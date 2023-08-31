ПСБ: Российский рынок акций находился на уровне предыдущего дня

Владимир Лящук, главный аналитик ПСБ

Индекс МосБиржи находился на уровне предыдущего дня. Поддержку оказал рост курса доллара по отношению к рублю, который поднялся выше отметки 96 руб., а также внешний фон, где фьючерс на индекс S&P прибавлял 0,2%, котировки нефти марки Brent стабилизировались около отметки 85 долл./барр.

Стабильные цены на нефть и рост курса иностранной валюты оказали поддержку нефтегазовому сектору. Лучше рынка были бумаги ЛУКОЙЛа на ожиданиях прогресса по вопросу выкупа компанией акций у нерезидентов. Акции Газпрома корректировались, продолжая отыгрывать финансовую отчетность за 1 полугодие 2023 года, которая оказалась ниже ожиданий рынка.

В секторе металлов росли акции сталелитейных компаний на фоне ослабления рубля.

Во внутренних секторах отметим расписки Эталона, которые снижались, на фоне публикации финансовой отчетности, согласно которой компания в 1 полугодии 2023 года получила чистый убыток в размере 2,1 млрд руб. против чистой прибыли 11,7 млрд руб. годом ранее.

Во второй половине недели индекс МосБиржи может находиться в диапазоне 3150 - 3250 пунктов. Поддержку индексу могут оказать стабильные цены на нефть, а также курс доллара, который находится около отметки 96 руб., что должно повысить спрос на акции экспортёров.