«Открытие»: Ожидания стимулов в Китае будут подогревать оптимизм инвесторов

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Ожидания стимулов в Китае будут подогревать оптимизм инвесторов

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Азиатские рынки торгуются в плюсе на ожиданиях новых стимулов в Китае, которые не только окажут поддержку фондовому рынку, но и оживят экономический рост. Меж тем нефть торгуется без существенной волатильности, но пока не может вернуться к устойчивому росту. Опасения относительно замедления экономик Китая, Европы и США не позволяют рассчитывать на активный рост спроса. Рубль на утренних торгах немного отступает. Однако в течение дня стоит отследить активность экспортёров, которые в рамках соглашения с правительством должны будут увеличить продажи валюты вне подготовки к налоговым платежам. Отечественный рынок вполне способен продолжить рост, замахнувшись на годовой максимум в районе 3225 пунктов.

Российский рынок смог закрыть торги понедельника в плюсе. Частично этому способствовала невнятная динамика рубля. Плюс некоторые надежды на предстоящую отчётность и заявления Московской Биржи о планах упростить доступ к торгам для нерезидентов. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 63,409 млрд руб.

По итогам торгов 28 августа индекс МосБиржи - 3198,72 п. (+1,31%), а индекс РТС - 1057,97 п. (+1,35%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

GLTR-гдр 739,25 4,5% ГМКНорНик 16 766 3,85% МосБиржа 161 3,74% РусГидро 0,92 3,09% НЛМК ао 201,22 2,93%

Все 10 отраслевых индекса российского рынка показали рост. Наиболее сильным он был в секторе металлов и добычи (+2,17%) за счёт повышения бумаг ГМК «Норникель» и сталеваров, а также «Полюс», от которого ждут отчётность во вторник.

Whoosh (WUSH) увеличил чистую прибыль по МСФО в I полугодии в 3,3 раза до 1,2 млрд руб. Выручка оказалась на уровне 4,4 млрд руб по сравнению с 3,19 млрд руб годом ранее. EBITDA увеличился на 45% до 2,0 млрд руб. Рентабельность по EBITDA - 46%. Количество поездок за 8 месяцев увеличилось на 94% до 71,5 млн. В компании не исключают, что могут рассмотреть вопрос выплаты дивидендов за I полугодие. «Динамика роста флота и количества поездок не стала откровением для рынка – планы экспансии в данном направлении были озвучены в ходе размещения акций компании в декабре 2022 г. Результаты по выручке и EBITDA незначительно превысили наши прогнозы (4,4 млрд руб против 4,3 млрд и 2,0 млрд против 1,9 млрд, соответственно), - отмечает Иван Авсейко, аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - А вот сокращение среднего чека на 1 поездку происходит даже быстрее наших ожиданий (падение около 30% г/г в 1п 2023г, по нашим оценкам) - количество проездок за 6 мес 2023 года выросло в 2 раза г/г, а выручка выросла только на 39%. Таким образом, усиление конкуренции (у компании нет видимых преимуществ по цене перед решениями Яндекс и Юрент) и стабилизация юнит-экономики (увеличение доли коротких поездок) влияет на монетизацию кик-шеринга, а рентабельность по EBITDA упала почти на 500 бп., и в т.ч. за счет удорожания импортных расходников и з/п персонала. С точки зрения чистой прибыли (база для расчета дивидендов) рост в 1п 2023 г. на 227% г/г впечатляет, однако за вычетом разовых факторов (часть денежных средств на счетах компании находилась в валюте и дала положительную курсовую переоценку), и таким образом, скорр.чистая рентабельность составила 16% против 12% годом ранее, и не в последнюю очередь за счет оптимизации долгового финансирования, но не операционной эффективности». По нашим оценкам, акции Whoosh торгуются в районе 6x EV/EBITDA’2024 и 14x P/E’2024, а также текущем DY= 3,9% что не предполагает значимого «запаса прочности» при инвестировании на текущих уровня. Таким образом, взгляд на бумаги WUSH у нас нейтральный.

ТМК (TRMK) отчиталась за I полугодие. Прибыль трубной компании по МСФО составила 28,3 млрд руб, или 27,1 руб на акцию. Год назад прибыль за аналогичный период оказалась на уровне 20,4 млрд руб. Выручка за отчётный период сократилась на 7,3% из-за выделения части бизнеса и реорганизации. Операционная прибыль выросла на 35,6% до 58,2 млрд руб. Скорректированный EBITDA вырос на 50,4% до 79,2 млрд руб. Соотношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA находилось на уровне 1,61X на 30 июня.

Акции «Совкомфлот» закрыли торги в минусе. Тем не менее, «Совкомфлот» (FLOT) сообщает о прибыли в I полугодии на уровне $496 млн, а за II квартал $210 млн. Прибыль, приходящаяся на акционеров, оказалась на уровне $481 млн за I полугодие, или $204 млн за II квартал. Выручка за полугодие составила $1,215 млрд, или $588 млн за II квартал.

В минусе завершили торги акции «Акрона» (AKRN). Выручка «Акрон» по МСФО снизилась в I полугодии в 1,7 раза до 87,957 млрд руб. Прибыль упала в 3,9 раза до 19,043 млрд руб. При этом чистый долг сократился на 19% до 31,988 млрд руб. В долларовом эквиваленте долг сократился с $560 млн до $368 млн. Объём произведённой продукции увеличился на 6% до 4,300 млн тонн. В II квартале прибыль составила 3,161 млрд руб по сравнению с 38,438 млрд руб годом ранее. Негативом для бумаги стало ещё одно заявление компании о планах уплатить налог на сверх прибыль в размере 4,7 млрд руб до конца года.

