Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 августа: 5 952,4399 руб/1 г золота и 74,7000/1 г серебра ЦБ РФ с 31 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 952,4399 руб.

1 грамм серебра - 74,7000 руб.

1 грамм платины - 3 019,3999 руб.

1 грамм палладия - 3 775,0200 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 58,3502 р. (0,99%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2800 р. (0,38%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 99,2799 р. (3,40%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 18,9800 р. (0,50%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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