«Открытие»: Внешний фон способствует продолжению роста российских акций

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Внешний фон способствует продолжению роста российских акций

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Индексы в Азии преимущественно растут вслед за рынком США и решениями в Китае о снижении процентов по ипотеке. Нефть дорожает на фоне прихода урагана Идалия и резкого сокращения коммерческих запасов в США. В утренние часы рубль уступает свои позиции, что в большей степени связано с геополитикой. Внешние сигналы и динамика говорят в пользу продолжения роста российского рынка.

Российский рынок всё же смог закрыть торги вторника в плюсе. Частично этому помогла динамика рубля. Поток корпоративной отчётности был крайне обильным. В ряде случаев отчётность стала катализатором снижения. Однако положение спасали акции «Газпрома», которые дорожали в ожидании отчётности, а также весьма неплохой отчёт «ЛУКОЙЛ». Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 83,871 млрд руб.

По итогам торгов 29 августа индекс МосБиржи - 3211,36 п. (+0,40%), а индекс РТС - 1059,98 п. (+0,19%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

AGRO-гдр 1 158,6 1,69% ЛУКОЙЛ 6 769,5 1,61% ГАЗПРОМ ао 179,01 1,59% Сургнфгз 31,36 1,42% МосБиржа 162,3 1,03%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

GLTR-гдр 719,9 -2,69% Сегежа 5,95 -2,3% АЛРОСА ао 82,82 -2,25% ММК 53,93 -1,79% СевСт-ао 1 361,4 -1,73%

3 отраслевых индекса российского рынка завершили день в плюсе, а 7 показали снижение. Наиболее сильный рост состоялся в секторе потребления (+1,33%), а самыми слабыми были металлы и добыча (-1,11%), химия и нефтехимия (-1,01%). Возможно, что и сектор строительных компаний мог присоединиться к ним, но отчётность его компонентов поступила уже после закрытия торгов.

«Самолёт» (SMLT) увеличил выручку в I полугодии на 15% до 101,8 млрд руб. Чистая прибыль 12,5 млрд руб. Валовая прибыль возросла на 30% до 37,1 млрд руб. Объём продаж первичной недвижимости увеличился на 15% до 97,3 млрд руб. Меж тем чистая прибыл ЛСР (LSRG) по МСФО упала в I полугодии в 3,7 раза до 1,735 млрд руб. Выручка увеличилась на 14,4% до 74,809 млрд руб. Скорректированная EBITDA за полугодие составила 19,628 млрд рублей. В первом случае отчёт подтверждает весьма неплохую динамику бизнеса «Самолёт» в сравнении с другими представителями сектора. Тем не менее, бумаги ЛСР завершили основную сессию в минусе, а акции «Самолёта» торговались в минусе на вечерних торгах.

Столь ожидаемый отчёт «Газпрома» (GAZP) сильно не порадовал. Прибыль по МСФО, относящаяся к акционерам, упала в I полугодии в 8,5 раза до 296,2 млрд руб. Выручка от продаж упала на 41,2% до 4,114 трлн руб. Показатель EBITDA за 6 месяцев составил 1,228 трлн руб, а рентабельность по EBITDA 30%. Прибыль, относящаяся к акционерам составила 296 млрд руб. Дивидендная база за 6 месяцев составила 618 млрд руб, о чем заявил зам. Председателя правления Фамил Садыгов. Акции «Газпрома» сохраняли рост более 2% на вечерних торгах.

«Русгидро» (HYDR) увеличила прибыль по МСФО до 47,6 млрд руб в I полугодии по сравнению с 30 млрд руб годом ранее. Выручка увеличилась до 260,7 млрд руб по сравнению с 214,9 млрд руб годом ранее. «Интер РАО» (IRAO) сократила чистую прибыль по МСФО в I полугодии на 12% до 67,812 млрд руб. Прибыль, причитающаяся акционерам составила 66,682 млрд руб по сравнению с 75,854 млрд руб годом ранее. Показатель EBITDA снизился на 13,8% до 88,4 млрд руб. При этом выручка увеличилась на 4,5% до 657,41 млрд руб. Акции «Русгидро» снижались на вечерних торгах, а вот «Интер РАО» с более слабой отчётностью торговались в плюсе.

