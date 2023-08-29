ПСБ: Российский рынок акций начал неделю с роста

Владимир Лящук, главный аналитик ПСБ

Сегодня индекс МосБиржи рос на 1,3% при поддержке внешнего фона. Фьючерс на индекс S&P прибавлял 0,4%. Котировки нефти марки Brent торговались на уровне предыдущего дня и находились около отметки 84 долл./барр. Пара доллар-рубль снижалась на 0,2% и находилась на уровне 95,2 руб. Все сектора демонстрировали положительную динамику, лучше рынка был сегмент металлургии.

Росли акции ТМК, которая представила финансовые результаты за 1 полугодие: EBITDA выросла на 50%.

Акции Совкомфлота умеренно скорректировались после представленного финансового отчета, согласно которому во 2 квартале EBITDA выросла на 9,2% кв/кв, умеренный рост показателя мог разочаровать участников рынка.

Снижались акции Акрона, который сообщил о сокращении финансовых показателей: чистая прибыль в 1 полугодии упала на 74% г/г, что формирует негативные ожидания по дивидендам. Итоговые дивиденды за 2021 и 2022 года компания не выплачивала.

Акции ВУШ Холдинг находились близко уровню закрытия предыдущего дня. Компания представила ожидаемо сильные финансовые результаты: рост EBITDA кикшеринга составил 45%. Показатель чистый долг/EBITDA на 30 июня находился на уровне 1,2х, что дает возможности выплачивать дивиденды и является позитивным фактором для акций.

Завтра индекс МосБиржи может попытаться протестировать отметку 3200 пунктов. Поддержку индексу может оказать благоприятный внешний фон, а также курс доллара, который находится около отметки 95 руб., что должно поддержать спрос на акции экспортёров.