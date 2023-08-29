«Открытие»: Отечественный рынок может не удержать дневной плюс из-за серии негативных отчётов

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Отечественный рынок может не удержать дневной плюс из-за серии негативных отчётов

Российский рынок торговался в плюсе в первой половине вторника. Частично этому способствует динамика рубля и поток корпоративной отчётности, как и ожидания отчётности в будущем. День весьма насыщен сообщениями от компаний по итогам I полугодия. При этом основной реакцией на отчётность является усиление продаж соответствующих акций. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 48,0 млрд руб.

По состоянию на 15:55 мск индекс МосБиржи - 3204,94 п. (+0,19%), а индекс РТС - 1052,26 п. (-0,54%).

Лидерами среди индексных бумаг были «Магнит», «Сургутнефтегаз», «Интер РАО», «Газпром» и привилегированные «Сургутнефтегаз». Самыми слабыми оказались GlobalTrans, «Северсталь», «Сегежа Групп», «Алроса» и АФК «Система». Лидером во втором эшелоне являются бумаги ТГК-1 с ростом более 10%, а главным аутсайдером оказались бумаги HeadHunter, терявшие более 6%.

Бумаги GlobalTrans ушли в минус после публикации отчётности. Чистая прибыль Globaltrans ( GLTR) по МСФО выросла в I полугодии в 1,7 раза. « Сильные финансовые результаты на фоне сохраняющейся благоприятной конъюнктуры в индустрии - общий грузооборот железнодорожных грузовых перевозок вырос на 1,4% в годовом исчислении, а спотовые ставки аренды полувагонов приближаются к максимальным значениям, - отмечает Иван Авсейко, аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - Отдельно отметим улучшение операционной эффективности – коэффициент порожнего пробега сократился до 39%. Очевидно, что в текущих условиях Globaltrans мог бы платить солидные дивиденды, однако из-за технических и санкционных ограничений это по-прежнему не возможно. Впрочем, начало редомициляции в зону Абу-Даби, направленное на улучшение корпоративной структуры наряду с разблокированием некоторых внутригрупповых операций, дает некий повод для оптимизма для инвесторов». Сохраняем положительный взгляд на бизнес компании и бумаги GLTR, таргет по целевому уровню находится на пересмотре.

Акции АФК «Система» (AFKS) также оказались среди индексных аутсайдеров. При этом в II квартале выручка выросла до 245,7 млрд руб по сравнению с 206,3 млрд руб годом ранее. OIBDA группы снизилась до 75,1 млрд руб по сравнению с 96,9 млрд руб годом ранее. Чистая прибыль оказалась на уровне лишь 2,1 млрд руб. Можем отметить ещё один положительный момент сокращения финансовых обязательств на 15,6% до 222,2 млрд руб.

Рекомендации по дивидендам разочаровали инвесторов в акции «Алроса» (ALRS). Совет директоров компании предложил акционерам одобрить выплату промежуточных дивидендов за I полугодие в размере 3,77 руб на акцию. Дата закрытия реестра рекомендована на 18 октября.

Отчётность «Сегежа» (SGZH) не впечатлила рынок. Компания получила убыток по МСФО в размере 7,6 млрд руб по итогам I полугодия. Выручка за отчётный период сократилась на 31% до 39,7 млрд руб. Показатель OIBDA упал на 76% до 4 млрд руб. В II квартале убыток составил 3,8 млрд руб. Более того, компания может выплатить до 465 млн руб в качестве разового налога на сверх прибыль, хотя отчётность ни о какой прибыли не говорит. Результаты за I полугодие и II квартал явно не вдохновляют.

«Татнефть» (TATN) сообщает о прибыли по МСФО в размере 147,83 млрд руб по сравнению с 139,88 млрд руб год назад. Выручка за отчётный период упала до 623,86 млрд руб по сравнению с 790,79 млрд руб за аналогичный период год назад.

«Северсталь» (CHMF) возобновила публикацию отчётности, но она также не оказалась позитивом для инвесторов. Чистая прибыль по МСФО за I полугодие снизилась на 11% до 105,273 млрд руб. Выручка упала на 10% до 339,429 млрд руб. Показатель EBITDA упал на 12% до 118,462 млрд руб. Рентабельность по EBITDA сократилась на 1 П.П. до 35%. Свободный денежный поток увеличился на 1% до 60,050 млрд руб. Общий долг возрос на 43% до 147,344 млрд руб (в основном за счёт переоценки курса рубля).

Акции «Полюс» (PLZL) негативно отреагировали на отчётность. Чистая прибыль упала на 59% до $558 млн. При этом выручка выросла на 29% до $2,386 млрд. скорректированная EBITDA увеличилась на 37% до $1,687 млрд.

ММК (MAGN) сократил прибыль по МСФО в I полугодии до 51,6 млрд руб по сравнению с 56,7 млрд руб годом ранее. Выручка упала до 352,7 млрд руб с 403 млрд руб годом ранее. Прибыль на акцию упала до 4,63 руб с 5,067 руб. «ЛУКОЙЛ» (LKOH) получил прибыль в I полугодии на уровне 564 млрд руб. Выручка увеличилась до 3,6 трлн руб. Прибыль на акцию 814,62 руб. По итогам II квартала прибыль составила 302,6 млрд руб при выручке 1,92 трлн руб.

«Мечел» (MTLR) получил убыток в I полугодии в размере 3,5 млрд руб при сокращении выручки на 22%. «Русгидро» (HYDR) увеличила прибыль по МСФО до 47,6 млрд руб в I полугодии по сравнению с 30 млрд руб годом ранее. Выручка увеличилась до 260,7 млрд руб по сравнению с 214,9 млрд руб годом ранее. «ИНАРКТИКА» (AQUA) нарастила прибыль в I полугодии до 8,6 млрд руб по сравнению с 8,2 млрд руб годом ранее.

Рубль вновь отступает после прохождения налоговых платежей. При этом объёмы вполне сравнимы с таковыми в пятницу и понедельник. То есть на фоне продаж экспортёрами спрос остаётся достаточно устойчивым и предлагаемых продаж не хватает для разворота тенденции. Меж тем многие экономисты говорят о необходимости курса в районе 80,0-85,0. В частности, Михаил Задорнов опубликовал колонку, в которой отметил необходимость принятия ряда мер, включая валютный контроль и продажу внешней выручки, для стабилизации курса на экономически обоснованных значениях около 85 за доллар.

По состоянию на 15:55 мск:

USD/RUB – 95,96 (+0,68%),

EUR/RUB – 103,66 (+0,46%),

CNY/RUB – 13,124 (+0,51%).

Европейские акции дорожают на китайских надеждах

Европейские индексы преимущественно повышались. В лидерах сектор базовых материалов на ожиданиях новых стимулов в Китае. Повышение составляло почти 1,5%. Благодаря этому британский FTSE 100 демонстрировал наилучшую динамику. К тому же индекс догонял Европу, поскольку понедельник в Великобритании был выходным. Снижение доходностей по государственным облигациям стимулировало рост сектора недвижимости на 1,4%. При этом статистика из Германии говорит о том, что индекс потребительского климата упал до -25,5 п. на сентябрь с -24,6 п. в августе.

По состоянию на 15:55 мск:

FTSE 100 - 7437,77 п. (+1,35%),

DAX - 15818,67 п. (+0,17%),

CAC 40 - 7335,28 п. (+0,14%).

Нефть рассчитывает на китайские стимулы

Нефть воспользовалась общим оптимизмом, чтобы подняться выше $85 за баррель Brent. Вероятные новые стимулы в Китае приведут к улучшению ситуации с потреблением. Стоит отметить, что уже принятая программа льготного кредитования и субсидирования предполагает улучшение условий для покупки автомобилей в сельских районах, включая автомобили на вторичном рынке.

По состоянию на 15:55 мск:

Brent - $85,02 (+0,71%),

WTI - $80,60 (+0,62%),

Алюминий - $2165 (+0,60%),

Золото - $1944 (-0,48%),

Никель - $20610 (-0,77%).

Результаты Nio могут подсказать отчётность Tesla

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня от 0,15% в S&P 500 до 0,25% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 4,22% по сравнению с 4,20% накануне. Соответственно, динамика европейских индексов также может ухудшиться на американском примере. Позже будет опубликована статистика цен на жильё в США, индекс потребительского доверия от Conference Board и отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов.

Акции Best Buy растут на утренних торгах в ожидании отчётности продавца электроники. Дорожают бумаги Verizon и AT&T после повышения рекомендаций банком Citigroup. Бумаги китайского производителя электромобилей Nio теряют почти 4% после отчётности, показавшей убытки выше ожиданий в II квартале на фоне ценовой конкуренции.