ПСБ: Индекс МосБиржи смог по итогам торгов остаться выше 3200 пунктов, полностью восстановившись после волны распродаж, которая произошла ближе к окончанию основной сессии.

Движение бумаг было разнонаправленным, однако лучше остальных выглядели экспортёры, а также бумаги сегмента электроэнергетики. Среди акций нефтегазовых компаний выделялись бумаги Транснефти, они вновь оказались в лидерах роста. С минимумов, которые были достигнуты 17 августа, на данный момент акции Траснефти прибавили уже почти 10%. Однако, они пока ещё не начали закрывать дивидендный гэп от середины июля, поэтому бумаги Транснефти сохраняются долгосрочный потенциал роста. В списке лидеров оказались также акции Башнефти.

Явным аутсайдером стали бумаги Газпрома, которые снизились после того, как компания представила свои финансовые результаты. Опередили рынок, причём с большим отрывом, акции сталелитейных компаний. Бумаги Северстали фактически полностью компенсировали потери предыдущего дня. Порадовали вчера инвесторов бумаги дочерних компаний Россетей, практически всех из них оказались в существенном плюсе. Обновили локальные пики также акции Юнипро, вернувшись на данный момент к значениям середины февраля 2022 года. Из прочих бумаг выделим раллирующие акции INARCTICA после публикации сильной отчётности и ожиданий высоких дивидендов в будущем. Опередили рынок бумаги Группы Позитив на фоне новостей о включении их в основной индекс Московской Биржи с 22 сентября. Продолжили обновлять максимумы акции МосБиржи, они вплотную приблизились к 170 руб./акцию, - пики с ноября 2021 года.