«Открытие»: Повышению индекса МосБиржи способствует невнятная динамика рубля

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок демонстрировал рост в первой половине дня. Повышению индекса МосБиржи способствует невнятная динамика рубля, а также покупки «голубых фишек». День довольно плотно насыщен отчётностью. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 33,1 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:45 мск индекс МосБиржи - 3182,63 п. (+0,80%), а индекс РТС - 1052,34 п. (+0,81%).

Лидерами среди индексных бумаг были GlobalTrans, «Московская Биржа», ГМК «Норникель», «Полюс» и привилегированные «Транснефть». Самыми слабыми оказались «НОВАТЭК» и «Татнефть». Соответственно, большинство индексных бумаг демонстрировало рост. Лидером во втором эшелоне были бумаги HeadHunter, которые прибавляли более 4%, а аутсайдером стали акции «М.Видео – Эльдорадо», которые теряли более 2%.

«Совкомфлот» (FLOT) сообщает о прибыли в I полугодии на уровне $496 млн, а за II квартал $210 млн. Прибыль, приходящаяся на акционеров, оказалась на уровне $481 млн за I полугодие, или $204 млн за II квартал. Выручка за полугодие составила $1,215 млрд, или $588 млн за II квартал.

Whoosh (WUSH) увеличил чистую прибыль по МСФО в I полугодии в 3,3 раза до 1,2 млрд руб. Выручка оказалась на уровне 4,4 млрд руб по сравнению с 3,19 млрд руб годом ранее. EBITDA увеличился на 45% до 2,0 млрд руб. Рентабельность по EBITDA - 46%. Количество поездок за 8 месяцев увеличилось на 94% до 71,5 млн. В компании не исключают, что могут рассмотреть вопрос выплаты дивидендов за I полугодие. «Динамика роста флота и количества поездок не стала откровением для рынка – планы экспансии в данном направлении были озвучены в ходе размещения акций компании в декабре 2022 г. Результаты по выручке и EBITDA незначительно превысили наши прогнозы (4,4 млрд руб против 4,3 млрд и 2,0 млрд против 1,9 млрд, соответственно), - отмечает Иван Авсейко, аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - А вот сокращение среднего чека на 1 поездку происходит даже быстрее наших ожиданий (падение около 30% г/г в 1п 2023г, по нашим оценкам) - количество проездок за 6 мес 2023 года выросло в 2 раза г/г, а выручка выросла только на 39%. Таким образом, усиление конкуренции (у компании нет видимых преимуществ по цене перед решениями Яндекс и Юрент) и стабилизация юнит-экономики (увеличение доли коротких поездок) влияет на монетизацию кик-шеринга, а рентабельность по EBITDA упала почти на 500 б.п., и в т.ч. за счет удорожания импортных расходников и з/п персонала. С точки зрения чистой прибыли (база для расчета дивидендов) рост в 1п 2023 г. на 227% г/г впечатляет, однако за вычетом разовых факторов (часть денежных средств на счетах компании находилась в валюте и дала положительную курсовую переоценку), и таким образом, скорр.чистая рентабельность составила 16% против 12% годом ранее, и не в последнюю очередь за счет оптимизации долгового финансирования, но не операционной эффективности». По нашим оценкам, акции Whoosh торгуются в районе 6x EV/EBITDA’2024 и 14x P/E’2024, а также текущем DY= 3,9% что не предполагает значимого «запаса прочности» при инвестировании на текущих уровня. Таким образом, взгляд на бумаги WUSH у нас нейтральный.

Состоялось событие, на ожиданиях которого акции «Ренессанс Страхования» (RENI) демонстрировали динамику лучше рынка. Совет директоров решил рекомендовать дивиденды за I полугодие в объёме 4,28 млрд руб. Рекомендованная дата закрытия реестра приходится на 10 октября.

ТМК (TRMK) отчиталась за I полугодие. Прибыль трубной компании по МСФО составила 28,3 млрд руб, или 27,1 руб на акцию. Год назад прибыль за аналогичный период оказалась на уровне 20,4 млрд руб. Выручка за отчётный период сократилась на 7,3% из-за выделения части бизнеса и реорганизации. Операционная прибыль выросла на 35,6% до 58,2 млрд руб. Скорректированный EBITDA вырос на 50,4% до 79,2 млрд руб. Соотношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA находилось на уровне 1,61X на 30 июня.

Выручка «Акрон» (AKRN) по МСФО снизилась в I полугодии в 1,7 раза до 87,957 млрд руб. Прибыль упала в 3,9 раза до 19,043 млрд руб. При этом чистый долг сократился на 19% до 31,988 млрд руб. В долларовом эквиваленте долг сократился с $560 млн до $368 млн. Объём произведённой продукции увеличился на 6% до 4,300 млн тонн. В II квартале прибыль составила 3,161 млрд руб по сравнению с 38,438 млрд руб годом ранее.

Объёмы торгов в парах USD/RUB и CNY/RUB выросли относительно средних показателей на прошлой неделе. Однако в понедельник экспортёры уплачивают налоги и после данного мероприятия активность может сократиться. При этом существенной поддержки рубля не наблюдается, хотя днём рубль немного укреплялся против доллара и юаня.

По состоянию на 15:45 мск:

USD/RUB – 95,22 (-0,20%),

EUR/RUB – 102,99 (-0,02%),

CNY/RUB – 13,025 (-0,18%).

Технологичные бумаги и банковские акции обеспечивают рост европейских индексов

Европейские рынки повышались. Торги в Лондоне не проводятся в связи с банковскими каникулами. Основную поддержку обеспечивает технологичный сектор, который прибавлял более 1%. Также дорожают акции компаний, которые поставляют продукцию в Китай, включая автомобилестроителей и промышленников. Рост более 1% демонстрировал банковский сектор, так как заявления председателя ЕЦБ Кристин Лагард в рамках симпозиума в Джексон-Хоул не смогли повысить уверенность в паузе, или остановке цикла ужесточения денежной политики.

По состоянию на 15:45 мск:

DAX - 15751,34 п. (+0,76%),

CAC 40 - 7301,97 п. (+1,00%).

Нефть стабилизировалась на ожиданиях новых стимулах в Китае

Нефть торговалась с небольшой волатильностью. Оглашённые в выходные меры по стимулированию финансового рынка и рынка жилья в Китае подействовали благотворно на котировки нефти. Пока рано говорить о том, что власти КНР принимают масштабные действия по восстановлению экономического роста. Однако появление конкретных шагов внушает определённые надежды, что новые меры не заставят себя ждать.

По состоянию на 15:45 мск:

Brent - $84,49 (+0,01%),

WTI - $79,99 (+0,20%),

Золото - $1942,5 (-0,08%).

Американские инвесторы забывают о Джексон-Хоул

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,4% в Dow Jones до 0,55% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась на уровне 4,23%.

Акции 3M дорожали на 4%. Компания согласилась уплатить штраф за поставки некачественных наушников для американской армии в размере $5,5 млрд. Акции Hawaiian Electric взлетели более чем на 40%. Компания выпустила пресс-релиз, согласно которому линии передачи электроэнергии были обесточены в момент резкого распространения пожара возле Лахайны. Ожидается рост бумаг китайских компаний с листингом в США на фоне снижения госпошлин на торговые операции в Китае, а также информации о том, что власти КНР обратились к фондам с просьбой воздержаться от продаж. Акции Disney под давлением на фоне неудачных релизов с нетрадиционным контентом. История напоминает произошедшее с пивом Bat light, которое резко стало непопулярным из-за нетрадиционных персонажей в рекламе.