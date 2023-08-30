ПСБ: Индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3200-3225 пунктов

Рост акций ЛУКОЙЛа, которые пока полностью не отыграли сильную финансовую отчётность, может быть нивелирован снижением бумаг Газпрома и Сбербанка. Облигации ОФЗ продолжат следовать за динамикой национальной валюты.



В фокусе

Газпром отчитался за 1П 2023



Ключевые показатели:

Выручка: 4,1 трлн руб., -41%г/г

EBITDA: 1,2 трлн руб., -60%г/г

Рентабельность по EBITDA: 30%, -13 п.п.

Чистая прибыль: 296 млрд руб., ниже в 11,7 раз г/г



Результаты Газпрома с учетом сложившейся ситуации могли быть хуже, но в целом даже сформирована база под дивиденды в размере 13 руб./акцию.. Снижение показателей г/г ожидаемо на фоне сокращения поставок на европейский рынок, но Китай смог частично компенсировать спад. В части операционных расходов Газпрому даже удалось сократиться на 26% г/г, что отчасти удержало EBITDA от более серьезного снижения. Сильное снижение чистой прибыли - следствие сокращения результатов по всем статьям. На курсовых разницах Газпром заработал 31,8 млрд руб. против убытка в 258 млрд руб. в 1П 2022. Несколько настораживающих моментов: свободный денежный поток ушел в минус (-507 млрд руб.), совокупный долг превышает 6 трлн руб., долговая нагрузка (чистый долг/EBITDA) - 2,2х. Потока от операционной деятельности недостаточно для финансирования масштабной инвестпрограммы, долговые метрики ухудшаются. Но согласно дивполитике Газпрома, порог по долговой нагрузке - 2,5х, поэтому пока есть возможность для выплаты дивидендов. Компания сказала, что с учетом корректировок прибыли на неденежные статьи, для дивидендов сформирована база в 618 млрд руб. или 13 руб./акцию, доходность 7%. В целом, результаты Газпрома не ударные, но ожидаемые, и мы считаем, что его бумаги в настоящее время вполне справедливо оцениваются рынком. На наш взгляд, в нефтегазовом секторе есть более интересные идеи: ЛУКОЙЛ, Роснефть.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи во вторник продолжил восходящую динамику, сумев завершить торги выше отметки 3200 пунктов. Объёмы торгов составили 100,5 млрд руб. Главным событием на рынке стала публикация большого количества финансовых отчётностей. Были те, кто смог приятно удивить, показав сильные результаты, но случились и неприятные сюрпризы. Обрадовали инвесторов преимущественно нефтегазовые компании: ЛУКОЙЛ, Татнефть и Транснефть. Все они показали сильные результаты за счёт роста нефтяных котировок и ослабления рубля. На этом фоне вчера акции ЛУКОЙЛа оказались в списке лидеров. Здесь можно ожидать щедрых дивидендов. Что касается других экспортёров, то здесь картина неоднородная. Ожидаемо хорошо отчитался Полюс, здесь выросла как выручка, так и маржинальность по EBITDA, которая стала рекордной с 2021 года. Несмотря на это, акции компании потеряли за день 0,8%. Вернулись к публикации финансовых результатов сталелитейщики. В целом, результаты ММК и Северстали оказались очень похожи, но всё же немного слабее, как мы считаем, они были именно у ММК. Ключевое различие здесь в том, что ММК инвестирует прибыль в бизнес, а Северсталь накапливает денежные средства. В этой связи считаем, что Северсталь может выплатить дивиденды по итогам года, относительно ММК такой уверенности нет. Но в целом, по нашему мнению, акции обеих компаний на данный момент торгуются на справедливом уровне. К концу торгов акции ММК и Северстали снизились почти на 2%. Что касается разочаровавших отчётов, это конечно же финансовые результаты Мечела. По итогам первого полугодия компания получила чистый убыток и нарастила долг. На этом фоне обыкновенные акции потеряли 4%, а «префы» более 5%. Инвесторы верили, что Мечел в первом полугодии снизит долговую нагрузку и, возможно, рассмотрит вопрос о возврате к выплате дивидендов. Ожидаемо слабыми оказались финансовые результаты Сегежи. Квартальная динамика оказалась позитивной, но если рассматривать результаты за полугодие, то здесь не всё так хорошо. Компания продолжила генерировать чистый убыток, уже четвёртый квартал подряд. Как и в случае с Мечелом, ключевой вопрос, это высокая долговая нагрузка. В целом, мы верим, что Сегежа постепенно будет улучшать свои финансовые результаты, однако, как мы видим, валютный фактор, который и был основной движущей силой для бумаг в последнее время, не сильно помогает компании. Акции компании по итогам дня потеряли 2,4%.