Отчётность TCS Group (TCSG) оказалась весьма солидной. Прибыль в I полугодии увеличилась в 8,2 раза до 36,6 млрд руб. В II квартале рост прибыли превзошел в 6,7 раза II квартал прошлого года до 20,4 млрд руб. При этом было зафиксировано снижение комиссионных доходов на 12% до 56,9 млрд руб. Доходы по услугам и комиссиям «Санкт-Петербург Биржи» (SPBE) сократились в I полугодии на 54,67% до 823,21 млрд руб. Валовая операционная прибыль составила 2,15 млрд руб, что на 16,21% ниже, чем за аналогичный период в 2022 году. Показатель EBITDA оказался на уровне 1,11 млрд руб, что на 2,24% ниже прошлогоднего значения. Прибыль за полугодие составила 619,95 млн руб при рентабельности 20,87%.

Выручка «ФосАгро» (PHOR) снизилась в I полугодии на 36,8% до 212,8 млрд руб. Показатель EBITDA упал на 28,8% до 96,5 млрд руб. Однако на этом фоне свободный денежный поток вырос на 47,1% до 60,1 млрд руб. «Магнит» объявил о росте общей выручки в II квартале на 7,5% и рентабельности на уровне 7,4% по EBITDA. Сопоставимые продажи увеличились на 4,7%. Чистая прибыль повысилась на 3,7% до 21,9 млрд руб. Рост выручки за I полугодие составил 8,2%.

Новороссийский Морской Торговый Порт (NMTP) получил прибыл по МСФО в I полугодии в размере 17,815 млрд руб. Выручка составила 34,588 млрд руб. Операционная прибыль составила 21,382 млрд руб. Сравнительные цифры не приводятся, так как последний раз НМТП публиковал отчётность по МСФО в конце 2021 года. Отчёт «Аэрофлота» (AFLT) был ожидаемо слабым. Убыток в I полугодии составил 102 млрд руб по сравнению с прибылью 73,744 млрд руб годом ранее. Выручка увеличилась на 39,7% до 252,176 млрд руб. Показатель EBITDA повысился на 6,8% до 66,214 млрд руб при рентабельности 26,3%. Убыток в II квартале оказался на уровне 55,507 млрд руб. Чистый долг вырос за полугодие на 6,9% до 538,196 млрд руб.

ММК (MAGN) сократил прибыль по МСФО в I полугодии до 51,6 млрд руб по сравнению с 56,7 млрд руб годом ранее. Выручка упала до 352,7 млрд руб с 403 млрд руб годом ранее. Прибыль на акцию упала до 4,63 руб с 5,067 руб. «Северсталь» (CHMF) возобновила публикацию отчётности, но она также не оказалась позитивом для инвесторов. Чистая прибыль по МСФО за I полугодие снизилась на 11% до 105,273 млрд руб. Выручка упала на 10% до 339,429 млрд руб. Показатель EBITDA упал на 12% до 118,462 млрд руб. Рентабельность по EBITDA сократилась на 1 П.П. до 35%. Свободный денежный поток увеличился на 1% до 60,050 млрд руб. Общий долг возрос на 43% до 147,344 млрд руб (в основном за счёт переоценки курса рубля).

«Татнефть» (TATN) сообщает о прибыли по МСФО в размере 147,83 млрд руб по сравнению с 139,88 млрд руб год назад. Выручка за отчётный период упала до 623,86 млрд руб по сравнению с 790,79 млрд руб за аналогичный период год назад. «ЛУКОЙЛ» (LKOH) получил прибыль в I полугодии на уровне 564 млрд руб. Выручка увеличилась до 3,6 трлн руб. Прибыль на акцию 814,62 руб. По итогам II квартала прибыль составила 302,6 млрд руб при выручке 1,92 трлн руб. «Транснефть» (TRNF_P) сообщила о росте прибыли по МСФО в II квартале в 1,8 раза до 96,183 млрд руб. Выручка выросла до 322,505 млрд руб по сравнению с 303,532 млрд руб годом ранее. Операционная прибыль составила 94,449 млрд руб. В I полугодии прибыль увеличилась в 1,5 раза до 187,595 млрд руб. Выручка возросла до 636,681 млрд руб по сравнению с 615,981 млрд руб годом ранее.

Рубль лишился поддержки налогового периода. Однако объёмы торгов на валютной секции остаются высокими. Во вторник объём в паре USD/RUB составил 98,049 млрд руб, а в паре CNY/RUB 142,451 млрд руб. Цифры вполне сравнимы с предыдущими торгами в день уплаты налогов. Однако этого не хватило для укрепления. Возможно, если экспортёры продолжат активную реализацию валюты, то укрепление состоится уже в ближайшие дни.

По итогам торгов:

USD/RUB – 95,46 (+0,15%),

EUR/RUB – 103,63 (+0,44%),

CNY/RUB – 13,094 (+0,28%).

