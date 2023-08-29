Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 августа: 5 879,6001 руб/1 г золота и 74,2400/1 г серебра ЦБ РФ с 29 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 879,6001 руб.

1 грамм серебра - 74,2400 руб.

1 грамм платины - 2 912,9399 руб.

1 грамм палладия - 3 784,6699 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 42,0902 р. (0,72%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6000 р. (0,81%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 71,9100 р. (2,53%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,3700 р. (0,09%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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