Ожидаем, что индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3200-3225 пунктов. Основную ставку мы делаем на акции ЛУКОЙЛа, которые, как мы считаем, ещё не отыграли вчерашнюю публикацию финансовых результатов. В то же время остальные ключевые бумаги Газпрома и Сбербанка, могут придавливать индекс.

Россиискии рынок облигации

Во вторник рыночная умеренно-негативная конъюнктура на рынке ОФЗ сохранилась – кривая выросла еще на 2-5 б.п. вслед за рублем. Как мы отмечали ранее, в отсутствии четких сигналов от регулятора и дополнительных мер по поддержанию национальной валюты рынок госбумаг останется безыдейным. Данная ситуация может продлиться, как минимум, до сентябрьского заседания ЦБ (15.09.2023 г.).

Сегодня Минфин проведет аукцион по классическому 15-летнему выпуску ОФЗ 26243 и флоатеру ОФЗ 29024. Ожидаем увидеть высокий спрос на флоатер, который последний раз предлагался в начале месяца. Последние аукционы по данному типу бумаг проходили со спросом более 200 млрд руб. при объеме размещения ~100 млрд руб.

На вторичном рынке сегодня ОФЗ продолжат следовать за динамикой национальной валюты, которая, вероятно, продолжит плавно сдавать позиции, после завершения налогового периода.



Корпоративные и экономические события

Роснефть: отличные результаты



Компания отчиталась за 2 кв. и 1П 2023 г.



Ключевые показатели:

Выручка: 3,86 трлн руб., -25,3%г/г

EBITDA: 1,4 трлн руб., -5,1%г/г

Рентабельность по EBITDA: 36%, +7,7 п.п.

Чистая прибыль: 652 млрд руб., +45,2% г/г



Наше мнение: Роснефть представила отличные результаты за 1П 2023, несмотря на вынужденное сокращение добычи жидких углеводородов во 2 кв. На сокращение выручки повлияли более низкие цены на нефть за период, но при этом отметим, что сокращение по EBITDA символическое, а рентабельность и вовсе подскочила до 36%. Это обусловлено как наращиванием объемов реализации в восточном направлении, повышением прибыльности экспортных операций, так и контролем над расходами. Квартал к кварталу Роснефть нарастила все показатели. Мы считаем, что 2П 2023 для Роснефти будет еще более позитивным за счет высоких цен на нефть и слабого рубля. Дивидендную доходность по году ожидаем на уровне 11-12%. Считаем акции Роснефти интересными для инвестиций на долгосрочную перспективу.



ЛУКОЙЛ: первый отчет за долгое время



Компания представила сокращенные результаты по МСФО за II квартал и I полугодие 2023 г., но база для сравнения за аналогичные периоды 2022 г. отсутствует. EBITDA и чистая прибыль оказались замено выше консенсус-прогноза Интерфакса, а выручка – ниже.



Ключевые показатели за I полугодие:

Выручка: 3,6 трлн руб.

EBITDA: 870,5 млрд руб.

Рентабельность по EBITDA: 24%

Чистая прибыль: 565,4 млрд руб.



Наше мнение: чистый долг за I полугодие стал отрицательным: -632 млрд руб. Так как отчетность сокращенная, то примерно посчитанный свободный денежный поток (не скорректированный) равен 395 млрд руб. А значит, дивиденды могут составить 570 руб. на акцию, как мы ожидали.

Мы считаем результаты хорошими, а II полугодие ожидается еще лучше, учитывая высокие рублевые цены на Urals. Соответственно, дивиденды за год могут превысить 1000 руб. на акцию, дивдоходность 15%. Итого: ожидаем обратного выкупа бумаг у нерезидентов с дисконтом и высоких дивидендов. Наша тактическая цена – 7500 руб. Акции ЛУКОЙЛа входят в наш модельный портфель.



Девелоперы представили финансовую отчетность за I полугодие 2023 года



Вчера публичные девелоперы представили финансовые результаты за I полугодие 2023 года.

Группа Самолет в I полугодии 2023 года увеличила скорректированную EBITDA по МСФО в 1,8 раза, до 33,1 млрд рублей, свидетельствует отчетность компании. Чистая прибыль выросла в 1,7 раза, до 9,2 млрд рублей. Консолидированная выручка увеличилась в 1,5 раза и составила 101,4 млрд рублей.

Группа ЛСР в I полугодии 2023 года увеличила выручку по МСФО на 14,4% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 74,809 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 6,5% и составил 19,628 млрд рублей. Согласно консолидированной отчетности девелопера, чистая прибыль сократилась на 72,9%, до 1,735 млрд рублей.

ПИК в I полугодии 2023 года получил почти 28 млрд рублей чистой прибыли, сообщила компания в отчете по МСФО. Консолидированная выручка составила около 265 млрд рублей. Сопоставимые данные за I полугодие 2022 года ПИК не приводит. По сравнению с I полугодием 2021 года выручка выросла на 40%, тогда как прибыль снизилась в 2,5 раза.



Наше мнение: Самолет остается самым быстрорастущим девелопером на рынке недвижимости, чему способствует запуск новых проектов и расширение бизнеса за пределами Московского региона. Комплексное решение задач потребителей – готовые квартиры с отделкой и мебелью – позволяет удерживать сильные позиции на рынке и демонтировать высокие финансовые результаты.

ЛСР также показал рост выручки, однако показатель EBITDA вырос меньшим темпом из-за увеличения коммерческих и административных расходов, на чистую прибыль повлиял разовый фактор по деконсолидации дочернего предприятия.

ПИК остается крупнейшим застройщиком, темпы роста которого замедляются из-за более высокой базы. На чистую прибыль компании повлияло увеличение процентных расходов.

Среди девелоперов отдаем предпочтение акциям Самолета, поскольку компания демонтирует высокие темпы роста, которые будут поддержаны благодаря приобретению столичного девелопера МИЦ, а также приняла решение до конца 2023 года провести обратный выкуп акций до 10 млрд руб. По ЛСР ожидаем продолжения выплат дивидендов на уровне 78 руб./акцию в год, что при текущих котировках формирует доходность около 10% и уступает доходности 10-летних ОФЗ (12%), поэтому рост бумаг может быть сдержан. Интерес к бумагам ПИКа может усилиться в будущем, по мере продолжения публикации отчетов, однако отсутствие планов по дивидендам может сдержать рост ее котировок сейчас.



Аэрофлот представил финотчетность за 2 квартал и 6 месяцев 2023 г.



Выручка ПАО Аэрофлот во 2 квартале составила 139,7 млрд рублей (+ 72,2% г/г), за первое полугодие выручка компании достигла 252,18 млрд руб. (+39,7% г/г) в первую очередь благодаря повышению эффективности и интенсивности перевозок (рост пассажирооборота на 32,2% г/г при увеличении занятости кресел в 1 полугодии на 5,8 п.п., до 85,7%).

