Комментарии

ПСБ: Российский рынок акций находился на уровне предыдущего дня

Владимир Лящук, главный аналитик ПСБ

Индекс МосБиржи находился на уровне предыдущего дня. Поддержку оказал рост курса доллара по отношению к рублю, который поднялся выше отметки 96 руб., а также внешний фон, где фьючерс на индекс S&P прибавлял 0,2%, котировки нефти марки Brent стабилизировались около отметки 85 долл./барр.

Стабильные цены на нефть и рост курса иностранной валюты оказали поддержку нефтегазовому сектору. Лучше рынка были бумаги ЛУКОЙЛа на ожиданиях прогресса по вопросу выкупа компанией акций у нерезидентов. Акции Газпрома корректировались, продолжая отыгрывать финансовую отчетность за 1 полугодие 2023 года, которая оказалась ниже ожиданий рынка.

В секторе металлов росли акции сталелитейных компаний на фоне ослабления рубля.

Во внутренних секторах отметим расписки Эталона, которые снижались, на фоне публикации финансовой отчетности, согласно которой компания в 1 полугодии 2023 года получила чистый убыток в размере 2,1 млрд руб. против чистой прибыли 11,7 млрд руб. годом ранее.

Во второй половине недели индекс МосБиржи может находиться в диапазоне 3150 - 3250 пунктов. Поддержку индексу могут оказать стабильные цены на нефть, а также курс доллара, который находится около отметки 96 руб., что должно повысить спрос на акции экспортёров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Майнеры
Криптобиржа OKX закрыла торговлю рублем
Майнинг могут приравнять к отрасли промышленности
«Плюс 500». Карта «серого» майнинга Иркутской области пополнилась 500 адресами
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги