Комментарии «Открытие»: Динамика рубля удерживает индекс от просадки Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Российский рынок предпринимал попытки роста в первой половине среды. Однако индекс МосБиржи смог добраться лишь до 3220,43 п. По ряду бумаг, включая «Газпром» и «Роснефть», проходит фиксация прибыли после отчётности. После публикации результатов за I полугодие все компоненты строительного сектора торговались в минусе. Пожалуй, лишь динамика рубля удерживает индекс от просадки. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 36,2 млрд руб к середине сессии. По состоянию на 15:50 мск индекс МосБиржи - 3215,26 п. (+0,12%), а индекс РТС - 1055,62 п. (-0,41%). Лидерами среди индексных бумаг были «ЛУКОЙЛ», привилегированные «Транснефть», «Московская Биржа», «НОВАТЭК», «РусАгро». Самыми слабыми оказались ГК «ПИК», «Сегежа», Fix Price, «Алроса» и «Магнит». Во втором эшелоне лидером дня являются бумаги ТМК, прибавляющие более 4,5%, а аутсайдером «Мечел», теряющий более 3%. Интерес к акциям «НОВАТЭК» (NVTK) связан с перспективами экспорта СПГ в Европу. Согласно данным Financial Times, в первые семь месяцев текущего года европейские потребители увеличили импорт российского СПГ на 40%. Бельгия и Испания заняли 2-ую и 3-ю позицию по объёмам закупки после КНР. В I полугодии стоимость импорта российского СПГ составила около $5,29 млрд. В целом, РФ, по прогнозам, займёт вторую строчку по объёмам поставок СПГ в Европу. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам «Роснефти» (ROSN), выросла на 45% в I полугодии до 652 млрд руб. Рост прибыли в II квартале составил всего 1,9% до 329 млрд руб. Выручка снизилась в I полугодии на 25,3% до 3,866 трлн руб. В II квартале выручка увеличилась на 12,1% до 2,043 трлн руб. Свободный денежный поток увеличился на 21,9% до 434 млрд руб. Снижение выручки, которое было наиболее заметно в I квартале, вероятно, связано с необходимостью отражать в контрактах цены ниже потолка, установленного G7. Консолидированная выручка «Эталона», (ETLN) составила в I полугодии 32,8 млрд руб. Валовая рентабельность увеличилась на 4 Б.П. до 34%. Консолидированная валовая прибыль до распределения стоимости приобретения активов (PPA) за период увеличилась на 11% по сравнению с результатом 1 полугодия 2022 года и составила 11,6 млрд руб, а скорректированная на стоимость приобретения активов консолидированная валовая прибыль достигла 11,0 млрд руб. ГК «ПИК» (PIKK) возобновила публикацию отчётности. Прибыль в I полугодии составила 27,891 млрд руб. Выручка оказалась на уровне 264,895 млрд руб. Прибыль от операционной деятельности составила 50,822 млрд руб. На торгах в среду активно дорожали бумаги «ИНАРКТИКИ» (AQUA). Накануне компания сообщила о росте прибыли в I полугодии до 8,6 млрд руб по сравнению с 8,2 млрд руб годом ранее. Вероятно, что инвесторы повысили свои ожидания относительно дивидендных выплат. Впрочем, в последнее время взрывной рост в 2-м и 3-м эшелонах случается достаточно часто без видимых причин. Московская Биржа сообщает, что с 22 сентября в базу расчёта индекса МосБиржи и РТС войдут бумаги Positive (POSI), депозитарные расписки иностранного эмитента QIWI PLC (QIWI), обыкновенные акции ПАО «Юнипро» (UPRO) и обыкновенные акции ПАО «Селигдар» (SELG). Покинут индекс депозитарные расписки иностранного эмитента Fix Price Group Ltd (FIXPq) В базу расчёта индекса «голубых фишек» войдут акции «Северстали» (CHMF), а будут исключены акции «Алроса» (ALRS). Рубль вновь отступает, игнорируя дорожающую нефть. Объёмы в парах USD/RUB и CNY/RUB заметно снизились по сравнению с предыдущим днём. Впрочем, подобная динамика ожидалась после завершения налоговых выплат. По состоянию на 15:50 мск: USD/RUB – 95,95 (+0,52%),

EUR/RUB – 104,83 (+1,16%),

CNY/RUB – 13,155 (+0,47%). Инфляция в Европе демонстрирует признаки ускорения Европейские индексы торговались разнонаправленно. Британский FTSE 100 демонстрировал положительную динамику за счёт сырьевых компаний, включая нефтяников, чьи акции дорожали вслед за нефтью. Страховой сектор повышался на 0,8% вместе с ростом бумаг Prudential почти на 3,8%. Страховая Prudential отчиталась лучше прогнозов за счёт роста бизнеса в Азии. Разработчик ветряных ферм Orsted терял более 20% капитализации на заявлении о возможных списаниях в своём американском бизнесе в объёме около $730 млн. Вслед за ними отправились бумаги Siemens Energy, которые дешевели на 3%. На этом фоне сектор ЖКХ услуг терял более 2%. Акции банков дорожали вслед за ростом доходностей по государственным облигациям, которые отреагировали на ускорение инфляции в ряде земель Германии. В Испании инфляция ускорилась до 2,6% в августе с 2,3% в июле. Оценка делового и потребительского доверия еврозоны снизилась в августе до 93,3 п. с 94,5 п. в июле. По состоянию на 15:50 мск: FTSE 100 - 7492,37 п. (+0,37%),

DAX - 15916,04 п. (-0,09%),

CAC 40 - 7377,80 п. (+0,06%). Barclays рекомендует покупать нефть Нефть продолжила рост. Главными факторами остаются риски, связанные с ураганом Идалия в США, который угрожает ряду нефтедобывающих районов Мексиканского залива. В частности, Chevron уже эвакуировала персонал с нескольких платформ. Кроме того, статистика API показала резкое падение запасов нефти. Согласно данным отраслевого Института, на неделе до 25 августа коммерческие запасы нефти в США -11,486 млн баррелей, бензина +1,4 млн баррелей, а дистиллятов +2,46 млн баррелей. То есть сокращение запасов нефти не компенсируется полностью ростом запасов нефтепродуктов. Банк Barclays весьма неожиданно улучшил прогнозы цены нефти. Аналитики банка полагают, что для роста цены нефти складываются условия из-за снижения производства в США, а также усилий ОПЕК+. В Barclays оценивают средний показатель дефицита нефти в 2023 году на уровне 670 тыс. баррелей в день. В 2024 году дефицит составит около 250 тыс. баррелей в день. На основе данной оценки, в Barclays рекомендуют длинные позиции по Brent с целью $90-$95 в январе 2024 года. Средняя оценка цены в 2023 году снижена на $3 до $84, но прогноз на IV квартал оставлен без изменения на уровне $92 за баррель Brent. По состоянию на 15:50 мск: Brent - $85,86 (+0,43%),

WTI - $81,58 (+0.52%),

Алюминий - $2189 (+0,97%),

Золото - $1965,7 (+0,05%),

Никель - $20500 (-0,89%). Данные ADP Services указывают на ослабление рынка труда в США По данным ADP Services, число новых рабочих мест в частном секторе экономики США составило 177 тыс. в августе при ожиданиях 195 тыс. и 371 тыс. в июле. Оценка роста ВВП в II квартале повышена до 2,1% с предыдущей 2,0%. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами увеличилось в июле до $91,18 млрд по сравнению с $88,83 млрд в июне. Далее в американском календаре статистика незавершённых продаж на рынке недвижимости и отчёт Минэнерго по запасам. Фьючерсы на основные индексы США указывали на нейтральный старт рынка в начале дня. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась вблизи уровня закрытия накануне, или около 4,127%. Весьма скромный отчёт ADP Services повышает шансы на более мягкую позицию ФРС. Немного корректируются акции Nvidia (NVDA) после закрытия на историческом максимуме накануне. Бумаги HP Inc. Теряли около 10% после снижения прогноза по свободному денежному потоку и прибыли в текущем году. Снижаются китайские акции с листингом в США. info4

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

