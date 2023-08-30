Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 августа: 5 894,0898 руб/1 г золота и 74,4200/1 г серебра ЦБ РФ с 30 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 894,0898 руб.

1 грамм серебра - 74,4200 руб.

1 грамм платины - 2 920,1201 руб.

1 грамм палладия - 3 794,0000 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 14,4899 р. (0,25%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1800 р. (0,24%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,1801 р. (0,25%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 9,3301 р. (0,25%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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