EBITDA компании за полугодие выросла на 6,8% г/г и составила 66,2 млрд руб., при снижении операционного убытка почти в 2 раза, до 2,9 млрд руб., за счет выхода в небольшой плюс во 2 квартале (2,4 млрд руб.) - расходы компании увеличились за 6 мес. (+37% г/г), большая часть из них была направлена на обслуживание воздушных судов и топливо. Слабость операционных доходов также обусловлена сужением прочих операционных доходов (из-за неполучения субсидий).

Чистый убыток компании за полугодие составил 102 млрд руб. в первую очередь из-за курсовых убытков. За вычетом эффекта валютных переоценок, чистый убыток, по расчетам компании, составил по итогам полугодия 20,1 млрд руб. против 27,2 млрд руб. годом ранее. Из них 6,7 млрд руб. – пришлось на 2 квартал.

Чистый долг компании увеличился за год на 6,9%, до 538,2 млрд руб.



Наше мнение: результаты Аэрофлота - ожидаемо слабые, хотя мы и отмечаем как позитивный сигнал хорошую динамику перевозок и способность компании во 2 квартале добиться небольшой операционной прибыли. Мы рассчитываем на улучшение финпоказателей Аэрофлота в будущем. Но оцениваем состояние компании как сложное – ее бизнес смотрится по-прежнему уязвимо из-за санкционного давления и инфляционных процессов, Аэрофлот испытывает дефицит капитала и сильно закредитован (показатель долг/EBITDA: 4х).

На данном этапе мы не видим сильной идеи в акциях компании. Предпочитаем дождаться отчетности за 3 квартал, традиционно сильный для авиаперевозок, чтобы оценить возможности компании по наращиванию операционных показателей и доходов.



Магнит во II квартале нарастил выручку на 7,5%, чистую прибыль - на 3,7%



Выручка Магнита во II квартале 2023 года увеличилась на 7,5% г/г, до 632,7 млрд руб. Чистая розничная выручка достигла 620,5 млрд руб., + 7,2% г/г. Показатель EBITDA вырос на 9,7%, до 46,6 млрд руб., рентабельность составила 7,4% против 7,2% годом ранее. Чистая прибыль увеличилась на 3,7%, до 21,9 млрд рублей.



Наше мнение: Магнит демонстрирует неплохую траекторию роста г/г и кв/кв. Выручка выросла за счет увеличения трафика на 2,6% и среднего чека на 2% в сопоставимых магазинах, торговая площадь выросла на 5,3% г/г. На операционном уровне Магнит заметно сократил прочие расходы, что повлияло на рост EBITDA, хотя это было сложно, учитывая активные вложения компании в промоакции. Чистая прибыль выросла за счет получения прибыли по курсовым разницам в 6,1 млрд руб. против убытка в 1,9 млрд руб. годом ранее. В целом, Магнит нам импонирует, считаем его перспективным для инвестиций. Факторы роста акций Магнита: возвращение к раскрытию информации; выкуп бумаг у нерезидентов с большим дисконтом к рынку; ставка на развитие в формате эконом, актуальном в настоящее время. Наш таргет - 6799 руб./акцию, потенциал роста 17%.



Северсталь чувствует себя уверенно: отчет за I полугодие



Компания опубликовала отчётность по МСФО за I полугодие 2023 г.



Ключевые показатели:



• Выручка: 339,4 млрд руб., -10% г/г. Если сравнивать с досанкционным 2019 г., то выручка +23,6%.

• EBITDA: 118,5 млрд руб., -12% г/г, до 118,5 млрд руб. (относительно 2019 г. +28%).

• Маржинальность по EBITDA: 35%, в 2022 г. – 36% (в 2019 г. – 33%).



Наше мнение: несмотря на потерю европейского рынка, компания перенаправила поставки и при этом сохранила высокую загрузку мощностей и маржинальность бизнеса. Производство чугуна и стали увеличились на 6% г/г, до 5,6 и 5,7 млн т соответственно. Вырос объём реализованной стальной продукции до 5,5 млн т. (+9% г/г) и железной руды до 1 млн т (+2% г/г). Снижение выручки обусловлено падением цен на продукцию из-за возросшей конкуренции после введения санкций.

Северсталь отказалась от выплаты дивидендов после введения санкций и решила создать подушку безопасности. По состоянию на 30 июня 2023 г., на банковских счетах компании скопилось более 300 млрд руб. (в конце 2022 г. – 186 млрд руб.). Накопление такого объема денежных средств привело к тому, что чистый долг стал отрицательным. Коэффициент чистый долг/EBITDA составляет -0,77.

При этом дивиденды Северсталь обычно выплачивает исходя из размеров свободного денежного потока. По итогам I полугодия он равен 60,1 млрд руб. Долговая нагрузка позволяет направлять на выплату акционерам 100% FCF.

Таким образом, дивиденд за первые 6 месяцев может составить 71,7 руб. на акцию. Вероятно, во второй половине года финансовые результаты окажутся лучше, ориентир – 140 млрд руб. FCF за год. В таком случае выплаты за год могут составить около 167 руб. на акцию, или 12,2% дивидендной доходности.

Северсталь, скорее всего, пока не будет возвращаться к выплате ежеквартальных дивидендов, наиболее вероятной станет выплата за год. Учитывая будущие дивиденды, текущие котировки акций считаем оправданными.



Полюс: маржинальность бьет рекорды



Компания опубликовала отчетность по МСФО за I полугодие 2023 г. Финансовые результаты оказались очень сильными.



Ключевые показатели:

• Выручка: +29%, до 2,4 млрд долл.

• Скорректированная EBITDA: +37% г/г, до 1,7 млрд долл.

• Маржинальность по EBITDA: 70% (56% в 2022 г.).

• Свободный денежный поток: 668 млн долл. (317 млн долл. в 2022 г.).



Наше мнение: выручка значительно выросла благодаря реализации накопленного ранее концентрата и росту мировых цен на золото в 2023 г. При этом Полюс сократил расходы на добычу. Общие денежные затраты (TCC) составили 400 долл. на унцию, что на 8% меньше показателя 2022 г. Основная причина – увеличение содержания золота в руде на крупнейших месторождениях компании, Олимпиаде и Благодатном. Кроме того, Полюс возобновил продажи золотосурьмянистого флотоконцентрата. В итоге маржинальность по EBITDA превысила 70% и приблизилась к рекордным показателям 2021 г.

Важным остается вопрос с обратным выкупом акций. Полюс потратил почти 580 млрд руб. на байбэк, в результате которого компания выкупила 31% free-float. Финансировалось это из заёмных средств. Вероятно, сами акции и станут обеспечением под кредит, который получил Полюс. Погашение большинства этих акций позволило бы увеличить дивидендную доходность, но вероятность этого крайне мала. Возможно, часть из них будет использоваться для сделок M&A. Полюс потенциально может приобрести российские активы Полиметалла, но Полиметалл рассматривает варианты продажи именно за денежные средства, а не в обмен на акции.

Совокупный финансовый долг Полюса после байбэка, вероятно, приблизился к 10 млрд долл. При этом с точки зрения способности обслуживать возросшие долговые обязательства значимых рисков нет. Отношение чистого долга/EBITDA на конец 2023 г. может оказаться выше 2,5. В вопросе дивидендов это ключевой аспект, так как при таком значении коэффициента менеджмент самостоятельно принимает решение о выплатах. Поэтому, даже если Полюс решится их выплатить, они могу оказаться чисто символическими.

Долгосрочный взгляд на Полюс у нас остаётся позитивным. Цена на горизонте от 12 месяцев – 14 125 руб. Акции компании интересны для покупок, но стоит следить за мировыми ценами на золото. Уже в начале 2024 г. ФРС США может начать снижать ставку, что приведет к росту цен на золото выше 2200 долл./тр.унц., а значит, и к переоценке бумаг золотодобытчиков.



Транснефть рвет консенсус



Компания отчиталась за II квартал и I полугодие 2023 г. Результаты отличные, заметно выше ожиданий рынка (консенсус-прогноза Интерфакса).



Ключевые показатели:

• Выручка: 636,7 млрд руб.., +3,3% г/г

• EBITDA: 297,7 млрд руб., +9% г/г

• Рентабельность по EBITDA: 46,7%, +2,4 п.п.

• Чистая прибыль: 181,5 млрд руб., +52,5% г/г



Наше мнение: выручка увеличилась, так как рост тарифов Транснефти на 6% с начала 2023 г. отчасти нивелировал сокращение добычи нефти и поставок. Рентабельность по EBITDA выросла в том числе благодаря сокращению операционных расходов. На внушительный рост чистой прибыли повлияло получение прибыли в 24 млрд руб. против убытка в 5,9 млрд руб. за счет доли в зависимых и совместно контролируемых компаниях, а также получение прочего дохода (курсовые разницы, переоценки) в размере 14,4 млрд руб. вместо убытка в 9,5 млрд руб. в I полугодии 2022 г.

Результаты второго полугодия могут быть хуже на фоне продолжения сокращения экспорта и добычи. Тем не менее Транснефть хороша достаточно стабильным бизнесом и платит дивиденды, ожидаемая доходность 12–13%.





ММК продолжает инвестировать в бизнес



Компания опубликовала финансовую отчётность за I полугодие 2023 г.



Ключевые показатели:

• Выручка: -12,5% г/г, до 352,7 млрд руб.

• EBITDA: -14,5% г/г, до 88,1 млрд руб.

• Рентабельность по EBITDA: -0,6 п.п., до 25%.

• Свободный денежный поток: -48%, до 9 млрд руб.



Наше мнение: объёмы продаж премиальной продукции в 2023 г. выроси относительно 2022 г., 2,5 млн т против 2,4 млн т. Однако их общая доля в структуре производства сократилась до 43% (годом ранее было 45,4%), поэтому маржинальность бизнеса сократилась, несмотря на рост цен.

Бизнес ММК чувствует себя неплохо, как и в случае с Северсталью. Ключевая разница в том, что ММК инвестирует прибыль в бизнес, а Северсталь накапливает денежные средства. Это хорошо заметно по свободному денежному потоку ММК, который оказался почти на половину ниже значений 2022 г. Если рассматривать только операционный денежный поток, то он вырос: за первые 6 месяцев 2023 г. до 49,8 млрд руб., что на 3,9% выше значений 2022 г.

Коэффициент чистый долг/EBITDA остается отрицательным благодаря увеличению денежных средств на счёте и сокращению долга.

Котировки акций ММК находятся на справедливых уровнях. При этом бумаги компании могут быть интересны для долгосрочных инвесторов, так как текущие высокие капитальные затраты поспособствуют росту финансовых результатов в будущем, что неизбежно приведет к положительной переоценке акций компании.





РусГидро опубликовала отчет по МСФО за I полугодие



Ключевые показатели:

Выручка с учетом субсидий: 290 млрд руб., +21% г/г

EBITDA: 78 млрд руб., +29% г/г

Рентабельность по EBITDA: 27%, +2 п.п. г/г

Чистая прибыль: 48 млрд руб., +59% г/г

Рентабельность по чистой прибыли: 16%, +4 п.п. г/г

Чистый долг/EBITDA: 2,2х, в 1П2022 – 1,1х

Наше мнение: финансовые показатели компании выросли вслед за оптовыми ценами на электроэнергию, которые в конце I полугодия 2023 года в I ценовой зоне увеличились на 19% г/г, во II ценовой зоне на 13% г/г. ЕBITDA и чистая прибыль увеличились вслед за выручкой. Рентабельность улучшилась благодаря контролю затрат: рост расходов на топливо в I полугодии составил 7% г/г. Результаты ожидаемы и нейтральны, акции компании торгуются на уровне цены закрытия предыдущего дня. Ожидаемые дивиденды за 2023 год - 0,053 руб./акция, доходность 5,7% при текущих котировках, что при текущей доходности 10-летних ОФЗ (12%) сдержит рост акций РусГидро.



