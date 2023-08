Комментарии «Открытие»: Слабость китайской статистики продолжит негативно влиять на рынки Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Слабость китайской статистики продолжит негативно влиять на рынки Внешний фон перед стартом торгов в России нейтрально-негативный. Китай вновь демонстрирует слабую статистику по деловой активности. Спад в промышленности продолжается уже пять месяцев подряд. Нефть дешевеет на опасениях слабого спроса в КНР, хотя динамика американских запасов указывает на другое направление движения. На этом фоне российскому рынку будет сложно найти поводы для роста, кроме вектора движения рубля. Соответственно, ждём некоторой фиксации прибыли по акциям после волны отчётности за I полугодие. Российский рынок завершил торги среды в незначительном плюсе. Серия корпоративных отчётов принесла разнонаправленную реакцию инвесторов. Динамика рубля способствовала росту рынка, но влияние на акции экспортёров было ограниченным. Объёмы торгов USD/RUB и CNY/RUB не указывают уверенно на увеличение продаж валюты. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 71,358 млрд руб. По итогам торгов 30 августа индекс МосБиржи - 3212,68 (+0,04%), а индекс РТС - 1052,06 п. (-0,75%). Лидеры роста на 23:00 мск: МосБиржа 169,24 4,18% Транснф ап 126 700 2,63% Россети 0,13 2,46% AGRO-гдр 1 182,8 1,98% СевСт-ао 1 385,4 1,97% Лидеры снижения на 23:00 мск: FIXP-гдр 426,6 -1,64% ФосАгро ао 7 383 -1,47% Сегежа 5,86 -1,45% ПИК ао 833,6 -1,12% Yandex clA 2 670 -1,07% 6 отраслевых индексов российского рынка показали рост, а 4 завершили день в минусе. Наиболее сильное повышение было в электроэнергетике (+1,90%) за счёт бумаг региональных «Россетей». Наибольшие потери пришлись на сектор строительных компаний (-1,29%), где все компоненты закрыли день с потерями. Консолидированная выручка «Эталона», (ETLN) составила в I полугодии 32,8 млрд руб. Валовая рентабельность увеличилась на 4 Б.П. до 34%. Консолидированная валовая прибыль до распределения стоимости приобретения активов (PPA) за период увеличилась на 11% по сравнению с результатом 1 полугодия 2022 года и составила 11,6 млрд руб, а скорректированная на стоимость приобретения активов консолидированная валовая прибыль достигла 11,0 млрд руб. ГК «ПИК» (PIKK) возобновила публикацию отчётности. Прибыль в I полугодии составила 27,891 млрд руб. Выручка оказалась на уровне 264,895 млрд руб. Прибыль от операционной деятельности составила 50,822 млрд руб. Слабость сектора строительных компаний проистекает не только из отчётности его компонентов. Рост ипотечных ставок создаёт неблагоприятный фон на II полугодие. Соответственно, ожидания по сектору немного ухудшаются. С начала месяца сектор поднялся на 3,17%, а с начала года на 57,54%, что превышает рост индекса МосБиржи, который поднялся с начала года на 49,14%. Консолидированная выручка «Эталона», (ETLN) составила в I полугодии 32,8 млрд руб. Валовая рентабельность увеличилась на 4 Б.П. до 34%. Консолидированная валовая прибыль до распределения стоимости приобретения активов (PPA) за период увеличилась на 11% по сравнению с результатом 1 полугодия 2022 года и составила 11,6 млрд руб, а скорректированная на стоимость приобретения активов консолидированная валовая прибыль достигла 11,0 млрд руб. ГК «ПИК» (PIKK) возобновила публикацию отчётности. Прибыль в I полугодии составила 27,891 млрд руб. Выручка оказалась на уровне 264,895 млрд руб. Прибыль от операционной деятельности составила 50,822 млрд руб. Акции «НОВАТЭК» (NVTK) смогли завершить торги небольшим приростом. Согласно данным Financial Times, в первые семь месяцев текущего года европейские потребители увеличили импорт российского СПГ на 40%. Бельгия и Испания заняли 2-ую и 3-ю позицию по объёмам закупки после КНР. В I полугодии стоимость импорта российского СПГ составила около $5,29 млрд. В целом, РФ, по прогнозам, займёт вторую строчку по объёмам поставок СПГ в Европу. Сектор нефти и газа закрыл торги ростом на 0,66%. Существенную роль в его повышении сыграли привилегированные акции «Башнефти» (BANE_P) после отчётности, а также обыкновенные и привилегированные «Татнефти» (TATN). Повышались привилегированные бумаги «Транснефти» (TRNF_P). Кроме того, в хорошем плюсе были акции «ЛУКОЙЛ», который накануне опубликовал сильную отчётность. Отчёт «Роснефти» (ROSN) был изначально принят инвесторами негативно, но к закрытию торгов бумаги компании вышли в плюс. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам «Роснефти» (ROSN), выросла на 45% в I полугодии до 652 млрд руб. Рост прибыли в II квартале составил всего 1,9% до 329 млрд руб. Выручка снизилась в I полугодии на 25,3% до 3,866 трлн руб. В II квартале выручка увеличилась на 12,1% до 2,043 трлн руб. Свободный денежный поток увеличился на 21,9% до 434 млрд руб. Снижение выручки, которое было наиболее заметно в I квартале, вероятно, связано с необходимостью отражать в контрактах цены ниже потолка, установленного G7. Акции «ФосАгро» (PHOR) теряли более 1% на вечерней сессии. Совет директоров компании принял решение рекомендовать дивиденды в размере 126 руб на бумагу по итогам I полугодия. Планируется собрать ВОСА на 30 сентября. Размер дивидендов явно разочаровывает, хотя отчётность за I полугодие не располагала к большим ожиданиям. Московская Биржа сообщает, что с 22 сентября в базу расчёта Индекса МосБиржи и РТС войдут бумаги Positive (POSI), депозитарные расписки иностранного эмитента QIWI PLC (QIWI), обыкновенные акции ПАО «Юнипро» (UPRO) и обыкновенные акции ПАО «Селигдар» (SELG). Покинут индекс депозитарные расписки иностранного эмитента Fix Price Group Ltd (FIXPQ) в базу расчёта индекса «Голубых фишек» войдут акции «Северстали» (CHMF), а будут исключены акции «Алроса» (ALRS).. В России вышел пакет макроэкономической статистики. Прежде всего обратим внимание на то, что недельная инфляция к 28 августа замедлилась до 0,03%. Однако в годовом выражении рост цен ускорился до 5,03%. То есть еженедельно прирост инфляции в годовом выражении составляет около 0,2 п.п. Продолжается сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию, а также замедлился рост цен на сахар, яйца, хлебобулочные, макаронные и крупяные изделия. При сохранении текущих темпов прироста годовой инфляции нельзя исключать, что прогноз по итогам года может быть пересмотрен вверх, а ЦБ РФ вновь прибегнет к повышению ставки. Промышленное производство в РФ выросло за 7 месяцев на 2,6%, а в июле годовой прирост составил 4,9%. ВВП РФ вырос в I полугодии на 1,6%. Инвестиции в основной капитал увеличились на 7,6%. Реальные зарплаты россиян повысились в I полугодии на 6,8%. Рубль завершил день без позитивных достижений. Объёмы торгов указывают на низкую активность экспортёров, которые, вероятно, в фразе «добровольно увеличить» распознают лишь первое слово. Объём сделок в паре USD/RUB составил лишь 72,864 млрд руб, а в паре CNY/RUB 88,322 млрд руб. То есть какого-либо заметного увеличения продаж валюты на валютной секции Московской Биржи мы не наблюдаем, что, вероятно, может стать поводом для дополнительных мер снижения волатильности. По итогам торгов: USD/RUB – 96,22 (+0,80%),

EUR/RUB – 105,28 (+1,59%),

CNY/RUB – 13,170 (+0,58%). Смягчение ситуации на рынке труда в США оказалось позитивом для американского рынка Индексы США показали рост на фоне слабой статистики, что остаётся традицией многих последних лет. По данным ADP Services, число новых рабочих мест в частном секторе экономики США составило 177 тыс. в августе при ожиданиях 195 тыс. и 371 тыс. в июле. Данные за июль были пересмотрены в сторону повышения с первоначальных 324 тыс. Оценка роста ВВП в II квартале снижена до 2,1% с предыдущей 2,4%. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами увеличилось в июле до $91,18 млрд по сравнению с $88,83 млрд в июне. Объём незавершённых сделок по продаже недвижимости вырос за июль на 0,9% при ожиданиях снижения на 0,6%. Влияние статистики на доходность казначейских обязательств было минимальным. Доходность 10-летних бумаг почти не изменилась, оставшись на уровне 4,118%. Акции Apple (AAPL) подорожали на 1,2%. Компания объявила о тестировании технологии 3D принтинга для производства устройств, что в перспективе должно будет упростить выпуск и повысить экологичность продукции. Бумаги HP Inc (HPQ) упали на 7%. Отчиталась о прибыли в рамках прогнозов, но выручка оказалась хуже ожиданий, да ещё компания снизила корпоративный прогноз по прибыли и свободному денежному потоку в текущем году. Согласно информации Wall Street Journal, карточные компании Visa (V) и Mastercard (MA) запланировали увеличение комиссий для бизнеса при приёме платежей от покупателей. Динамика по секторам: Technology +0,83%, Energy +0,52%, Industrials +0,44%, Communication Services +0,36%, Real Estate +0,35%, Consumer Discretionary +0,33%, Consumer Staples +0,18%, Materials +0,15%, Financials +0,12%, Health -0,02%, Utilities -0,43%. По итогам торгов: DJIA - 34890,24 п. (+0,11%),

S&P 500 - 4514,87 п. (+0,38%),

NASDAQ Composite - 14019,31 п. (+0,54%). Toyota отчиталась о рекордных продажах в июле Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Китайские индексы в очередной раз столкнулись с негативной статистикой и не смогли компенсировать её надеждами на новые стимулы. Впрочем, совсем плохой статистику назвать сложно. Сводный индикатор деловой активности КНР от НБС поднялся до 51,3 п. в августе с 51,1 п. в июле. Индекс активности в промышленности повысился до 49,7 п. с 49,3 п. в июле, а вот в сфере услуг индекс активности упал до 51,0 п. с 51,5 п. Добавим, что снижение активности производства происходит уже пятый месяц подряд. Отчёт Country Garden подтвердил худшие ожидания. Застройщик отчитался о рекордных убытках в I полугодии на уровне 48,9 млрд юаней. Администрации Шеньдженя и Гуанджоу объявили о снижении ставок по ипотеке для покупателей первого жилья. Однако это не компенсировало негативный эффект от отчётности Country Garden. Сектор недвижимости в Шанхае терял более 4%. Японский рынок повышался. Прежде всего, наблюдается традиционная корреляция с динамикой американских индексов. Акции Toyota Motor дорожали на 2,4% после сообщений о сильных продажах и решении проблемы со сбоем во внутренней компьютерной сети компании. В июле продажи на глобальном рынке выросли на 8% до рекордных 859,506 автомобилей. Это позволило сектору автомобилестроения показать самый сильный рост среди 33 отраслевых индексов. Повышались акции полупроводниковой индустрии: Advantest Corp. Прибавляли около 1,6%, как и Tokyo Electron. В минусе находились банковский и брокерский секторы. По состоянию на 8:35 мск: NIKKEI 225 - 32630,88 п. (+0,92%),

Hang Seng - 18394,66 п. (-0,48%),

Shanghai Composite - 3118,59 п. (-0,59%). Слабая статистика из Китая пресекла попытки нефти к росту Нефть незначительно дешевела, реагируя на слабость статистики Китая. Однако накануне котировки всё же смогли завершить торги небольшим приростом. Этому способствовали сообщения о мерах снижения рисков для добывающих платформ в Мексиканском заливе возле побережья Флориды. Кроме того, вице-премьер правительства РФ Александр Новак сообщил о том, что РФ продлит добровольное сокращение производства на 300 тыс. баррелей до конца сентября. Статистика по запасам также оказалась в пользу покупки нефти. Согласно данным Минэнерго США, на неделе до 25 августа коммерческие запасы нефти -10,6 млн баррелей, бензина -214 тыс. баррелей и дистиллятов +1,2 млн баррелей. Примечательно, что администрация Джо Байдена четвертую подряд неделю закупает нефть в стратегические резервы. За отчётную неделю они были пополнены на 594 тыс. баррелей. В целом, отчёт свидетельствует о некоторой напряжённости в доступности нефти, но инвесторы руководствуются традицией, что после Дня труда потребление нефти в США немного снижается на фоне завершения высокого летнего сезона. По состоянию на 8:55 мск: Brent - $85,80 (-0,07%),

WTI - $81,71 (+0,10%),

Алюминий - $2202 (+0,05%),

Золото - $1971,4 (+0,05%),

Никель - $20525 (-0,53%). info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное Смотрите также: Страница Банк Открытие на сайте SIA.RU »

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Отели 5*: нужны ли они Иркутску? Реконструкцию здания «Востсибугля» начали в Иркутске 5* в Иркутске. Как премиум-отели изменят жизнь региона «Сегодня турист едет мимо Иркутска» Все материалы сюжета Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги