события

СД НОВАТЭКа рекомендовал в дивиденды за 1П 2023 г.



34,5 руб. на акцию - такой размер выплаты совет директоров НОВАТЭКа рекомендовал в качестве дивидендов за I полугодие 2023 г.



Наше мнение: это выше наших ожиданий и консенсуса Интерфакса. Доходность формируется на уровне 2%. Но НОВАТЭК — это компания роста, поэтому див.доходность здесь не главное, а важен сам факт и стабильность выплат. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 10 октября, с учетом режима торгов Т+1 на Мосбирже — 9 октября.



Группа М.Видео – Эльдорадо отчиталась за I полугодие: EBITDA выросла, но и долг тоже



Компания опубликовала отчет по МСФО за I полугодие 2023 г.

Ключевые показатели:

• Выручка компании: -18% г/г, до 179,2 млрд руб.

• Чистый убыток: +24% г/г, -4,6 млрд руб.

• Общие продажи (GMV): -16,5% г/г, до 219 млрд руб. (-16,5% г/г).

• Онлайн-продажи выросли до 71% GMV. Половина онлайн-заказов совершается через мобильное приложение.

• EBITDA: +5,8% г/г, до 7,4 млрд руб.

• Маржинальность по EBITDA: +0,9 п.п., до 4,1%.

• Чистый долг/EBITDA LTM: 5,6 против 4,6 за I полугодие 2022 г.



Наше мнение: в целом компания показала неплохие результаты. Сокращение выручки и общих продаж год к году связано с аномально высоким спросом в I квартале прошлого года. Из позитивного то, что компания работает над эффективностью своей бизнес-модели, благодаря чему маржинальность бизнеса постепенно растёт. Менеджмент М.Видео ожидает, что в обозримом будущем маржинальность по EBITDA окончательно вернётся в диапазон 4–5%. Вероятно, компания планирует достичь этого с помощью открытия компактных магазинов, в которых будет представлен полноценный ассортимент товаров.

Ключевой отрицательный момент – компания продолжает генерировать убыток. Кроме того, у компании растет долговая нагрузка на фоне потребности в заемных средствах для финансирования поставок по параллельному импорту.

Эти два фактора будут сдерживать рост акций. На данный момент мы считаем, что бумаги М.Видео торгуются на справедливом уровне.



Делимобиль (A+/–): 4-летние облигации с доходностью до 15,51% годовых



ООО «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») 5 сентября с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на 4-летний выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 2,5 млрд руб. с ориентиром ставки купона на уровне не выше 14,5% годовых (доходность не выше 15,51% годовых).

В мае АКРА подтвердила кредитный рейтинг компании на уровне А+ со стабильным прогнозом.

Более короткий 3-летний выпуск облигаций компании iКарРус1P2 торгуется с премией к кривой ОФЗ 310 б.п. (доходность 13,7% годовых). Ориентир по новому выпуску предполагает премию 457 б.п. к ОФЗ. С учетом премии за срочность нового выпуска справедливый уровень доходности для нового выпуска видим на уровне ~14,5% годовых (премия 360 б.п. к ОФЗ).