Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций АО «ХК «Новотранс» объемом 6.5 млрд рублей

29 августа 2023 года состоялось размещение облигаций АО «ХК «Новотранс» - одного из крупнейших российских частных транспортных холдингов. Облигации серии 001P-04 имеют срок обращения 3 года с амортизацией, купонный период 91 день, номинальную стоимость 1 000 рублей. По выпуску предусмотрена публичная безотзывная оферта со стороны ООО «ГК «Новотранс».

Сбор заявок состоялся 25 августа 2023 года. Первоначальный верхний ориентир ставки купона составлял 12,35% годовых, что соответствует доходности к погашению 12,93%, а индикативный объем выпуска составлял 6 млрд руб. Спрос инвесторов в ходе бук-билдинга позволил эмитенту снизить ставку купона до 12,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 12,82%, и увеличить объем размещения до 6,5 млрд руб. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, управляющие компании, страховые компании, инвестиционные компании, а также физические лица.

Россельхозбанк продолжает развивать партнерство с компанией на рынках капитала. РСХБ стал организатором трех последних размещений облигаций АО «ХК «Новотранс» общим объемом 35 млрд руб. с учетом данной сделки.