Слабая статистика по рынку труда спровоцировала рост американского рынка

Индексы США завершили день в плюсе. Данному обстоятельству способствовала слабая статистика, которая, как традиционно воспринимается, является препятствием для дальнейшего повышения ставок. Число открытых вакансий в США снизилось в июле до 8,827 млн по сравнению с 9,165 млн в июне (показатель за июнь был пересмотрен вниз с 9,528 млн). Цифра за июль оказалась ниже прогнозов. Более того, число открытых вакансий упало до минимума с марта 2021 года. Индекс потребительского доверия от Conference Board снизился до 106,1 п. в августе по сравнению с 114,0 п. в июле. На этом фоне доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала на 9,6 Б.П. до 4,116%.

Продавец электроники Best Buy (BBY) отчитался лучше прогнозов. Акции торговой сети повысились на 4%, даже на фоне осторожных заявлений менеджмента о сдержанности потребителей. Акции 3M (MMM) подорожали на 1% на фоне соглашения компании уплатить почти $6 млрд штрафов для внесудебного разрешения почти 260 тыс. исков со стороны военнослужащих США, которые подали в суд на компанию из-за некачественных беруший (средств снижения шумового воздействия на уши, если точнее). Ранее предполагалось, что удовлетворение исков может потребовать выплаты на уровне $10 млрд. Apple (AAPL) разослала приглашение на посещение события 12 сентября, в рамках которого будут показаны новые умные телефоны и другие устройства. Акции Apple подорожали на 2%. Walmart (WMT) обратился к фармацевтам с предложением добровольно сократить зарплаты и часы работы с целью снижения расходов.

Динамика по секторам: Communication Services +2,46%, Consumer Discretionary +2,36%, Technology +2,11%, Materials +1,68%, Real Estate +1,15%, Financials +0,89%, Health +0,83%, Industrials +0,78%, Consumer Staples +0,41%, Energy +0,30%, Utilities +0,28%.

По итогам торгов:

DJIA - 34852,67 п. (+0,85%),

S&P 500 - 4497,63 п. (+1,45%),

NASDAQ Composite - 13943,76 п. (+1,74%).

Китай начинает снижать проценты по ипотеке

Азиатские рынки преимущественно повышались. В китайском Гуанчжоу первыми пошли на снижение стоимости ипотеки. Ипотечный рынок КНР составляет около 38,6 трлн юаней, или около 17% общего кредитного портфеля банков. В дальнейшем ожидается, что крупнейшие банки также пойдут на снижение ставок по ипотечным кредитам. На этом фоне сектор недвижимости в Гонконге демонстрировал рост почти на 3%. Однако в Шанхае банковский сектор терял около 1%, так как снижение процентов по ипотеке, включая уже выданные займы, негативно скажется на прибылях кредитных организаций. Впрочем, на рынке предполагают, что банки также снизят ставки по депозитам.

Японский рынок повышался. Накануне иена подбиралась к значению около 147 за доллар, но затем откатилась ближе к 146,1. Соответственно, валютный фактор не имел столь большого значения, а оптимизм преимущественно связан с ориентиром на динамику американских индексов. Наиболее сильный прирост (около 1,8%) демонстрировал сектор точного машиностроения. Акции производителя тестового оборудования для полупроводниковых производств Advantest Corp. Дорожали на 1,1%, а производителя литографического оборудования Tokyo Electron на 1,6%. Бумаги Toyota Motor повышались на 0,6% на фоне заявлений о возобновлении производства после проблем с внутренней компьютерной сетью.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 - 32390,04 п. (+0,51%),

Hang Seng - 18549,93 п. (+0,36%),

Shanghai Composite - 3127,78 п. (-0,26%).

Сокращение запасов в США и ураган Идалия толкают котировки нефти вверх

Нефть продолжила дорожать. Тропический шторм Идалия трансформируется в ураган и может угрожать ряду нефтедобывающих секторов Мексиканского залива. Как минимум, Chevron Corp. уже объявила об эвакуации персонала с ряда платформ. Соответственно, рынок продолжит отслеживать потенциально опасную ситуацию.

Кроме того, отчёт API оказался весьма неожиданным. Согласно данным отраслевого Института, на неделе до 25 августа коммерческие запасы нефти в США -11,486 млн баррелей, бензина +1,4 млн баррелей, а дистиллятов +2,46 млн баррелей. То есть сокращение запасов нефти не компенсируется полностью ростом запасов нефтепродуктов.

По состоянию на 8:40 мск: