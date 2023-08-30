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ПСБ: ОФЗ продолжат следовать за динамикой национальной валюты

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Во вторник рыночная умеренно-негативная конъюнктура на рынке ОФЗ сохранилась – кривая выросла еще на 2-5 б.п. вслед за рублем. Как мы отмечали ранее, в отсутствии четких сигналов от регулятора и дополнительных мер по поддержанию национальной валюты рынок госбумаг останется безыдейным. Данная ситуация может продлиться, как минимум, до сентябрьского заседания ЦБ (15.09.2023 г.).

Сегодня Минфин проведет аукцион по классическому 15-летнему выпуску ОФЗ 26243 и флоатеру ОФЗ 29024. Ожидаем увидеть высокий спрос на флоатер, который последний раз предлагался в начале месяца. Последние аукционы по данному типу бумаг проходили со спросом более 200 млрд руб. при объеме размещения ~100 млрд руб.

На вторичном рынке сегодня ОФЗ продолжат следовать за динамикой национальной валюты, которая, вероятно, продолжит плавно сдавать позиции, после завершения налогового периода.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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