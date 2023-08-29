ПСБ: Пока не хватает сильных триггеров, которые бы позволили сегодня индексу обновить годовые пики

На наш взгляд, пока не хватает сильных триггеров, которые бы позволили сегодня индексу обновить годовые пики

Поэтому считаем, что индекс МосБиржи будет двигаться вблизи отметки 3200 пунктов.

Облигации

Краткосрочно давление на котировки госбумаг может сохраниться.

В фокусе

Совкомфлот - ставка на дивиденды



Результаты компании оказались ожидаемо сильными. Совкомфлот не публиковал отчётность за первые полгода в 2022 г., поэтому для сравнения мы взяли 2020 год – тогда компания показала рекордные результаты.



Основные показатели 1П2023 к 1П2020:



• Выручка: 1,2 млрд долл. (+26%)

• EBITDA: 1,1 млрд долл. (выше в 1,9 раза)

• Чистая прибыль: 496 млн долл. (выше в 2,2 раза)



Если смотреть динамику по кварталам, то показатели снизились. В II квартале относительно I квартала 2023 г. выручка составила 588 млн долл. (-6,2%), чистая прибыль – 210 млн долл. (-26,6%).

Квартальное сокращение финансовых результатов не должно пугать инвесторов. Показатели будут постепенно снижаться, т.к. за I полугодие Совкомфлот заработал экстремально много. При этом компания продолжает генерировать стабильный денежный поток, и ее прибыль остается крайне высокой. По итогам всего 2023 г. Совкомфлот может заработать порядка 900 млн долл. чистой прибыли. По итогам 2022 г. показатель составил 385,2 млн долл.

Менеджмент Совкомфлота отметил приверженность выплачивать на менее 50% скорректированной чистой прибыли в рублях. По итогам I полугодия данный показатель составил 42,7 млрд руб. Таким образом, исходя из текущих котировок, только за первые 6 месяцев 2023 г. компания может выплатить 9 руб. дивидендов, это почти 8% дивидендной доходности. Совокупный показатель за год может увеличиться в 2 раза, при этом коэффициент выплат может оказаться выше, т.к. 82,8% акций компании принадлежит государству.

Справедливая стоимость бумаг Совкомфлота только с учётом потенциальных дивидендов составляет 132 руб., что на 16,7% выше текущих котировок. Если говорить о фундаментально оправданных значениях, то на горизонте 12 месяцев стоимость акции Совкомфлота должна составить 155 руб.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи вчера вновь поднялся выше отметки 3200 пунктов. Преодоление этой отметки заметно улучшило техническую картину по индексу, в отсутствие сильного снижения в ближайшее время, риски глубокой коррекции сильно уменьшаются. В целом, на рынке преобладали позитивные настроения, лишь редкие бумаги снизились по итогам дня.. Лидером был сектор горной добычи и металлургии. За исключением акций РУСАЛа и АЛРОСА, все остальные бумаги оказались лучше рынка. Особенно порадовали акции Распадской, которые вернулись на данный момент к максимальным значениям за две недели, почти 4% прибавили бумаги Норникеля. Продолжили обновлять многолетние пики акции ТМК, чему способствовала неплохая финансовая отчётность за I полугодие 2023 г. Заметно подросли бумаги финансовых компаний. Отдельно выделим акции Сбербанка, которые показали самый сильный внутридневной рост за месяц, обыкновенные бумаги банка подорожали почти на 2,5%, а «префы» на 2%. Впервые с начала декабря 2021 года поднялись выше отметки 160 руб. акции МосБиржи. А вот нефтегазовый сектор выглядел явно хуже. Опередили рынок лишь привилегированные бумаги Сургутнефтегаза, лидерами же здесь стали акции Транснефти, которые продолжают активно расти в ожидании публикации финансовых результатов. Из прочих бумаг вновь отметим расписки HeadHunter. На данный момент они растут десятую сессию подряд, увеличившись за это время в цене в 1,7 раза. После публикации финансовых результатов просели акции Совкомфлота. Отчётность компании оказалась ожидаемо сильной, у нас крайне позитивные ожидания от бумаг.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться вблизи отметки 3200 пунктов. Не исключаем, что могут быть предприняты попытки обновить годовые максимумы, на что намекает вчерашнее закрытие на внутридневных пиках, но на наш взгляд, пока не хватает сильных триггеров, которые бы поддержали рынок. В фокусе внимание сегодня вновь корпоративные отчётности. Сегодня ожидается ряд отчетностей: TCS Group, Полюса, АФК Системы, РусГидро и Самолёта, Аэрофлота, Globaltrans, EMC, СПБ Биржа, ЛСР. Возможна и публикация результатов от флагманов нефтегазового сектора - Роснефти и Лукойла.

Россиискии рынок облигации

В понедельник котировки ОФЗ продолжили плавно сползать вниз вслед за рублем – кривая поднялась вверх еще на 2-7 б.п. В отсутствии четких сигналов от регулятора и дополнительных мер по поддержанию национальной валюты рынок госбумаг остается безыдейным. При этом завершение налогового периода создает дополнительные краткосрочные риски для рубля.

На этом фоне есть риск, что, как минимум, до сентябрьского заседания ЦБ (15.09.2023 г.) будут расти ожидания инвесторов по более продолжительному удержанию ключевой ставки на текущем уровне (12,0%), что может привести к росту доходностей коротких госбумаг (текущая доходность остается на уровне 10,44%-10,65% годовых, что остается ниже текущей ключевой ставки). В свою очередь, давление на котировки среднесрочных и длинных ОФЗ продолжат оказывать аукционы Минфина.



Корпоративные и экономические события

ТМК отчитался за I полугодие: выручка падает, прибыль растет





Компания опубликовала отчетность по МСФО за первые 6 месяцев 2023 г. Финансовые результаты компании оказались очень сильными.



Ключевые показатели:

• Выручка: 278,9 млрд руб., -7,3% г/г.

• Скорректированная EBITDA: 79,2 млрд руб., +50,4% г/г.

• Чистая прибыль: 28,3 млрд руб., +38,7% г/г.

• Объём реализации трубной продукции: 2,1 млн т, -12% г/г.

• Отношение чистого долга/EBITDA: 1,6 против 2,6 в 2022 г.

• Чистый долг: 255 млрд руб., -4,9% г/г.



Наше мнение: в 2022 г. ТМК получил рекордный результат, поэтому текущее снижение выручки непоказательно. Увеличение EBITDA стало следствием снижения расходов. Маржинальность по EBITDA составила 28,4% – абсолютный рекорд в истории компании. Долговая нагрузка остается на комфортном уровне, хотя чистый долг немного вырос год к году. Ожидаем, что ТМК продолжит платить дивиденды, так как каких-либо ограничивающих факторов сейчас нет. Долговая нагрузка значительно ниже того порога, который прописан в дивидендной политике, плюс у компании стабильный денежный поток, который должен быть направлен на выплаты акционерам. Поэтому бумаги ТМК могут быть интересны инвесторам, и их можно рассмотреть для покупки на среднесрочную перспективу.



+228% прибыли: ВУШ Холдинг отчитался за I полугодие



ВУШ опубликовал отчет по МСФО за первые 6 месяцев 2023 г. Компания ожидаемо демонстрирует рост и удерживает рентабельность на высоком уровне. Акции ВУШ отреагировали нейтрально и прибавили на уровне рынка, 1%.



Ключевые показатели:

• Выручка: 4,4 млрд руб., +39% г/г

• Выручка кикшеринга: 4,4 млрд руб., +62% г/г

• EBITDA кикшеринга: 2,0 млрд руб., +45% г/г

• Рентабельность по EBITDA кикшеринга: 46%, -5 п.п.

• Чистая прибыль: 1,3 млрд руб., +228% г/г

• Рентабельность по чистой прибыли: 28%, +16 п.п.

• Чистый долг: 4,6 млрд руб., +39%

• Чистый долг/EBITDA: 1,2 (в 1П2022 – 1,3)

Наше мнение: в основе роста финансовых показателей – увеличение клиентской базы до 18,6 млн зарегистрированных аккаунтов (+56% с конца 2022 г.) и наращивание флота до 138 тыс. устройств (+68%). Пользователи совершили более 40 миллионов поездок за I полугодие 2023 года (+105% г/г).

Высокие показатели рентабельности достигаются благодаря фокусу на операционной эффективности: локализация производства комплектующих для электросамокатов позволяет контролировать качество и своевременность поставок запчастей, а также экономить бюджет на закупку комплектующих.



ВУШ Холдинг усиливает присутствие на рынке и запускает новые продукты. В этом сезоне были запущены обновленные электровелосипеды в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Алма-Ате, которые пользуются популярностью и востребованы для длительных поездок (до 9 км).

Компания сохраняет низкий уровень закредитованности: показатель чистый долг/EBITDA находится на уровне 1,2 на 30 июня, что дает возможность выплачивать дивиденды. В соответствии с дивидендной политикой и исходя из финансовых результатов, минимальный целевой уровень дивидендов составляет 10 руб. на акцию, доходность 4%. Совет директоров в октябре примет решение о рекомендованной сумме дивидендов.

Считаем акции ВУШ Холдинг интересной идеей роста на российском рынке.



Акрон представил финансовую отчетность за I полугодие



Компания отчиталась за первые 6 месяцев 2023 г. Финансовые результаты снижаются, акции в минусе на 0,8%.



Ключевые показатели:

• Выручка: 89 млрд руб., -40% г/г

• EBITDA: 37 млрд руб., -55% г/г

• Рентабельность по EBITDA: 42%, -13 п.п. г/г

• Чистая прибыль 19 млрд руб., -74% г/г

• Чистый долг: 32 млрд руб., -19% г/г

• Чистый долг/EBITDA: 0,3, без изменений с конца 2022 г.



Наше мнение: выручка уменьшилась за счет сокращения продаж в страны Евросоюза и Великобританию (-89% г/г, до 2,3 млрд руб.) и страны Латинской Америки (-47% г/г, 21,6 млрд руб.). EBITDA сократилась вслед за выручкой. На чистую прибыль повлиял убыток от курсовых разниц в размере 14,4 млрд руб.

Снижение финансовых результатов может негативно повлиять на решение по дивидендам. Итоговые дивиденды за 2021 и 2022 гг. компания также не выплачивала. Не считаем акции Акрона интересной идеей для покупки.



АЛРОСА может выплатить 3,77 руб./акцию в качестве дивидендов



Набсовет компании рекомендовал выплатить 3,77 руб,/акцию в виде дивидендов по итогам I полугодия.



Наше мнение: сам факт выплаты дивидендов, это безусловно позитивный момент, однако, как мы считаем, влияние на акции будет минимальным. Всё дело в том, что вероятность продолжения выплат в будущем под большим вопросом, да и текущая доходность сравнительно небольшая. Кроме этого, активизировались обсуждения введения новых санкций на добытые алмазы в России странами G7, что будет негативно сказываться на бумагах АЛРОСА.



26 сентября на МосБирже и СПБ Бирже могут начаться торги акциями Softline Россия



26 сентября на МосБирже и СПБ Бирже могут начаться торги акциями Softline Россия под тикером SOFL. Free-float в момент начала торгов составит в диапазоне 10,7–16,6%.



Наше мнение: отметим, что осенью 2021 г. Softline Holding провел первичное размещение ГДР на Лондонской фондовой бирже, параллельно начались торги на МосБирже.

Летом 2022 г. компания разделила бизнес на российский и международный. В результате российский бизнес с холдинговой компанией Softline, принадлежащий ООО «Аталайя», стал независимым от международного периметра. Международная часть бизнеса – Noventiq – работает за пределами России. ГДР Noventiq торгуются на Лондонской и Московской биржах.

4 мая 2023 г. Noventiq объявила о намерении прекратить листинг в Лондоне, следствием которого станет делистинг ГДР с МосБиржи.

Держателям ГДР Noventiq, права на которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии и СПБ Банке, предложено обменять эти ценные бумаги на акции Softline. В свободном обращении будут акции Softline, которые получат держатели ГДР Noventiq в рамках обмена, а также акции, полученные сотрудниками Softline в рамках программы мотивации.

21 сентября на МосБирже запланирован последний день торгов расписками Noventiq с использованием торгового стакана.

26 сентября должны начаться торги акциями Softline Россия на МосБирже и СПБ Бирже..

Акции Softline будут включены во второй котировальный список МосБиржи, а также в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам на СПБ Бирже.

Таким образом, представитель IT-сектора Softline останется на российском рынке акций. Динамика показателей может ускориться благодаря тренду на импортозамещение ПО, что в свою очередь может повысить интерес к бумагам компании.