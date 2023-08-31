Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ООО «Истринская сыроварня» объемом 100 млн рублей

29 августа 2023 года состоялось размещение облигаций ООО «Истринская сыроварня» (входит в ГК «Русский пармезан») серии БО-02. ГК «Русский пармезан» — производитель натуральных отечественных сыров, йогуртов, хлеба, основанный в 2015 году сыроваром Олегом Сиротой. Компания имеет 170 торговых точек в г. Москве, Московской области и г. Санкт-Петербурге.

Облигации серии БО-02 имеют срок обращения 3 года с амортизацией, купонный период 30 дней, номинальную стоимость 1 000 рублей, опцион-колл в даты окончания 8-го и 20-го купонов. Ставка купона установлена в размере 14,50% годовых на весь срок обращения, что соответствует доходности к погашению на 15,50%. По выпуску предусмотрено поручительство основателя ГКФХ Сирота Олег Александрович в форме публичной безотзывной оферты.

В ходе размещения облигаций поступило более 3 тысяч заявок со стороны широкого круга розничных инвесторов, что обеспечило полную реализацию выпуска в первые часы размещения. Спрос превысил объем предложения более, чем в 2,5 раза. Это сделало данный выпуск значимой точкой развития всего рынка облигаций небольших компаний агропромышленного комплекса

«Рынок облигаций облигаций активно развивается и уже на текущем этапе помогает малым и средним компаниям находить новые возможности привлечения финансирования. Дополнительным драйвером выступает возможность получения компаниями субсидий и государственной поддержки по таким выпускам» - прокомментировал Алексей Истомин, директор Департамента малого и среднего бизнеса АО «Россельхозбанк».