«Нижнекамскнефтехим» (NKNH) получил 901 млн руб прибыли по МСФО в I полугодии. Выручка составила 104,2 млрд руб, операционная прибыль 15,2 млрд руб. Прибыль относящаяся к акционерам составила 877 млн руб. Сравнение с результатами прошлого года не приводится в отчётности.

Во вторник предстоит насыщенный отчётностью день. Свои результаты за I полугодие предоставят АФК «Система» (AFKS), GlobalTrans (GLTR), TCS Group (TCSG), «Аэрофлот» (AFLT), «Русгидро» (HYDR), «»Сегежа Групп» (SGZH), «Полюс» (PLZL). Состоятся советы директоров «ЛУКОЙЛ» (LKOH) и Банка «Санкт-Петербург» (BSPB). ,

Рубль в течение дня показал среднюю волатильность. Объёмы торгов заметно повысились, что в день уплаты налогов вполне логичное явление. Объём в паре USD/RUB – 105,834 млрд руб, а в паре CNY/RUB – 144,177 млрд руб. Итог дня для возросших объёмов достаточно разочаровывающий – незначительное укрепление против доллара и ослабление против евро и юаня.

По итогам торгов:

USD/RUB – 95,31 (-0,11%),

EUR/RUB – 103,18 (+0,16%),

CNY/RUB – 13,058 (+0,07%).

Снижение доходностей казначейских обязательств оказало поддержку американскому рынку

Торги в США завершились ростом индексов. При этом активность участников была ниже обычного из-за выходного в Великобритании. Позитивным настроениям частично способствовала динамика доходности казначейских обязательств. По 10-летним бумагам она сократилась на 3,9 б.п. до 4,20%. Другим источником оптимизма был Китай, где приняли ряд мер стимулирования, включая отмену гербового сбора с операций с акциями, а также намерены смягчить условия получения ипотеки.

Бумаги 3M поднялись более чем на 5% на новостях о том, что компания согласилась уплатить штраф в размере около $5,5 млрд за поставку некачественных наушников для американской армии. Ранее предполагалось, что штраф может составить до $10 млрд. Акции Danaher (DHR) поднялись на 2,4% на новостях о поглощении Abcam (ABCM) за $5,7 млрд. Amazon (AMZN) повысила минимальную сумму заказа с $25 до $35, как и у конкурента Walmart (WMT).

Динамика по секторам: Communication Services +1,05%, Technology +0,81%, Industrials +0,79%, Real Estate +0,77%, Materials +0,74%, Energy +0,73%, Financials +0,59%, Consumer Staples +0,46%, Consumer Discretionary +0,37%, Health +0,23%, Utilities -0,04%.

По итогам торгов:

DJIA - 34559,98 п. (+0,62%),

S&P 500 - 4433,31 п. (+0,63%),

NASDAQ Composite - 13705,13 п. (+0,84%).

Азиатские инвесторы ждут новых стимулов в Китае

Азиатские рынки продолжили рост. Меры по поддержке фондового рынка включают не только отмену гербового сбора, но и сдерживание первичных размещений, препятствия для размытия долей акционеров и снижение маржинальных требований. В какой-то мере это стимулы для спекуляций, но на текущем этапе они работают. Наиболее активные покупки были в секторах, связанных с искусственным интеллектом и полупроводниковым производством, которые повышались на 3,5%. Рост более 2% был в секторах здравоохранения и товаров длительного пользования. В Гонконге рост более 2,5% показывали технологичные бумаги и акции застройщиков. Нерезиденты преимущественно покупали китайские акции. На предыдущих 16-ти сессий подобное явление наблюдалось лишь один раз.

Японский рынок также торговался в плюсе. Частично это эстафета от американских инвесторов, частично реакция на ослабление иены до 146,55-146,6 за доллар. Акции Tokyo Electric Power Co. Повышались на 5,5%. Компания продолжает сливать отработанную воду с ядерной электростанции в Фукушиме. Власти заявляют об отсутствии радиационного следа. Соответственно, в перспективе оператор сможет приступить к работам по деконструкции проблемного реактора АЭС. Бумаги Toyota Motor торговались в минусе из-за проблем с компьютерными сетями, что привело к сбоям в производственных процессах. Из японской статистики отметим рост безработицы до 2,7% в июле с 2,5% в июне.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 - 32278,40 п. (+0,34%),

Hang Seng - 18510,82 п. (+2,10%),

Shanghai Composite - 3135,92 п. (+1,20%).

Нефть находится в хрупком равновесии

Нефть торговалась в незначительном минусе. На рынке продолжают противоборствовать две основные идеи – дефицит поставок нефти на фоне планового и добровольного сокращения производства в ОПЕК+ и слабость потребления в Китае, Европе и США на фоне экономического замедления. Саудовская Аравия смогла добиться того, чтобы котировки оставались выше $80 за баррель, что является ключевым моментом для формирования бюджета страны. Однако и поводов для более высоких цен на рынке пока нет. Высокие ставки сдерживают деловую активность, а от Китая ждут стимулов в ближайшие недели, или провал в экономике может оказаться более существенным. Некоторую поддержку котировкам WTI оказывают сообщения о тропическом шторме Идалия, который уже достиг территории Кубы и может продолжить движение в сторону Флориды. Также есть риск влияния на производство нефти вдоль побережья этого американского штата.

По состоянию на 8:40 мск: