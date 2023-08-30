ПСБ: В среду рубль может остаться под умеренным давлением, целевой на сегодня видится зона 94,5-97 руб.

Евгений Локтюхов, ПСБ

Во вторник ситуация на валютном рынке существенно не изменилась: рубль тяготеть к плавному ослаблению по отношению к ключевым валютам, волатильность оставалась невысокой, отражая отсутствие четких конъюнктурных триггеров. Курс доллара вчера тестировал на прочность 96 руб., но к концу торговой сессии вернулся под этот уровень, растеряв почти все утренние приобретения на фоне ослабления позиций доллара на мировых рынках и комфортной ситуации на рынке нефти. Торговая активность - незначительно снизилась после налогового периода.

Сегодня утром доллар вновь пытается инерционно дорожать, торгуется у отметки 96 руб., отражая склонность спекулятивных участников. Американская валюта в течение дня может продолжить предпринимать попытки закрепиться выше 96 руб. Мы опасаемся снижения активности экспортеров, поэтому несколько смещаем на сегодня диапазон вероятных колебаний доллара вверх, до 94,5-97 руб. По-прежнему оцениваем потенциал ослабления рубля как ограниченный.