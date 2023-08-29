ПСБ: Краткосрочно давление на котировки госбумаг может сохраниться

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

В понедельник котировки ОФЗ продолжили плавно сползать вниз вслед за рублем – кривая поднялась вверх еще на 2-7 б.п. В отсутствии четких сигналов от регулятора и дополнительных мер по поддержанию национальной валюты рынок госбумаг остается безыдейным. При этом завершение налогового периода создает дополнительные краткосрочные риски для рубля.

На этом фоне есть риск, что, как минимум, до сентябрьского заседания ЦБ (15.09.2023 г.) будут расти ожидания инвесторов по более продолжительному удержанию ключевой ставки на текущем уровне (12,0%), что может привести к росту доходностей коротких госбумаг (текущая доходность остается на уровне 10,44%-10,65% годовых, что остается ниже текущей ключевой ставки). В свою очередь, давление на котировки среднесрочных и длинных ОФЗ продолжат оказывать аукционы Минфина.