ИнтерРАО опубликовала отчет по МСФО за I полугодие



Ключевые показатели:

Выручка: 657 млрд руб., +4% г/г

EBITDA: 88 млрд руб., -14% г/г

Рентабельность по EBITDA: 13%, -3 п.п. г/г

Чистая прибыль: 68 млрд руб., -12% г/г

Рентабельность по чистой прибыли: 10%, -2 п.п. г/г



Наше мнение: выручка компании выросла вслед за увеличением производства электроэнергии (+6% г/г, до 62,7 млрд кВт⋅ч), а также при поддержке благоприятной ценовой конъюнктуре на оптовом рынке электроэнергии. Однако более сильная динамика операционных расходов (+7% г/г), в частности, плата за передачу электроэнергии (+14% г/г) и расходы на топливо (+20% г/г) по сравнению с выручкой привело к снижению рентабельности. Возвращение компании к публикации отчетности было позитивно воспринято на рынке, акции компании прибавляли 1,3%. Однако невысокие темпы роста выручки и снижение рентабельности будут сдерживать рост котировок акций. Ожидаемые дивиденды за 2023 год – 0,2683 руб./акция, доходность 6,4% при текущих котировках, что уступает доходности ОФЗ.



Мечел опубликовал финансовую отчётность за I полугодие 2023 г.



Выручка компании упала на 22% г/г, до 194,7 млрд руб., EBITDA сократилась до 40 млрд руб.., (-49% г/г), рентабельность по данному показателю оказалась ниже на 11 п.п., до 21%. По итогам прошедших 6 мес. 2023 г. Мечел получил чистый убыток в размере 3,5 млрд руб.., годом ранее чистая прибыль компании за аналогичный период составила 69,4 млрд руб.



Наше мнение: результаты компании оказались ожидаемо слабыми. На это намекали операционные данные, которые были опубликованы ранее. Помимо падения объёма добычи и продаж, сказалось и снижение цен на реализуемую продукцию.

Мечел сообщал, что весь объём поставок коксующегося угля был направлен на экспорт в азиатский регион. Таким образом, посильную помощь оказал валютный фактор, но даже несмотря на это выручка добывающего сегмента с третьими лицами за полугодие упала на 36% г/г, до 48,6 млрд руб.

Ситуация с металлургическим сегментом заметно лучше, но если сравнивать динамику показателей с ММК и Северсталью, то у Мечела снижение выручки и EBITDA оказалось сильнее.

Ключевым моментом, который интересовал инвесторов – долговая нагрузка. Участники рынка надеялись на её существенное сокращение, но этого не произошло. По состоянию на 30 июня 2023 года чистый долг Мечела составил 255,1 млрд руб., увеличившись на 10% с конца 2022 г. Коэффициент чистый долг/EBITDA подскочил с 2,0 до 3,4. Это очень неприятный сюрприз для акционеров, которые надеялись, что компания может вернуться к выплате дивидендов по мере разрешения проблем с долговой нагрузкой. В связи с этим в данной ситуации более выгодной является покупка акций Распадской, у которой почти нет долга и есть высокая вероятность редомициляции Evraz, что позволит вернуться к выплате дивидендов.



Фосагро снизила скорректированные EBITDA и чистую прибыль в 1 полугодии вдвое из-за снижения мировых цен



Выручка Фосагро по МСФО за 1 полугодие сократилась на 37% г/г (во 2 квартале показатель снизился на 38% г/г) и составила 212,75 млрд рублей (во 2 квартале: 96 млрд руб.). Как отмечает компания, снижение продаж вызвано в первую очередь падением мировых цен на удобрения с пиковых уровней прошлого года, а также ввиду сокращения поставок на 4,3% г/г.

Скорректированная EBITDA составила 82,8 млрд руб. (-49,9%), рентабельность по показателю снизилась до 39% (-10,2 п.п. за год), но осталась вполне комфортной.

Скорректированная чистая прибыль компании сократилась до 55,7 млрд руб. (-49% г/г) при более заметном сжатии во 2 квартале (21,9 млрд руб.; -56% г/г).



Наше мнение: Результаты Фосагро в целом совпали с консенсусом Интерфакса (выручка: 215 млрд руб., скорр. EBITDA: 84,8 млрд руб.; скорр. чистая прибыль: 56,8 млрд руб.) и пока не дают нам оснований для улучшения оценок или ожиданий по дивидендам (ожид. нами див. доходность может составить 12-13%). Мы сохраняем нейтральный взгляд на акции компании, так как опасаемся сохранения сложной ситуации на мировых рынках удобрений.





Сегежа: минимальная выручка за 3 года



Компания опубликовала финансовую отчётность по МСФО за I полугодие 2023 г. Ситуация по-прежнему непростая.



Ключевые показатели 1П2023 к 1П2022:



• Выручка: -31% г/г, до 39,8 млрд руб. Минимальный уровень за 3 года.

• OIBDA: -76% г/г, до 4 млрд руб.

• Маржинальность по OIBDA: 10% против 29% в 2022 г.



Если рассматривать поквартальную динамику финансовых показателей, то ситуация лучше. 2КВ2023 к 1КВ2023:



• Выручка: +13% кв/кв, до 21,1 млрд руб.

• OIBDA: в 2,7 раза выше, до 2,9 млрд руб.

• Маржинальность по OIBDA: 14% против 6% в I квартале.



Наше мнение: валютный фактор в II квартале 2023 г. добавил 900 млн руб. выручки, или 4,2%.. Ослабление рубля почти полностью перекрыло негативный эффект от снижения цен на продукцию. Увеличение объёмов продаж принесло компании 2,6 млрд руб.

Сегежа может постепенно улучшить свои финансовые результаты. Однако валютный фактор, который был основной движущей силой для бумаг в последнее время, мало помогает компании. Без значительного роста цен на продукцию или наращивания объёмов продаж перспектива восстановления денежного потока – несколько лет.

Высокий долг будет продолжать давить на акции Сегежи, поэтому пока лучше воздержаться от их покупок.



+69% прибыли: отчет Globaltrans по МСФО за I полугодие



Компания опубликовала отчет по МСФО за I полугодие 2023 г. Результаты оказались выше ожиданий рынка. Однако расписки Globaltrans реагируют снижением, поскольку отсутствуют дивиденды.



Ключевые показатели:



• Выручка: 52 млрд руб., +7% г/г

• Скорректированная EBITDA: 25 млрд руб., -6% г/г

• Рентабельность по скорр. EBITDA: 49%, -7 п.п. г/г

• Чистая прибыль: 20,9 млрд руб., +69% г/г

• Рентабельность по чистой прибыли: 40%, +15 п.п. г/г

• Чистый долг: 10,5 млрд руб., -18% г/г

• Чистй долг/EBITDA: 0,2. В I полугодии 2022 г. – 0,28.



Наше мнение: стабильная потребность в грузоперевозках в условиях восстановления экономической деятельности в первой половине года лежит в основе роста финансовых результатов. Благоприятная ценовая конъюнктура на рынках полувагонов и цистерн также оказала положительное влияние на показатели компании.

Рентабельность по EBITDA снизилась в связи с инфляцией затрат. Чистая прибыль выросла в том числе благодаря курсовым разницам (2,5 млрд руб.).

В Globaltrans отметили, что выплата дивидендов в текущий момент невозможна в связи с техническими ограничениями. Редомициляция в ОАЭ продолжается и займет порядка 6 месяцев. Возможность возобновления выплат появится после перерегистрации.